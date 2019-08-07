أرقام إغاثة وسيارات حديثة..خطة المرور استعدادا للعيد

خطة مرورية محكمة أعدتها الغدارة العامة للمرور تحت إشراف وزير الداخلية لتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية

تحرير:محمد الشاملي ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

اجتماع مغلق عقده اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور مع مديري إدارات المرور علي مستوى الجمهورية والوكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين؛ لبحث الخطوط العريضة ووضع اللمسات الأخيرة لخطة المرور استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمراراً لما بُذِل من جهد مروري كبير لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية فى الفترة الأخيرة.

خلال الاجتماع تم بحث وضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية؛ لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادي الطرق السريعة التابعة للإدارة لزيارة ذويهم كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة

خلال الاجتماع تم بحث وضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية؛ لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادي الطرق السريعة التابعة للإدارة لزيارة ذويهم كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور.



تركزت الخطة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة (ثابتة ومتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع أي تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى – الطريق الدائري ( أعلى الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الأوتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – طريق السويس الصحراوى – طريق القطامية العين السحنة – طريق الإسماعلية الصحراوس – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلي – طريق الإسكندرية الساحلي.



يتم نشر وتكثيف الخدمات المرورية على جميع الطرق وسوف يكون التواجد على هذه الطرق على مدار 24 ساعة؛ بهدف تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنون رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية؛ للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة، وضبط المخالفات المرورية، وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على أمن وأمان الطريق.

كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.



ويتم تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية:(01221110000/ 24021233).



تم تزويد الطرق والمحاور التابعة للإدارة وإدارات المرور على مستوى الجمهورية بأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة؛ للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور، وتركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات، وتكثيف حملات الكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة وذلك لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادي وقائدي المركبات.



شملت الخطة أيضا تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.



وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.