بعد حادثتي أوهايو وتكساس.. مؤشرات غير إيجابية لترامب

من المتوقع أن تؤثر الحادثتان الإرهابيتان في الولايات المتحدة على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستويات شعبيته.. وهو ما قد تظهر ملامحه في زيارته لمدينة إل باسو
لا تزال أصداء حادثتي أوهايو وتكساس تدوي في أجواء المشهد السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، لا سيما وأن العديد من المسؤولين والخبراء يحملون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسؤولية الحوادث الإرهابية.
وألقت بعض الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، وخاصة من المنتمين للحزب الديمقراطي في البلاد، باللوم على سياسات ترامب العدائية في بعض الأحيان، والتي كانت السبب الرئيسي في حالة التعصب والشحن الزائد في المجتمع الأمريكي خلال العامين الماضيين.
وبالنسبة لمنتقدي دونالد ترامب وسياساته في الولايات المتحدة، كان الأمر أكثر من مجرد سؤال عن مقدار الضرر الذي تسببت فيه الحادثتان، ولكن رأوا أن تناول ترامب لبعض الملفات بعنصرية شديدة، كان من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج.
سياسات ترامب والإرهاب المحلي.. اتهامات وأزمات كبرى
أثناء وقوفه في غرفة الاستقبال
وبالنسبة لمنتقدي دونالد ترامب وسياساته في الولايات المتحدة، كان الأمر أكثر من مجرد سؤال عن مقدار الضرر الذي تسببت فيه الحادثتان، ولكن رأوا أن تناول ترامب لبعض الملفات بعنصرية شديدة، كان من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج.
سياسات ترامب والإرهاب المحلي.. اتهامات وأزمات كبرى
أثناء وقوفه في غرفة الاستقبال الدبلوماسي في البيت الأبيض، أمس الاثنين، وتحديدًا بعد يوم من إراقة الدماء في ولايتي أوهايو وتكساس في أمريكا، قال الرئيس ترامب: "بصوت واحد، يجب أن ندين العنصرية والتعصب الأبيض".
وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، من المرجح أن يتلقى دونالد ترامب استقبالًا رائعًا عندما يهبط بطائرته في إل باسو بولاية تكساس، اليوم الأربعاء، وذلك بعد ثلاثة أيام من قيام مسلح يبلغ من العمر 21 عامًا، ينتمي إلى الفئات الداعية للتفوق الأبيض، بفتح النيران بشكل عشوائي على المتسوقين في مجمع تجاري، مما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 24 آخرين.
وقد يواجه الرئيس أيضًا احتجاجات في دايتون بولاية أوهايو، وهي موقع حادثة إطلاق النار الجماعي الثانية في عطلة نهاية الأسبوع، حيث قتل تسعة على يد رجل قال المحققون إنه يتبع أيديولوجيات عنيفة.
وقال بيتو أورورك، المرشح لخوض انتخابات الرئاسة عن الحزب اللديمقراطي لعام 2020، وهو مواطن من إل باسو وعضو سابق في الكونجرس: "يتعين على الرئيس الابتعاد"، مؤكدًا أن ترامب "ليس له مكان في المدينة".
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وأضاف أورورك: "لقد ساعد على خلق ما رأيناه في إل باسو يوم السبت"، في إشارة إلى المشاعر المناهضة للهجرة التي عبر عنها المسلح، والذي لا يزال محتجزا لدى الشرطة.
ويرى أورورك أن ترامب قد ساعد بسياساته وخطاباته في توليد المعاناة التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن "المجتمع الأمريكي أصبح الآن بحاجة إلى العلاج".
وقالت عضوة الكونجرس فيرونيكا إسكوبار، التي خلفت أورورك في تمثيل منطقة إل باسو في مجلس النواب، إن ترامب ليس موضع ترحيب في المدينة.
ومن المتوقع أن يزور ترامب، الذي لم يتناول مباشرة بيان المشتبه به في إل باسو، كما تجاهل الدعوات لفحص خلفية الأفراد الذين يشترون أسلحة على الطراز العسكري، مدينة إل باسو في ولاية تكساس، وذلك وسط حالة من الغضب السياسي في جميع أنحاء الولايات المتحدة من تزايد معدلات هذا النوع من الجرائم.
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وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت خطاب ترامب، فإنه لم يكن منحصرًا في شق واحد من الأزمة، لكنه استمر في تطرقه للعديد من الملفات، كان أبرزها مواجهة "ألعاب الفيديو المروعة والشنيعة".
وخلال خطابه في أعقاب الحادثتين، حذر الرئيس الأمريكي من "مخاطر الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية"، مطالبًا بإصلاح القوانين المعنية بمراجعة الصحة العقلية، والتي تهدف للكشف عن أي خلل يتعلق بطريقة التفكير للأشخاص الذين يقبلون على شراء الأسلحة في المجتمع الأمريكي.