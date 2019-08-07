غياب المتهمين يؤجل «بيت المقدس» لـ17 أغسطس

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

محاكمة بيت المقدس- صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 213 متهما من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، وعلى رأسهم الإرهابي هشام عشماوي، إلى جلسة 17 من أغسطس الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، والتحريض على قلب نظام الحكم.

النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا معهم، وتحديد أدوار كل منهم فى الجرائم المنسوبة إليهم. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور

النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا معهم، وتحديد أدوار كل منهم فى الجرائم المنسوبة إليهم.



أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية مثل حركة حماس.

قالت النيابة في مرافعتها إن جماعة بيت المقدس تأسست على يد تاجر عسل، يدعى «توفيق زيادة» عاث في الأرض فسادا، وانضم منذ 15 سنة إلى جماعة التوحيد والجهاد وخرج بعد اعتقاله وبدأ في نشر الأفكار التكفيرية، واستقطاب عناصر إرهابية إلى جماعته، وسماها أنصار بيت المقدس.





