أنشيلوتي: رونالدو رفع مستوى الدوري الإيطالي

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

رونالدو

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، عن مواجهة برشلونة الإسباني، قبل المباراة الودية التي ستجمعهما، في تمام الساعة الواحدة، فجر غد الخميس. وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أعتقد كما هو معتاد دائمًا، برشلونة مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، في ظل تواجد ليونيل ميسي والنجوم الآخرين". وأضاف مدرب نابولي: "برشلونة سينافس للفوز بالحد الأقصى من البطولات هذا العام، بعد التعاقدات التي أبرمها، حيث ستجعل منه منافسًا قويًا للغاية".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب كارلو أنشيلوتي عن أسفه لغياب ميسي عن مباراة نابولي، بسبب الإصابة، موضحًا أن فالفيردي يملك أكثر من لاعب لتجربة طرق جديدة في المباراة، مضيفًا: "الجميع يحب رؤية لاعب مثل ميسي، سواء كان في فريقك أو كخصم". وواصل مدرب نابولي: "برشلونة لم يصل لأعلى مستوى بعد، لكن لديه العديد من اللاعبين

بالإضافة إلى ذلك، أعرب كارلو أنشيلوتي عن أسفه لغياب ميسي عن مباراة نابولي، بسبب الإصابة، موضحًا أن فالفيردي يملك أكثر من لاعب لتجربة طرق جديدة في المباراة، مضيفًا: "الجميع يحب رؤية لاعب مثل ميسي، سواء كان في فريقك أو كخصم".



وواصل مدرب نابولي: "برشلونة لم يصل لأعلى مستوى بعد، لكن لديه العديد من اللاعبين الأقوياء أصحاب الإمكانيات الرائعة. إنها فرصة لإرنستو لتقييم لاعبيه".



وعن المنافسة في الكالتشيو، قال كارلو أنشيلوتي: "شيئًا فشيئًا، يتحسن الدوري الإيطالي، رفع كريستيانو مستوى المنافسة دون شك".



وأخيرًا، رفض كارلو أنشيلوتي التعليق على إمكانية التعاقد مع خاميس رودريجيز هذا الصيف، مشددًا: "أنا هنا للحديث عن نابولي ولا شيء غير ذلك".

