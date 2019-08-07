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Once Upon a Time in Hollywood.. الأفضل رغم تراجعه

تحرير:أميرة شرف ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
Once Upon a Time in Hollywood
Once Upon a Time in Hollywood
تراجعت إيرادات فيلم الكوميديا والدراما Once Upon a Time in Hollywood في البوكس أوفيس بنسبة 50%، حيث حقق نهاية هذا الأسبوع 20 مليون دولار، مقارنة بتحقيقه 41 مليون دولار في الافتتاحية. الفيلم تم إصداره في 26 يوليو الماضي بأمريكا، وهو من تأليف وإخراج كوينتن تارانتينو وبطولة نخبة من نجوم هوليوود، من بينهم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي. وتدور أحداثه في عام 1969 بمدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتي "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن"، و"كليف بوث" الممثل البديل الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه.
يجسد شخصية "ريك" ليوناردو دي كابريو، بينما يجسد شخصية "كليف" براد بيت، ويكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة في هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون. وأشاد النقاد بالفيلم الذي يعد الفيلم التاسع للمخرج تارانتينو وطالبوه بعدم التفكير في التقاعد حتى لا تفقد السينما مثل موهبته، كما أشادوا
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