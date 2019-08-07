أوقاف القليوبية تحذر من إلقاء خطبة العيد دون تصريح

تحرير:هيثم بطاح ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

صلاة العيد - صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء بإلقاء خطبة العيد، وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف الخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد. وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية وضعت خطيبا أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة تحسبا للظروف، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها حرصا على سلامة المصلين.

وأكد أبو السعود في تصريحات لـ"التحرير" أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمن سيحاول إلقاء خطبة العيد بالقوة أو من لا يحمل تصريحا من وزارة الأوقاف، وستتم إحالة الإمام الذي سيسمح بذلك للشؤون القانونية ووقفه عن العمل، مردفا: "اللي هيخالف هيتعاقب". وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه لن يتم السماح