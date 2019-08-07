رياضة

أنشيلوتي: رونالدو رفع مستوى الدوري الإيطالي

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
رونالدو
رونالدو
تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، عن مواجهة برشلونة الإسباني، قبل المباراة الودية التي ستجمعهما، في تمام الساعة الواحدة، فجر غد الخميس. وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أعتقد كما هو معتاد دائمًا، برشلونة مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، في ظل تواجد ليونيل ميسي والنجوم الآخرين". وأضاف مدرب نابولي: "برشلونة سينافس للفوز بالحد الأقصى من البطولات هذا العام، بعد التعاقدات التي أبرمها، حيث ستجعل منه منافسًا قويًا للغاية".
بالإضافة إلى ذلك، أعرب كارلو أنشيلوتي عن أسفه لغياب ميسي عن مباراة نابولي، بسبب الإصابة، موضحًا أن فالفيردي يملك أكثر من لاعب لتجربة طرق جديدة في المباراة، مضيفًا: "الجميع يحب رؤية لاعب مثل ميسي، سواء كان في فريقك أو كخصم". وواصل مدرب نابولي: "برشلونة لم يصل لأعلى مستوى بعد، لكن لديه العديد من اللاعبين
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لاسارتي-الأهلى وحرس الحدود (2)

لاسارتي مرشح لقيادة تشيلي.. هل يرحل عن الأهلي؟

قال سيرجيو فارجاس، المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي، إن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخل ضمن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في تشيلي خلال الفترة المقبلة، وأوضح المدير الرياضي -للنادي الأشهر والأكثر نجاحًا في تشيلي بعد فوزه بالدوري المحلي 17 مرة- في تصريحات صحفية لشبكة «فوكس سبورت» التشيلية: «المدير الفني للقلعة الحمراء من ضمن المرشحين لقيادة فريقنا، لكن من الصعب التفاوض معه نظرًا لصعوبة رحيله عن الأهلي».
مران-الزمالك-في-المغرب (5)

أزمة في الزمالك بسبب لقاء ديكاداها الصومالي

قال رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى خطابًا من إدارة استاد القاهرة بالموافقة على اللعب في الاستاد وبالتالي أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وديكاداها الصومالي بالأمر، ولكنه فوجئ منذ يومين بخطاب جديد برفض الاستضافة والاعتذار. وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة أسفر عن رفض إقامة مباراة الزمالك وبطل الصومال في القاهرة، مطالبًا وزير الداخلية بالتدخل في هذا الأمر، خاصة أن المباراة ليست مسؤولية الزمالك وليس من السهل نقلها في هذا التوقيت.
رمضان-صبحي

رمضان صبحي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة المفاوضات مع نادي الزمالك خلال الأيام الماضية لضمه من صفوف فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية، فجر اليوم الأربعاء: «علاقتي بالأهلي أبدية ولن يدخل بينها أي شخص. أحترم الزمالك ولكن لم تكن هناك مفاوضات وعدت للأهلي برغبتي، وسعيد بذلك لحاجة النادي إليّ، ومن قبلها حاجتي إليه»، وتابع رمضان: «سعيد بالتجديد والبقاء في الأهلي لموسم إضافي. نحاول التركيز خلال الفترة المقبلة للفوز بكل بطولة ننافس عليها».
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ميسى

ميسي: لم أندم على وعد العام الماضي.. وأكرره

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، رسالة لجماهير الفريق الكتالوني، مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق ودية مباراة أرسنال، المقامة على ملعب «كامب نو» في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوي في شهر أغسطس، ويستضيفها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، ويعد هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة.
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جريزمان عن دوري الأبطال: لم أتوج بالليجا من قبل

تحدث النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن أهدافه مع برشلونة بعد انتقاله إلى العملاق الكتالوني هذا الصيف آتيًا من أتلتيكو مدريد، وقال جريزمان في حواره مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الكل يتحدث عن الرغبة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لفشل الفريق في الفوز به منذ فترة، ولكن الدوري الإسباني صعب للغاية أيضا، أنا ألعب في تلك المسابقة منذ أن كان عمري 18 عاما، ولم أتوج باللقب من قبل، الأمر يبدو سهلا لفوز برشلونة باللقب عامًا بعد آخر، ولكنه في الحقيقة صعب للغاية".
ميسى

برشلونة يسعى لتجديد عقد ميسي مدى الحياة

يضع برشلونة مهمة تجديد عقد نجم الفريق ليونيل ميسي كأولوية قصوى، خاصة أن عقد اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات يمتد حتى عام 2021، ومع ذلك تدرك الإدارة أن ميسي وحده هو من سيحدد وقت بدء المفاوضات، وجدد ميسي تعاقده مع العملاق الكتالوني للمرة الأخيرة في شهر نوفمبر من عام 2017، بشرط جزائي تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ومع ذلك تشعر إدارة برشلونة ببعض الهدوء، لتبقى عامين في عقد النجم البالغ من العمر 32 عاما، كما أن رغبة ميسي هي البقاء في صفوف برشلونة حتى الاعتزال.
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ميسي يضغط على برشلونة من أجل إعادة نيمار

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتمسك بشدة بعودة نيمار إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد. فبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، وضع ميسي شرطًا لتجديد تعاقده مع البرسا، وهو عودة النجم البرازيلي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالتالي يضغط ميسي على إدارة العملاق الكتالوني بشدة ليتم التوصل إلى حل لضم نيمار الذي رحل عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف عام 2017، في صفقة قياسية جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، مقابل 222 مليون يورو.
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