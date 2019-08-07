جريمة

غياب المتهمين يؤجل «بيت المقدس» لـ17 أغسطس

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
محاكمة بيت المقدس- صورة أرشيفية
محاكمة بيت المقدس- صورة أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 213 متهما من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، وعلى رأسهم الإرهابي هشام عشماوي، إلى جلسة 17 من أغسطس الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، والتحريض على قلب نظام الحكم.
النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا معهم، وتحديد أدوار كل منهم فى الجرائم المنسوبة إليهم. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور
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تزوير-أموال-عامة (1)

«إحنا أموال عامة» حيلة أمين شرطة للنصب على المواطنين

حيلة نصب ماكرة أقدم عليها أمين شرطة، إذ اتفق مع 5 آخرين على استدراج مدرس، وإقناعه بأنه تاجر عملة، وفي سبيل ذلك لجأ المدرس، المقيم بمنطقة البساتين، إلى أمين الشرطة النصاب واتفق معه على استبدال نحو 130 ألف جنيه بدولارات، وخلال الموعد المحدد لتسلم الدولارات، فوجئ المدرس بسيارة ميكروباص ترجل منها خمسة أشخاص، يرتدون زيا مدنيا، ادعوا أنهم ضباط شرطة بمباحث الأموال العامة، اصطحبوه برفقتهم واستولوا على المبلغ، ثم تركوه عقب ذلك، ليقع المجني عليه في شبكة نصب قوامها أمين شرطة ومجموعة من أرباب السوابق.
شنق

انتحر أم قتل؟.. لغز العثور على عامل مشنوقا في المرج

تواصل نيابة المرج تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة عامل مشنوقا داخل شقته، وانتقل وكيل النائب العام إلى مسرح الحادث لمناظرة جثة المتوفى، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وبيان ما إذا كان المتوفى قد انتحر، حسبما أشارت تحريات المباحث الأولية أم لا، وتبين من المناظرة وجود تجمع دموي حول عنق المتوفى، قبل أن تصدر النيابة قرارها بتشريح الجثة لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وكذا استعجال تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفى.
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قرار جديد من المحكمة بقضية فتاة العياط

قررت محكمة جنح العياط، تجديد حبس "أميرة" البالغة من العمر 14 سنة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية معها بتهمة قتل شاب قالت خلال التحقيقات إنه حاول اغتصابها، وحددت المحكمة جلسة 24 أغسطس الجاري لنظر تجديد الحبس التالي، وذلك بعد مطالبة دفاعها بإخلاء سبيل الفتاة باعتبارها طفلة لا يجوز حبسها، وعدم وجود خشية من هربها أو تأثيرها على الأدلة، علاوة على اتهام "حبيبها" وصديقه بارتكاب جرائم سرقتها واختطافها والشروع فى قتلها، بما يؤكد صحة روايتها وأنها وقعت ضحية لمحاولة شروع فى اغتصاب.
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أرقام إغاثة وسيارات حديثة..خطة المرور استعدادا للعيد

اجتماع مغلق عقده اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور مع مديري إدارات المرور علي مستوى الجمهورية والوكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين؛ لبحث الخطوط العريضة ووضع اللمسات الأخيرة لخطة المرور استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمراراً لما بُذِل من جهد مروري كبير لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية فى الفترة الأخيرة.
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المستشار-حسن-فريد

لاستكمال المرافعات.. تأجيل «بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، إلى جلسة الغد، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
محكمة

تأييد إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأييد إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد، بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعدما رفضت المحكمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها، فيما أمرت المحكمة بتجديد حبس كل من: فريد شوقي، ورباب حسين، وأحمد سعد، وأحمد محمد كامل، وحسني بشير، 45 يوما جديدة، على خلفية اتهامهم بذات القضية.
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19 أغسطس.. الجنايات تفض أحراز «جبهة النصرة»

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأحد، تأجيل القضية المقيدة برقم 1500 لسنة 2018 والمسماة إعلاميا بـ«تنظيم جبهة النصرة»، إلى جلسة 19 من أغسطس المقبل، لاستكمال فض أحراز القضية، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بالانضمام تنظيميا وفكريا إلى الجبهة في سوريا، والتحريض على شن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وارتكاب حوادث إرهابية نوعية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وكذا بث الرعب والفوضى بين المواطنين.
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