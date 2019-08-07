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3.6 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
جمارك السيارات
جمارك السيارات
قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن إجمالى قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يوليو الماضى، وهو الشهر السابع لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، بلغ نحو 3.604 مليار جنيه، وتم تحصيل نحو 1.073 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. وتم الإفراج عن 7552 سيارة ملاكى بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها 1.907 مليار جنيه خلال يوليو الماضى، وتم تحصيل 576 مليون جنيه ضرائب ورسوما عنها. وأكد نجم أن جزءًا كبيرًا من سيارات الملاكى استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير.
كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1250 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعى بقيمة 784 مليون جنيه خلال يوليو الماضى، وتم تحصيل 150 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 54 مليون جنيه. وأفرجت
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كيف حقق الاحتياطي النقدي أكبر زيادة له منذ 5 أشهر؟

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليقترب من مستوى 45 مليار دولار، مسجلا نحو 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 44.352 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، أي بزيادة بلغت نحو 560 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية.
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019 في البنوك

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سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019

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المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ44.9 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو. وأفاد البنك المركزي، 4 يوليو الماضي، بارتفاع صافي الاحتياطات النقدية من العملة الأجنبية بنحو 77 مليون دولار، إذ بلغ وقتها 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وأصدر البنك في 3 يونيو الماضي، بيانا، أعلن فيه ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر مع نهاية شهر مايو الماضي، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، مع نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار.
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المجمعة تنخفض 23%.. تحديات تواجه صناعة السيارات بمصر

تراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليًّا بنسبة 23 % لتصل إلى 18 ألفًا و894 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ببيع 24 ألفًا و463 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، رغم سعي الحكومة إلى توطين صناعة السيارات فى مصر، عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات في قطاع السيارات خلال العامين المقبلين، فما الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليًّا؟ وكيف يتم زيادة مبيعاتها لتشجيع الشركات على التصنيع في مصر؟
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أعلنت مصلحة الجمارك، الأربعاء، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، والتى سيتم العمل بها اعتبارا من غد الخميس وحتى نهاية أغسطس. وأوضحت الجمارك، فى بيان مساء اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.
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هل ينجح البرلمان في حسم الثغرات في قانون المرور؟

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