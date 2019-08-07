كيف حقق الاحتياطي النقدي أكبر زيادة له منذ 5 أشهر؟

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بقيمة بلغت نحو 560 مليون دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، نتيجة ارتفاع رصيد الذهب والعملات الأجنبية، وهو ما يعد أكبر زيادة له منذ مارس

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

الدولار

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليقترب من مستوى 45 مليار دولار، مسجلا نحو 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 44.352 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، أي بزيادة بلغت نحو 560 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية.

أعلى مستوى له منذ مارس 2019 تعد هذه الزيادة في الاحتياطي النقدي هي الأكبر منذ شهر مارس الماضي، إذ ارتفع فيه مسجلا نحو 44.11 مليار دولار، مقارنة بنحو 44 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2019، أى بزيادة بلغت نحو 110 ملايين دولار، بينما ارتفع بقيمة 108 ملايين دولار بنهاية شهر أبريل الماضي مسجلا نحو 44.218