«هتجوز تاني» لبوسي ومحمود الليثي تتصدر «يوتيوب»

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

المطربة بوسي

تصدرت أغنية «هتجوز تاني» للفنانين بوسي ومحمود الليثي، تريند موقع «يوتيوب» في مصر، محققةً مليونا و17 ألفا و332 مليون مشاهدة، وهي الأغنية الترويجية لفيلم «أنت حبيبي وبس» الذى سيتم طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل. والفيلم من بطولتهما، وتأليف سيد السبكي وإخراج أحمد بدري، وإنتاج شركة السبكي للإنتاج الفني، وتدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى "سيكو" يتزوج "نغم" من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة.

وكانت شركة السبكي للإنتاج الفني قد كشفت عن طرح فيلم «أنت حبيبي وبس»، خلال عيد الأضحى، بعد تأجيله أكثر من مرة، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من هالة فاخر وصوفينار ومحمد حلاوة. جدير بالذكر أن عدد الأفلام المشاركة فى موسم عيد الأضحى وصل إلى 6 أعمال، بعد تأجيل عرض فيلم «الطيب والشرس واللعوب»