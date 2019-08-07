جريمة

قتيلان و7 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، على أثر انقلاب سيارة ميكروباص "تمناية" على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي بالقرب من مدخل طريق الضبعة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام، والجثتين إلى مستشفى الشيخ زايد. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي "ميكروباص" بالكيلو 80 بالطريق الصحراوي بالقرب من محور الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون، ووجود متوفين ومصابين.
على الفور، انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب الميكروباص بسبب السرعة الزائدة، وانفجار إطار السيارة. وأسفر الحادث عن وفاة شخصين، وهما "محمد. ا. ج" 34 عاما، مقيم في المنوفية، و"هاني. ع. ا"، 36 عاما، مقيم في المنوفية، وتم نقلهما إلى مستشفى الشيخ زايد.
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تصادم يعطل حركة المرور على طريق الصف- الجيزة

شهد طريق الصف- الجيزة صباح اليوم، وقوع حادث مروري تصادمت خلاله سيارتان، ما تسبب فى إصابة قائديهما، وعلى الفور أبلغ الأهالي شرطة النجدة وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، بينما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور على الطريق، وتدخلت أوناش المرور لسحب السيارتين المتصادمتين من عرض الطريق، وتم فتحه جزئيا، وتسيير الحركة، وتولى رجال الإدارة العامة للمرور استخدام أوناش لسحب السيارتين من مكان الحادث، مع نشر خدمات دعم مرورية.
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صديق ابنها.. ضبط شاب قتل عجوزا وحفيدتها في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لغز جريمة العثور على جثتين، إحداهما لربة منزل في منتصف العقد السابع من عمرها، والأخرى لحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، مقتولتين داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق نجل المرأة، وأشارت التحريات الأولية إلى قيامه بسرقتها بعدما قتلها، قبل أن يلوذ بالفرار والاختباء في إحدى المناطق بمدينة العاشر من رمضان، وتم ضبطه منذ قليل، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.
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«خلية حسم وحبس ابنة القرضاوي» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة 271 متهمًا بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، نتج عنه ضحايا ومصابون، وتنظر نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس ابنة يوسف القرضاوي، فى قضية جديدة من قضايا جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تفصل اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، فى دعوى إلغاء الهبوط لأندية بتروجت والنجوم والداخلية، من الدوري الممتاز.
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السيطرة على حريق شب في مسجد بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية من السيطرة على حريق محدود شب فى مسجد شرق المدينة، بمنطقة سيدى بشر، نتيجة ماس كهربائى، دون وقوع خسائر بشرية. وسادت حالة من القلق والذعر بين المصلين داخل المسجد، بالإضافة إلى سكان المنطقة والمارة، بعدما اشتعلت النيران فى المسجد أثناء أداء صلاة العشاء. تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزة، بشأن اشتعال النيران فى مسجد شرق المدينة أثناء صلاة العشاء.
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع طفل وإصابة 17 بينهم 9 أطفال في حادثين بالبحيرة

لقي طفل عمره عام، مصرعه، وأصيب 17 شخصا بينهم 9 أطفال، في حادثي تصادم على طريق البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، إخطارًا من محمد شرباص مدير المباحث، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 160 بالطريق الصحراوى- الضبعة بوادى النطرون في اتجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص تبينت إصابة 7 أشخاص وهم "أمل حسين عبد الرحيم، 29 سنة، محمد جمال الدين فرغلي، 32 سنة، يوسف عمرو إبراهيم، 14 سنة، كارما محمد جمال الدين، سنة، عمرو إبراهيم صدقي، 43 سنة، رشا جمال الدين فرغلى، 36 سنة، خالد عمرو إبراهيم، 11 سنة"، وجميعهم مقيمون بالهرم.
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إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما «ميكروباص» يستقلونها بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سادات أبو النور، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
تصادم

مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 8 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي أجرة ميكروباص ونصف نقل بالطريق الدولي الساحلي، أمام دخلة الـ 45 بدائرة مركز كفر الدوار، حيث قطعت السيارة نصف النقل الطريق على السيارة الميكروباص أثناء مرورها، مما أدى إلى اصطدام السيارتين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بكفر الدوار والمصابين للمستشفى نفسه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
تصادم

6 قتلى و12 مصابًا في 3 حوادث طرق بالبحيرة

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، اليوم الأحد، في 3 حوادث طرق بمحافظة البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق قرية "مليحة - كوم حمادة"، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل وتمناية وملاكى بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم "مصطفى. ع. ا، 55 عامًا"، و"سلوى. م. ج، 50 عامًا"، و"محمد. م، 26 عامًا"، و"ماهر. م، 46 عامًا"، وإصابة "أحمد. م. ع، 21 عامًا".
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