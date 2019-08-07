كيف حقق الاحتياطي النقدي أكبر زيادة له منذ 5 أشهر؟

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بقيمة بلغت نحو 560 مليون دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، نتيجة ارتفاع رصيد الذهب والعملات الأجنبية، وهو ما يعد أكبر زيادة له منذ مارس
ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليقترب من مستوى 45 مليار دولار، مسجلا نحو 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 44.352 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، أي بزيادة بلغت نحو 560 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري..
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية.
أعلى مستوى له منذ مارس 2019
تعد هذه الزيادة في الاحتياطي النقدي هي الأكبر منذ شهر مارس الماضي، إذ ارتفع فيه مسجلا نحو 44.11 مليار دولار، مقارنة بنحو 44 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2019، أى بزيادة بلغت نحو 110 ملايين دولار، بينما ارتفع بقيمة 108 ملايين دولار بنهاية شهر أبريل الماضي مسجلا نحو 44.218
أعلى مستوى له منذ مارس 2019
تعد هذه الزيادة في الاحتياطي النقدي هي الأكبر منذ شهر مارس الماضي، إذ ارتفع فيه مسجلا نحو 44.11 مليار دولار، مقارنة بنحو 44 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2019، أى بزيادة بلغت نحو 110 ملايين دولار، بينما ارتفع بقيمة 108 ملايين دولار بنهاية شهر أبريل الماضي مسجلا نحو 44.218 مليار دولار.
وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بقيمة بلغت نحو 57 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مسجلا نحو 44.275 مليار دولار، ثم ارتفع بقيمة بلغت نحو 75 مليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي مسجلا نحو 44.35 مليار دولار.
وخلال عام 2017 ارتفع الاحتياطي بنحو 12.755 مليار دولار، بينما تراجعت الزيادة لمستوى 5.5 مليار دولار في 2018.
ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تُوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبَل مسؤولي البنك المركزي.
ارتفاع رصيد الذهب
ارتفعت مساهمة رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي بنسبة 8.4% (تعادل 238 مليون دولار) بنهاية يوليو 2019، على أساس شهري، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة مساهمة الذهب بالاحتياطي النقدي نحو 3.059 مليار دولار بنهاية يوليو 2019، مقارنة بنحو 2.821 مليار دولار في يونيو السابق عليه.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مساهمة الذهب في يوليو 2019، مقابل نحو 2.58 مليار دولار في يوليو 2018.
ويستحوذ الذهب على حصة كبيرة من رصيد الاحتياطي الأجنبي لمصر، الذي يشهد ارتفاعا منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
كما ارتفعت مساهمة العملات الأجنبية في الاحتياطي النقدي لتصل إلى مستوى 41.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 41.07 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه.
يغطي 8 أشهر من الواردات
بحسب بيانات البنك المركزي، فإن المتوسط الحالى للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمّن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاحتياطي النقدي في أي دولة قوية يكفيها لمدة 6 أشهر، موضحا أن مصر تمتلك احتياطيا نقديا أجنبيا يكفيها 8 أشهر، وهو ما يبعث برسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب بعدم وجود مشكلة في العملة الصعبة في مصر.
بينما أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار.
وأضاف عبده أن مصر قادرة على تأمين احتياجاتها من السلع الإستراتيجية، خاصة أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى حاليا ما يقرب من 8 أشهر من واردات السلع.
ويرى الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن الزيادة المستمرة في حجم الاحتياطي النقدي منذ بداية العام الجاري، ساهمت بنسبة كبيرة في تدعيم قوة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية للبلاد.
وارتفع سعر الجنيه أمام الدولار منذ بداية العام الجاري 2019 بنحو 6.5%، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك حاليا نحو 16.58 جنيه، ليرتفع بذلك بقيمة 137 قرشا بالمقارنة بنهاية العام الماضي 2018.