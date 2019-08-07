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صحف السعودية: إيران ترهن التفاوض وتهدد بـ«أم الحروب»

الصحف أشارت إلى موافقة واشنطن على تقديم الحماية العسكرية لناقلات النفط البريطانية في الخليج بعد موافقة لندن على الانضمام إلى جهود دولية لحماية الملاحة
تحرير:وفاء بسيوني ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
لا تزال الأزمة بين واشنطن وطهران تتصدر مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وطالعتنا الصحف على تطورات الصراعات في الشرق الأوسط. وتحت عنوان "قلق سعودي أمريكي من استهداف الملاحة في الخليج"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن عن وجود قلق سعودي أمريكي إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، وقال عبر حسابه عبر "تويتر"، إنه التقى مع نظيره الأمريكي ريك بيري، الثلاثاء في واشنطن، بمشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر.
وأضاف أن اللقاء تناول تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين، والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية. وأردف: "كما تناول اللقاء، قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي". وأكد عزم البلدين على العمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي، فيما شدد الوزير
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صحف-امراتية

صحف الإمارات: السودان يدعو الرؤساء لاحتفال «المدنية»

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على تطورات الصراع في الشرق الأوسط. إذ أبرزت صحيفة "الخليج" شن طيران الجيش الوطني الليبي أمس الثلاثاء، غارة جوية على قاعدة مصراتة الجوية للمرة الثانية خلال أسبوع. وأكد بيان من الجيش الوطني، استهداف القوات الجوية الليبية لطائرة شحن عسكرية تركية من طراز اليوشن IL76 في مطار مصراتة. وكانت الطائرة، حسب البيان، تنقل ذخائر وأسلحة من خارج ليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية.
عبد الفتاح مورو

«النهضة» ترشح عبد الفتاح مورو لرئاسة تونس

استقرت حركة النهضة في تونس على ترشيح عبد الفتاح مورو، نائب رئيس الحركة، لخوض انتخابات الرئاسة. وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن قرار ترشيح مورو جاء خلال اجتماع مجلس شورى الحركة، الذى عقد مساء الثلاثاء، بحسب إذاعة إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية. وبهذه التزكية، تراجعت حركة النهضة عن موقفها عدم تقديم مرشح من داخلها في الرئاسية، كما يعد ذلك أول مرة تقدم فيها الحركة مرشحا للرئاسة بعد ثورة 2011. وعجلت وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بإجراء الانتخابات، إذ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.
مستوطنات

إسرائيل تسمح ببناء 2300 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

صادقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به حركة "السلام الآن" الإسرائيلية. وتشكل هذه الموافقة الأحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السلطة، مطلع العام 2017. وقالت الحركة في بيان: إن "لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدة سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة"، حسب "فرانس برس".
خالد نزار وزير الدفاع الجزائرى الاسبق

بتهمة التآمر.. أمر اعتقال لوزير الدفاع الجزائري

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أمر توقيف ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى شخص آخر. وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن القضاء العسكري في البليدة، أصدر مذكرة توقيف دولية ضد خالد نزار ونجله لطفي، وفريد حمدين. ووفقًا للصحيفة، فإن حمدين وهو رئيس شركة صيدلانية متهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني برفقة الجنرال نزار ونجله. وأثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح القضاء العسكري بأن حمدين هو الوسيط بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة.
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ناقلة-نفط (1)

بريطانيا توضح حقيقة إرسال وسيط إلى إيران

قال مصدر بريطاني، اليوم الأربعاء، إن لندن لم ترسل أي وسطاء إلى إيران، لبحث مسألة ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها إيران منذ أيام، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وكان مدير مكتب مرشد النظام الإيراني محمد كلبايكاني، قد قال في وقت سابق اليوم، إن لندن أرسلت وسيطا إلى طهران لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة منذ الجمعة. ولم يقدم كلبايكاني مزيدا من التفاصيل حول زيارة المبعوث البريطاني، وذلك وفق ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: اعتذار بريطاني لمصر.. وإيران تتحدى

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطةً الضوء على تطورات الأزمة بين لندن وطهران حول احتجاز الأخيرة ناقلة بريطانية. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "تعزيزات بريطانية إلى المنطقة.. وإيران تتحدى"، أنه بينما يُنتظر أن تعلن بريطانيا اليوم خياراتها في أزمة احتجاز إيران ناقلتها النفطية في المياه العمانية، تحدتها إيران معلنةً أنها مستعدة لكل السيناريوهات، ورفعت علمها فوق الناقلة "ستينا إمبيرو".
ناقلة-نفط (2)

إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، احتجازه ناقلة نفطة بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية، بحسب "روسيا اليوم". وكانت بريطانيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، منذ أيام، للاشتباه بأنها كانت تحمل نفطا لسوريا، منتهكة بذلك عقوبات أوروبية. وقال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن بلاده سترد على "قرصنة" لأنها سرقت سفينتنا، مصورة ذلك على أنه قانوني. ولن تدع إيران، ومن يؤمنون بنظامنا، مثل تلك الأعمال تمر دون رد".
ترامب-يعلن-تدمير-سفينة-أمريكية

طائرتنا سليمة.. إيران تنشر فيديو يكذب واقعة «بوكسر الأمريكية»

نشرت وسائل إعلام إيرانية لقطات مصورة من الجو تكشف عن سلامة الطائرة المسيرة التي أطلقتها إيران وقالت واشنطن إنها دمرتها بسفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر". مقطع الفيديو الذي نشرته إيران لـ"دحض" الرواية الأمريكية، بثته "روسيا اليوم" على صفحاتها الرسمية، إذ يكشف ثبات الطائرة المسيرة الإيرانية في الجو وهي ترصد تفاصيل حركة الـ"بوكسر الأمريكية" دون تدميرها أو التعرض لها. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه سينشر صورا التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة للسفينة الأمريكية التي تؤكد واشنطن أنها أسقطت الدرون الإيراني.
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