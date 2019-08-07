لاسارتي مرشح لقيادة تشيلي.. هل يرحل عن الأهلي؟

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

لاسارتي

قال سيرجيو فارجاس، المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي، إن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخل ضمن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في تشيلي خلال الفترة المقبلة، وأوضح المدير الرياضي -للنادي الأشهر والأكثر نجاحًا في تشيلي بعد فوزه بالدوري المحلي 17 مرة- في تصريحات صحفية لشبكة «فوكس سبورت» التشيلية: «المدير الفني للقلعة الحمراء من ضمن المرشحين لقيادة فريقنا، لكن من الصعب التفاوض معه نظرًا لصعوبة رحيله عن الأهلي».

ووفقًا لما ذكره موقع «24 أوراس» التشيلي، فإن إدارة نادي يونيفرسيداد دي تشيلي، وضعت ستة مرشحين ليتولى أحدهم المهمة مستقبلًا، وهم جورجي بييثير، جيراردو بيلوسو، بينات سان خوسي، نيكولاس كوردوفا، آريل هولان ومارتن لاسارتي الذي يقود الأهلي حاليًا. وسبق للاسارتي أن تولى تدريب يونيفيرسيداد دي تشيلي

ووفقًا لما ذكره موقع «24 أوراس» التشيلي، فإن إدارة نادي يونيفرسيداد دي تشيلي، وضعت ستة مرشحين ليتولى أحدهم المهمة مستقبلًا، وهم جورجي بييثير، جيراردو بيلوسو، بينات سان خوسي، نيكولاس كوردوفا، آريل هولان ومارتن لاسارتي الذي يقود الأهلي حاليًا.



وسبق للاسارتي أن تولى تدريب يونيفيرسيداد دي تشيلي من قبل، حيث توج معه بطلًا للدوري المحلي في عام 2015، وهو العام نفسه الذي توج خلاله بالكأس المحلي وكأس السوبر.



ونجح لاسارتي في أن يقود الأهلي للتويج بلقب بطولة الدوري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة والثلاثين، بعدما أنهى الفريق الأحمر جدول الدوري في المركز الأول برصيد 82 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الزمالك الذي احتل الوصافة من جدول الدوري لموسم 2018-2019.

