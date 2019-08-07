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مدير ميناء شرق: 14 بديلا لربط شرق وغرب قناة السويس

تحرير:شيماء رشاد ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
انفاق الإسماعيلية - صورة أرشيفية
انفاق الإسماعيلية - صورة أرشيفية
قال اللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، اليوم الأربعاء، إن ميناء شرق بورسعيد مخطط أن يكون واحدا من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، أنه تم استلام 5 أرصفة وبداية من شهر مارس 2019 تم تشغيل تجريبي لأحد الأرصفة، وطوال 5 أشهر كان يتم رصد التشغيل التجريبي وأضاف أنه تم استغلال التشغيل التجريبي للرصيف في تجربة البنية التحتية وكفاءة القوى البشرية، مشيرا إلى أن جميع المراكب التي دخلت خرجت في أمن وسلام.
وأضاف القبطان علي عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، أن هناك 14 بديلا للربط بين شرق وغرب قناة السويس، متابعًا أن طرق ربط غرب وشرق القناة هي: 4 معديات، 5 كباري عائمة فوق القناة، كوبري السلام، كوبري الفردان، أنفاق بورسعيد، أنفاق الإسماعيلية، وأنفاق السويس. ومن المنتظر أن يقوم وفد من الصحفيين ومراسلي الجرائد
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السيسي: نحتاج إلى موازنة «تريليون دولار»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه قال خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، إن الدولة في حاجة إلى موازنة بقيمة تريليون دولار، مضيفًا أن الصحف كتبت أن الدولة في حاجة إلى تريليون دولار لحل المشكلات. وأوضح «السيسي»، خلال افتتاحه مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، صباح الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة بالدولة أن «الدولة محتاجة لهذا المبلغ كمصروف وليس لحل المشكلات، كما نشرت الصحف».
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السيسي عن انفجار معهد الأورام: مستمرون في البناء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤامرات التخريب والتدمير، التي تستهدف النيل من مصر ووقف مسيرتها في التنمية لن تنجح، مشددا على أننا "مستمرون في البناء مهما كانت التحديات". وتساءل الرئيس السيسي، خلال حضوره افتتاح مجمع الفوسفات بالعين السخنة، اليوم الأربعاء: "هل هناك دين يقام بالتخريب والقتل؟.. هل الإصلاح في الدنيا يقام بالهدم والدمار؟.. ربنا سبحانه وتعالي ميرضاش بكده وربنا ماخلقش البشر للتخريب والتدمير".
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أوقاف القليوبية تحذر من إلقاء خطبة العيد دون تصريح

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء بإلقاء خطبة العيد، وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف الخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد. وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية وضعت خطيبا أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة تحسبا للظروف، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها حرصا على سلامة المصلين.
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67 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن تعبر قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، أن المجرى الملاحي للقناة مستمر في تحقيق أرقام قياسية ونسب مرتفعة في عبور السفن لقناة السويس، حيث عبر اليوم الأربعاء 67 سفينة بإجمالي حمولات بلغ 4.4 مليون طن من البضائع، وقد عبرت قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط بإجمالي 33 سفينة بحمولات بلغت 2 مليون طن بضائع بينما عبرت قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر من خلال قناة السويس الجديدة بإجمالي 30 سفينة بحمولات بلغت 2.4 مليون طن من البضائع.
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بورسعيد محافظة رقمية.. 170 خدمة إلكترونية بنهاية 2019

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، 5 مراكز تموينية متطورة ببورسعيد، تضمنت: المجمع التموينى بمنطقة الـ5000 بحى الزهور، ومركز الخدمات التموينية لذوى الاحتياجات الخاصة بحى المناخ، ومركز الخدمات التموينية لحى الضواحى والجنوب بمنطقة المروة، ومركز لخدمة حى العرب، والشرق لكبار السن. وأكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أنه تم تجهيز المراكز بأحدث أجهزة الحاسب الآلى ونداء العميل وصالة لاستقبال المواطنين ومزودة بكاميرات.
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بأول زواج إلكتروني.. بورسعيد تنهي خدمات دفتر المأذون

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، مركز التوثيق المطور فرع الشرق، التابع لوزارة العدل. وتابعا سير العمل بالمكتب بعد تطويره ضمن المنظومة الإلكترونية، وإعلان بورسعيد أول محافظة ذكية في مصر، لتقديم الخدمات إلكترونيا، لتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال تقليل الجهد والوقت. واستفسر محافظ بورسعيد ونائب وزير الاتصالات من المواطنين، عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، ومقترحاتهم لمزيد من التطوير.
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هل تعثر مرور سفن عملاقة بقناة السويس؟.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعُم تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس والتي يزيد غاطسها عن 20 مترا، وتواصل المركز مع هيئة قناة السويس, والتي أوضحت أن عمق القناة يبلغ 24 مترا، ما يسمح لجميع سفن الصب والحاويات أيا كان حجمها أو حمولتها بالمرور من القناة، مشددة على أن القناة استقبلت مُؤخراً أكبر سفينة حاويات في العالم، وعلى متنها 22 ألف حاوية.
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