بعد حادثتي أوهايو وتكساس.. مؤشرات غير إيجابية لترامب

من المتوقع أن تؤثر الحادثتان الإرهابيتان في الولايات المتحدة على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستويات شعبيته.. وهو ما قد تظهر ملامحه في زيارته لمدينة إل باسو

تحرير:محمود نبيل ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

ترامب

لا تزال أصداء حادثتي أوهايو وتكساس تدوي في أجواء المشهد السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، لا سيما وأن العديد من المسؤولين والخبراء يحملون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسؤولية الحوادث الإرهابية. وألقت بعض الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، وخاصة من المنتمين للحزب الديمقراطي في البلاد، باللوم على سياسات ترامب العدائية في بعض الأحيان، والتي كانت السبب الرئيسي في حالة التعصب والشحن الزائد في المجتمع الأمريكي خلال العامين الماضيين.

وبالنسبة لمنتقدي دونالد ترامب وسياساته في الولايات المتحدة، كان الأمر أكثر من مجرد سؤال عن مقدار الضرر الذي تسببت فيه الحادثتان، ولكن رأوا أن تناول ترامب لبعض الملفات بعنصرية شديدة، كان من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج. سياسات ترامب والإرهاب المحلي.. اتهامات وأزمات كبرى أثناء وقوفه في غرفة الاستقبال