مدير ميناء شرق: 14 بديلا لربط شرق وغرب قناة السويس

تحرير:شيماء رشاد ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

انفاق الإسماعيلية - صورة أرشيفية

قال اللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، اليوم الأربعاء، إن ميناء شرق بورسعيد مخطط أن يكون واحدا من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، أنه تم استلام 5 أرصفة وبداية من شهر مارس 2019 تم تشغيل تجريبي لأحد الأرصفة، وطوال 5 أشهر كان يتم رصد التشغيل التجريبي وأضاف أنه تم استغلال التشغيل التجريبي للرصيف في تجربة البنية التحتية وكفاءة القوى البشرية، مشيرا إلى أن جميع المراكب التي دخلت خرجت في أمن وسلام.

وأضاف القبطان علي عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، أن هناك 14 بديلا للربط بين شرق وغرب قناة السويس، متابعًا أن طرق ربط غرب وشرق القناة هي: 4 معديات، 5 كباري عائمة فوق القناة، كوبري السلام، كوبري الفردان، أنفاق بورسعيد، أنفاق الإسماعيلية، وأنفاق السويس. ومن المنتظر أن يقوم وفد من الصحفيين ومراسلي الجرائد