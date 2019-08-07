3.6 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

جمارك السيارات

قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن إجمالى قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يوليو الماضى، وهو الشهر السابع لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، بلغ نحو 3.604 مليار جنيه، وتم تحصيل نحو 1.073 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. وتم الإفراج عن 7552 سيارة ملاكى بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها 1.907 مليار جنيه خلال يوليو الماضى، وتم تحصيل 576 مليون جنيه ضرائب ورسوما عنها. وأكد نجم أن جزءًا كبيرًا من سيارات الملاكى استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1250 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعى بقيمة 784 مليون جنيه خلال يوليو الماضى، وتم تحصيل 150 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 54 مليون جنيه. وأفرجت