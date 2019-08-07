نائب الهيئة الاقتصادية: نواجه الإرهاب بـ«التنمية»

تحرير:شيماء رشاد ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

قناة السويس

قال اللواء محمد براية، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، اليوم الأربعاء، إن أعمال التنمية في سيناء نوع من أنواع مواجهة الإرهاب وتطهير أرض مصر، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، إلى أنه تتم مواجهة مشكلة الفراغ الأمني في سيناء من خلال التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن العاملين بالهيئة يعملون 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوما في السنة، من أجل الانتهاء من الأعمال المنوطة بهم في المنطقة.

وأوضح "براية" أن الهيئة الاقتصادية لها دور اقتصادي يهدف إلى تحقيق ربح، بجانب الدور التنموي، خاصة ما يتعلق بتوفير فرص عمل للشباب وأعمال التنمية في سيناء. وأضاف نائب رئيس الهيئة أن مساحة المنطقة الاقتصادية 460 كيلومترا، ويضم القطاع الشمالي 3 موانئ، وهي ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، وميناء العريش،