رياضة

لاسارتي مرشح لقيادة تشيلي.. هل يرحل عن الأهلي؟

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
لاسارتي
لاسارتي
قال سيرجيو فارجاس، المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي، إن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخل ضمن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في تشيلي خلال الفترة المقبلة، وأوضح المدير الرياضي -للنادي الأشهر والأكثر نجاحًا في تشيلي بعد فوزه بالدوري المحلي 17 مرة- في تصريحات صحفية لشبكة «فوكس سبورت» التشيلية: «المدير الفني للقلعة الحمراء من ضمن المرشحين لقيادة فريقنا، لكن من الصعب التفاوض معه نظرًا لصعوبة رحيله عن الأهلي».
ووفقًا لما ذكره موقع «24 أوراس» التشيلي، فإن إدارة نادي يونيفرسيداد دي تشيلي، وضعت ستة مرشحين ليتولى أحدهم المهمة مستقبلًا، وهم جورجي بييثير، جيراردو بيلوسو، بينات سان خوسي، نيكولاس كوردوفا، آريل هولان ومارتن لاسارتي الذي يقود الأهلي حاليًا. وسبق للاسارتي أن تولى تدريب يونيفيرسيداد دي تشيلي
اقرأ المزيد
رونالدو

أنشيلوتي: رونالدو رفع مستوى الدوري الإيطالي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، عن مواجهة برشلونة الإسباني، قبل المباراة الودية التي ستجمعهما، في تمام الساعة الواحدة، فجر غد الخميس. وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أعتقد كما هو معتاد دائمًا، برشلونة مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، في ظل تواجد ليونيل ميسي والنجوم الآخرين". وأضاف مدرب نابولي: "برشلونة سينافس للفوز بالحد الأقصى من البطولات هذا العام، بعد التعاقدات التي أبرمها، حيث ستجعل منه منافسًا قويًا للغاية".
مران-الزمالك-في-المغرب (5)

أزمة في الزمالك بسبب لقاء ديكاداها الصومالي

قال رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى خطابًا من إدارة استاد القاهرة بالموافقة على اللعب في الاستاد وبالتالي أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وديكاداها الصومالي بالأمر، ولكنه فوجئ منذ يومين بخطاب جديد برفض الاستضافة والاعتذار. وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة أسفر عن رفض إقامة مباراة الزمالك وبطل الصومال في القاهرة، مطالبًا وزير الداخلية بالتدخل في هذا الأمر، خاصة أن المباراة ليست مسؤولية الزمالك وليس من السهل نقلها في هذا التوقيت.
رمضان-صبحي

رمضان صبحي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة المفاوضات مع نادي الزمالك خلال الأيام الماضية لضمه من صفوف فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية، فجر اليوم الأربعاء: «علاقتي بالأهلي أبدية ولن يدخل بينها أي شخص. أحترم الزمالك ولكن لم تكن هناك مفاوضات وعدت للأهلي برغبتي، وسعيد بذلك لحاجة النادي إليّ، ومن قبلها حاجتي إليه»، وتابع رمضان: «سعيد بالتجديد والبقاء في الأهلي لموسم إضافي. نحاول التركيز خلال الفترة المقبلة للفوز بكل بطولة ننافس عليها».
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-نجيب (1)

محمد نجيب يرحل عن صفوف القلعة الحمراء

تعاقدت إدارة نادي الجونة مع محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي) استعدادًا للموسم الجديد، وجاء ذلك بعدما خرج نجيب من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، في الموسم المنصرم رغم تعافيه من الإصابة، كما استبعده لاسارتي من قائمة الفريق الأحمر الإفريقية التي أعلن عنها أمس، وخاض نجيب برفقة المارد الأحمر 201 مباراة، طوال ثماني سنوات قضاها داخل جدران النادي الأهلي، في مختلف المسابقات أحرز خلالها 5 أهداف.
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (8)

مدافع الأهلي يقترب من الانتقال لطلائع الجيش

اقترب أحمد علاء، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف فريق طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل صعوبة استمراره مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل النادي، أن إدارتي الناديين تبحثان موقف اللاعب، سواء خروجه ببيع نهائي أو إعارته لمدة موسم، في ظل عدم اقتناع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، بقدرته، إذ تلقى اللاعب أكثر من عرض من أندية الدوري لاستعارته من الأهلي خلال الفترة الماضية لكن عرض طلائع الجيش هو الأفضل.
قفشة

تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
الخطيب

الأهلي يكشف حقيقة أزمة الخطيب ولاسارتي باجتماع الحسم

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كافة الأنباء التي تم تداولها عن حدوث أزمة في اجتماع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وقال عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الأمور تمت كما خُطط لها خلال الاجتماع من مناقشة القائمة المحلية والإفريقية، والتوصل لقرارات حاسمة قبل القيد الإفريقي المقرر له غدًا الاربعاء، موضحًا أن هناك جلسة أخرى سيتم عقدها خلال 24 ساعة من أجل القرارات النهائية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org