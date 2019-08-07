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نائب الهيئة الاقتصادية: نواجه الإرهاب بـ«التنمية»

تحرير:شيماء رشاد ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
قناة السويس
قناة السويس
قال اللواء محمد براية، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، اليوم الأربعاء، إن أعمال التنمية في سيناء نوع من أنواع مواجهة الإرهاب وتطهير أرض مصر، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، إلى أنه تتم مواجهة مشكلة الفراغ الأمني في سيناء من خلال التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن العاملين بالهيئة يعملون 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوما في السنة، من أجل الانتهاء من الأعمال المنوطة بهم في المنطقة.
وأوضح "براية" أن الهيئة الاقتصادية لها دور اقتصادي يهدف إلى تحقيق ربح، بجانب الدور التنموي، خاصة ما يتعلق بتوفير فرص عمل للشباب وأعمال التنمية في سيناء. وأضاف نائب رئيس الهيئة أن مساحة المنطقة الاقتصادية 460 كيلومترا، ويضم القطاع الشمالي 3 موانئ، وهي ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، وميناء العريش،
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المجلس الانتقالي جنوب اليمن يدعو لاقتحام قصر الرئاسة

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك «النفير العام» ضد قوات قصر الرئاسة اليمنية في منطقة معاشيق بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد إصابة شخصين في مواجهات مسلحة بين قوات الحماية الرئاسية ومتظاهرين محتجين، حاولوا تنفيذ اعتصام قرب المنطقة الرئاسية، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن، جنوبي اليمن. وقال ابن بريك، في تغريدة عبر «تويتر»: «بعد الاعتداء على شعبنا الأعزل الذي أراد الاعتصام السلمي أمام قصر اليمامة -المعاشيق- تم استهدافه بالنيران الحية من ميليشيات حزب الإصلاح الإرهابي».
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سنة سجنا و15 ألفا.. هل تكفي عقوبة السير عكس الاتجاه؟

عقب وقوع الحادث المأساوي بمحيط معهد الأورام، والذى أودى بحياة 22 شهيدا حتى الآن، وخلف 47 مصابا، بعدما اصطدمت سيارة مفخخة تسير في الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة بعدد من السيارات في الاتجاه المقابل، بدأ الحديث من قبل المواطنين في الشارع المصري وخبراء المرور عن ضرورة تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور الجديد، لأنها تمثل جريمة تودي بحياة العديد من الأبرياء يوميا، خاصة أن العقوبات الموجودة في قانون المرور الحالي يعدّها البعض غير رادعة لمن يقدمون على قتل المواطنين عمدا دون مبالاة.
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كيف نذبح الأضحية وفق الشريعة؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء إن موضع الذبح يكون فى الحلق من الشاة والبقرة، وأما تذكية الإبل فتسمى بالنحر، ويكون فى اللبة. وحقيقة الذبح قطع الأوداج كلها أو بعضها فى الحلق على حسب اختلاف المذاهب. وأضافت الإفتاء، فى فتوى لها، أن الأوداج أربعة، وهي الحلقوم والمريء والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان الودجين، ولا بد من قطع اثنين على الأقل وهما الحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة، وهو المفتى به؛ لأن الذبح إزالة الحياة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا قطع أى ثلاثة من الأوداج أجزأ، وقال المالكية: "إذا قطع جميع الحلقوم والودجين حل".
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الأزهر: ألفا صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في يوليو

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال تقرير أجراه حديثا، عن أن 2048 صهيونيا، بينهم عدد كبير من الحاخامات وأعضاء منظمات «الهيكل» المزعوم، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال شهر يوليو الماضي، وسط حراسة أمنية مشددة من قبَل عصابات الاحتلال الصهيونية. وأضاف المرصد في التقرير أنه كان على رأس المقتحمين الذين أدوا طقوسا تلمودية، عدد من الحاخامات المتطرفين، أبرزهم الحاخام يهودا كرويزر، وباروخ كهانا، ويتسحاق برنارد، وأليشع وولفنسون، مؤلف كتاب «جبل الهيكل وفق الشريعة اليهودية»، ورؤساء مدرسة «هار عتسيون» المتطرفة.
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ميناء

مدير ميناء شرق: وضع مخطط المنطقة الاقتصادية حتى 2050

قال القبطان علي عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن مخطط المنطقة الاقتصادية المرحلة الأولى حتى عام 2030، والثانية حتى عام 2050، طبقا لدراسات علمية من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، إلى أن منطقة شرق بورسعيد تضم منطقة صناعية على 63 كيلومترا مربعا للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وميناءً بحريا يضم أرصفة بحرية حالية بطول 7.4 كيلومتر بعمق 18.5 متر، فضلا عن 3 مناطق لوجيستية بمساحة 24 كيلومترا مربعا.
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مدير ميناء شرق: 14 بديلا لربط شرق وغرب قناة السويس

قال اللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، اليوم الأربعاء، إن ميناء شرق بورسعيد مخطط أن يكون واحدا من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، أنه تم استلام 5 أرصفة وبداية من شهر مارس 2019 تم تشغيل تجريبي لأحد الأرصفة، وطوال 5 أشهر كان يتم رصد التشغيل التجريبي وأضاف أنه تم استغلال التشغيل التجريبي للرصيف في تجربة البنية التحتية وكفاءة القوى البشرية، مشيرا إلى أن جميع المراكب التي دخلت خرجت في أمن وسلام.
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بورسعيد محافظة رقمية.. 170 خدمة إلكترونية بنهاية 2019

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، 5 مراكز تموينية متطورة ببورسعيد، تضمنت: المجمع التموينى بمنطقة الـ5000 بحى الزهور، ومركز الخدمات التموينية لذوى الاحتياجات الخاصة بحى المناخ، ومركز الخدمات التموينية لحى الضواحى والجنوب بمنطقة المروة، ومركز لخدمة حى العرب، والشرق لكبار السن. وأكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أنه تم تجهيز المراكز بأحدث أجهزة الحاسب الآلى ونداء العميل وصالة لاستقبال المواطنين ومزودة بكاميرات.
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بأول زواج إلكتروني.. بورسعيد تنهي خدمات دفتر المأذون

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، مركز التوثيق المطور فرع الشرق، التابع لوزارة العدل. وتابعا سير العمل بالمكتب بعد تطويره ضمن المنظومة الإلكترونية، وإعلان بورسعيد أول محافظة ذكية في مصر، لتقديم الخدمات إلكترونيا، لتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال تقليل الجهد والوقت. واستفسر محافظ بورسعيد ونائب وزير الاتصالات من المواطنين، عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، ومقترحاتهم لمزيد من التطوير.
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