السيسي عن انفجار معهد الأورام: مستمرون في البناء

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤامرات التخريب والتدمير، التي تستهدف النيل من مصر ووقف مسيرتها في التنمية لن تنجح، مشددا على أننا "مستمرون في البناء مهما كانت التحديات". وتساءل الرئيس السيسي، خلال حضوره افتتاح مجمع الفوسفات بالعين السخنة، اليوم الأربعاء: "هل هناك دين يقام بالتخريب والقتل؟.. هل الإصلاح في الدنيا يقام بالهدم والدمار؟.. ربنا سبحانه وتعالي ميرضاش بكده وربنا ماخلقش البشر للتخريب والتدمير".

وطالب الرئيس السيسي، الشعب بالتكاتف مع الدولة في مواجهة التحديات، مشيرا إلى ضرورة التوعية لأولادنا لمثل هذه المخططات التي تستهدف وقف مسيرة التنمية. وتكلف مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة 12 مليار جنيه التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة. ويشمل المشروع 7 وحدات إنتاج، تتمثل فى وحدتين