«هتجوز تاني» لبوسي ومحمود الليثي تتصدر «يوتيوب»

تصدرت أغنية «هتجوز تاني» للفنانين بوسي ومحمود الليثي، تريند موقع «يوتيوب» في مصر، محققةً مليونا و17 ألفا و332 مليون مشاهدة، وهي الأغنية الترويجية لفيلم «أنت حبيبي وبس» الذى سيتم طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل. والفيلم من بطولتهما، وتأليف سيد السبكي وإخراج أحمد بدري، وإنتاج شركة السبكي للإنتاج الفني، وتدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى "سيكو" يتزوج "نغم" من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة.
وكانت شركة السبكي للإنتاج الفني قد كشفت عن طرح فيلم «أنت حبيبي وبس»، خلال عيد الأضحى، بعد تأجيله أكثر من مرة، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من هالة فاخر وصوفينار ومحمد حلاوة.
جدير بالذكر أن عدد الأفلام المشاركة فى موسم عيد الأضحى وصل إلى 6 أعمال، بعد تأجيل عرض فيلم «الطيب والشرس واللعوب»
وكانت شركة السبكي للإنتاج الفني قد كشفت عن طرح فيلم «أنت حبيبي وبس»، خلال عيد الأضحى، بعد تأجيله أكثر من مرة، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من هالة فاخر وصوفينار ومحمد حلاوة.
جدير بالذكر أن عدد الأفلام المشاركة فى موسم عيد الأضحى وصل إلى 6 أعمال، بعد تأجيل عرض فيلم «الطيب والشرس واللعوب» بطولة مي كساب، كونه موسما صعبا وأغلب المشاركين فيه نجوم شباك، وإليكم الأفلام المشاركة فى الموسم: «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، «الكنز 2» بطولة محمد رمضان، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة، «الفلوس» بطولة تامر حسنى، وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.