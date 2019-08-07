67 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن تعبر قناة السويس

تحرير:محمد مصباح ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

الفريق مهاب مميش

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، أن المجرى الملاحي للقناة مستمر في تحقيق أرقام قياسية ونسب مرتفعة في عبور السفن لقناة السويس، حيث عبر اليوم الأربعاء 67 سفينة بإجمالي حمولات بلغ 4.4 مليون طن من البضائع، وقد عبرت قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط بإجمالي 33 سفينة بحمولات بلغت 2 مليون طن بضائع بينما عبرت قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر من خلال قناة السويس الجديدة بإجمالي 30 سفينة بحمولات بلغت 2.4 مليون طن من البضائع.

وسجل البيان الملاحي أن أكبر سفن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط هي السفينة al jmeliyah والتي ترفع علم جزر المارشيل بإجمالي حمولات بلغت 159 ألف طن القادمة من المملكة المتحدة متجه إلى الصين وذلك عبر قناة السويس الرئيسية. وسجل البيان أيضًا أن أكبر سفن قافلة الجنوب القادمة Cosco shipping galaxy