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كيف حقق الاحتياطي النقدي أكبر زيادة له منذ 5 أشهر؟

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بقيمة بلغت نحو 560 مليون دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، نتيجة ارتفاع رصيد الذهب والعملات الأجنبية، وهو ما يعد أكبر زيادة له منذ مارس
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
الدولار
الدولار
ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليقترب من مستوى 45 مليار دولار، مسجلا نحو 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 44.352 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، أي بزيادة بلغت نحو 560 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية.
أعلى مستوى له منذ مارس 2019 تعد هذه الزيادة في الاحتياطي النقدي هي الأكبر منذ شهر مارس الماضي، إذ ارتفع فيه مسجلا نحو 44.11 مليار دولار، مقارنة بنحو 44 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2019، أى بزيادة بلغت نحو 110 ملايين دولار، بينما ارتفع بقيمة 108 ملايين دولار بنهاية شهر أبريل الماضي مسجلا نحو 44.218
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جمارك-السيارت

3.6 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن إجمالى قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يوليو الماضى، وهو الشهر السابع لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، بلغ نحو 3.604 مليار جنيه، وتم تحصيل نحو 1.073 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. وتم الإفراج عن 7552 سيارة ملاكى بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها 1.907 مليار جنيه خلال يوليو الماضى، وتم تحصيل 576 مليون جنيه ضرائب ورسوما عنها. وأكد نجم أن جزءًا كبيرًا من سيارات الملاكى استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1474 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البنك-المركزى

المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ44.9 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو. وأفاد البنك المركزي، 4 يوليو الماضي، بارتفاع صافي الاحتياطات النقدية من العملة الأجنبية بنحو 77 مليون دولار، إذ بلغ وقتها 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وأصدر البنك في 3 يونيو الماضي، بيانا، أعلن فيه ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر مع نهاية شهر مايو الماضي، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، مع نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار.
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الدولار

ارتفع لـ96 مليار دولار.. تفاصيل الدين الخارجي لمصر

ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت نحو 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، بينما تستهدف الحكومة سداد ديون خارجية وأقساط مستحقات بقيمة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
الدولار-مقابل-الجنيه

فقد 16 قرشا في شهر.. كم يصل سعر الدولار نهاية 2019؟

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، ليفقد نحو 16 قرشا خلال شهر يوليو الماضي، إذ استهلت العملة الخضراء الشهر مسجلة نحو 16.75 جنيه للبيع، لتنخفض إلى مستوى 16.59 جنيه في 31 يوليو 2019، ليواصل الجنيه المصري رحلته لاستعادة قيمته أمام الدولار. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، حيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.
الدولار (2)

«الجمارك» تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال أغسطس

أعلنت مصلحة الجمارك، الأربعاء، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، والتى سيتم العمل بها اعتبارا من غد الخميس وحتى نهاية أغسطس. وأوضحت الجمارك، فى بيان مساء اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

كيف تحول الجنيه إلى أفضل العملات أداء في 4 سنوات؟

أصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداء على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، حسب وكالة بلومبرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداء على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا. وارتفع سعر الجنيه أمام العملة الخضراء منذ بداية العام بنحو 6.5%، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك حاليا نحو 16.64 جنيه، ليرتفع بذلك بقيمة 131 قرشا بالمقارنة بنهاية العام الماضي 2018. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، ولأول مرة تم خفض قيمة الجنيه بنحو 48% أمام العملات الأجنبية.
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