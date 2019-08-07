قتيلان و7 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

صورة أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، على أثر انقلاب سيارة ميكروباص "تمناية" على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي بالقرب من مدخل طريق الضبعة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام، والجثتين إلى مستشفى الشيخ زايد. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي "ميكروباص" بالكيلو 80 بالطريق الصحراوي بالقرب من محور الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون، ووجود متوفين ومصابين.

على الفور، انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب الميكروباص بسبب السرعة الزائدة، وانفجار إطار السيارة. وأسفر الحادث عن وفاة شخصين، وهما "محمد. ا. ج" 34 عاما، مقيم في المنوفية، و"هاني. ع. ا"، 36 عاما، مقيم في المنوفية، وتم نقلهما إلى مستشفى الشيخ زايد.