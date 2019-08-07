صحف السعودية: إيران ترهن التفاوض وتهدد بـ«أم الحروب»

الصحف أشارت إلى موافقة واشنطن على تقديم الحماية العسكرية لناقلات النفط البريطانية في الخليج بعد موافقة لندن على الانضمام إلى جهود دولية لحماية الملاحة

تحرير:وفاء بسيوني ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

لا تزال الأزمة بين واشنطن وطهران تتصدر مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وطالعتنا الصحف على تطورات الصراعات في الشرق الأوسط. وتحت عنوان "قلق سعودي أمريكي من استهداف الملاحة في الخليج"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن عن وجود قلق سعودي أمريكي إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، وقال عبر حسابه عبر "تويتر"، إنه التقى مع نظيره الأمريكي ريك بيري، الثلاثاء في واشنطن، بمشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر.

وأضاف أن اللقاء تناول تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين، والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية. وأردف: "كما تناول اللقاء، قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي". وأكد عزم البلدين على العمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي، فيما شدد الوزير

وأضاف أن اللقاء تناول تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين، والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية. وأردف: "كما تناول اللقاء، قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي".

وأكد عزم البلدين على العمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي، فيما شدد الوزير السعودي حرص المملكة على استقرار سوق النفط، والتزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها بتنسيق الإنتاج والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية.

وتحت عنوان "أمريكا تحمي ناقلات بريطانيا.. وإيران تلوح بـ"أم الحروب"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها، أن واشنطن وافقت على تقديم الحماية العسكرية لناقلات النفط البريطانية في الخليج بعد موافقة لندن على الانضمام إلى جهود دولية لحماية الملاحة وموافقة واشنطن على تغيير اسم التحالف الدولي.

ورغم أن التفاصيل التشغيلية الدقيقة بين البحريتين الأمريكية والبريطانية لم تحدد بعد، فإن المهمة تهدف إلى "رفع مستوى التنسيق بين جيوش الدول المختلفة وعمليات الشحن التجاري" في مضيق هرمز والخليج.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب بوزارة الخارجية أمس: "السلام مع إيران هو أصل السلام والحرب معها هي أم كل الحروب". وأشار إلى أنه إذا أرادت الولايات المتحدة إجراء مفاوضات مع إيران، عليها رفع كل العقوبات.

ورهن الرئيس الإيراني أي مفاوضات مع الولايات المتحدة برفع عقوباتها المفروضة على طهران، وقال إنه يجب على الأمريكيين أن يكونوا مستعدين للتفاوض بـ"عدل".

وأفادت "الحياة" بأن روحاني طرح معادلة "الأمن مقابل الأمن" و"السلام مقابل السلام" و"النفط مقابل النفط" و"المضيق مقابل المضيق"، في أي حوار محتمل مع الولايات المتحدة، مشترطاً أيضاً رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وتحت عنوان "واشنطن تحذر أردوغان من مواصلة "عنترياته"، أشارت صحيفة "عكاظ" أنه بعد أيام قليلة من تهديداته لأكراد سوريا بـ"دفنهم تحت الأرض" ، عاود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، لغة الوعيد والتهديد ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، متوعداً بإطلاق عملية عسكرية جديدة ضدهم، وأكد في خطاب متلفز من أنقرة "أن تركيا تستعد للقضاء على التهديد الذي تمثله وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سورية في وقت قريب جدا".

في المقابل، حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس تركيا من القيام بأي عمليات عسكرية في شمال سوريا، مؤكداً أنها ستكون "غير مقبولة" وأن الولايات المتحدة ستمنع أي توغل أحادي الجانب.

وقال إسبر للصحفيين المرافقين له في زيارة إلى اليابان "نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول وما سنفعله هو منع أي توغل أحادي من شأنه أن يؤثر على المصالح المشتركة للولايات المتحدة وتركيا وقوات سورية الديمقراطية في شمال سوريا".

وبالانتقال إلى سوريا وتحت عنوان "قلق أممي إزاء تصاعد القتال شمال غرب سوريا" ذكرت صحيفة "الجزيرة" ، أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أعرب أمس، عن القلق إزاء تصاعد القتال شمال غرب سوريا، واستئناف القتال في أعقاب وقف إطلاق النار المشروط الذي بدأ سريانه يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك الضربات الجوية في جميع أنحاء شمال حماة وجنوب وغرب إدلب.



وحذّر المتحدث ينس ليركه من وقوع مذبحة، يذهب ضحيتها المدنيون المحاصرون.. مشيرًا إلى أن هناك مليون طفل بين المدنيين المحاصرين، تتعرض مدارسهم للقصف وهم خائفون. وقد نقل منسق الإغاثة الأممي في حالات الطوارئ رسالة استغاثة من أطفال إدلب إلى مجلس الأمن بأمل أن يكون لأصوات أطفال إدلب استجابة.

وتحت عنوان "استهداف إمدادات تركية للسراج"، كشفت "الشرق الأوسط" أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن أمس، تدمير طائرة شحن تركية تحمل أسلحة بينها طائرات "درون" لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، في مدينة مصراتة.

وأفاد المركز الإعلامي لـ"الجيش الوطني" عبر "فيسبوك" بأن "عدداً من الضربات لسلاحنا الجوي في القاعدة الجوية في مصراتة استهدفت وسائط دفاع جوي وطائرة إمداد عسكرية تركية ضخمة تحمل ذخائر وطائرات مسيّرة وصواريخ متعددة الأغراض".

وأضاف: "كانت الإصابات دقيقة ومحصورة النطاق في تأثيرها المكاني للأهداف التي تم تدميرها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن الطائرة التركية المشار إليها.

محليا، ذكرت "الجزيرة" أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس بلغ (1.775.067) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

من جانبه قال مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، إنه لا حج بدون تصريح وكلنا جنود مجندة في هذا البلد المعطاء لنحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة لحفظ الأمن والأمان لكافة قاصدي بيت الله الحرام.



كما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد القوى العاملة في تقديم "خدمات الحجاج الصحية" والإسعافية لضيوف الرحمن هذا الموسم بلغت 30.908 أفراد (منهم 8685 امرأة) من منسوبي وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومنسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء، فضلاً عن القوى العاملة التي تقدِّم الخدمات الصحية من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية.