جريمة

أرقام إغاثة وسيارات حديثة..خطة المرور استعدادا للعيد

خطة مرورية محكمة أعدتها الغدارة العامة للمرور تحت إشراف وزير الداخلية لتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية
تحرير:محمد الشاملي ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
رجال المرور
رجال المرور
اجتماع مغلق عقده اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور مع مديري إدارات المرور علي مستوى الجمهورية والوكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين؛ لبحث الخطوط العريضة ووضع اللمسات الأخيرة لخطة المرور استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمراراً لما بُذِل من جهد مروري كبير لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية فى الفترة الأخيرة.
خلال الاجتماع تم بحث وضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية؛ لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادي الطرق السريعة التابعة للإدارة لزيارة ذويهم كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة
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