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السيسي عن انفجار معهد الأورام: مستمرون في البناء

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤامرات التخريب والتدمير، التي تستهدف النيل من مصر ووقف مسيرتها في التنمية لن تنجح، مشددا على أننا "مستمرون في البناء مهما كانت التحديات". وتساءل الرئيس السيسي، خلال حضوره افتتاح مجمع الفوسفات بالعين السخنة، اليوم الأربعاء: "هل هناك دين يقام بالتخريب والقتل؟.. هل الإصلاح في الدنيا يقام بالهدم والدمار؟.. ربنا سبحانه وتعالي ميرضاش بكده وربنا ماخلقش البشر للتخريب والتدمير".
وطالب الرئيس السيسي، الشعب بالتكاتف مع الدولة في مواجهة التحديات، مشيرا إلى ضرورة التوعية لأولادنا لمثل هذه المخططات التي تستهدف وقف مسيرة التنمية. وتكلف مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة 12 مليار جنيه التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة. ويشمل المشروع 7 وحدات إنتاج، تتمثل فى وحدتين
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السيسى

السيسي: نحتاج إلى موازنة «تريليون دولار»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه قال خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، إن الدولة في حاجة إلى موازنة بقيمة تريليون دولار، مضيفًا أن الصحف كتبت أن الدولة في حاجة إلى تريليون دولار لحل المشكلات. وأوضح «السيسي»، خلال افتتاحه مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، صباح الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة بالدولة أن «الدولة محتاجة لهذا المبلغ كمصروف وليس لحل المشكلات، كما نشرت الصحف».
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مدير ميناء شرق: 14 بديلا لربط شرق وغرب قناة السويس

قال اللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، اليوم الأربعاء، إن ميناء شرق بورسعيد مخطط أن يكون واحدا من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، أنه تم استلام 5 أرصفة وبداية من شهر مارس 2019 تم تشغيل تجريبي لأحد الأرصفة، وطوال 5 أشهر كان يتم رصد التشغيل التجريبي وأضاف أنه تم استغلال التشغيل التجريبي للرصيف في تجربة البنية التحتية وكفاءة القوى البشرية، مشيرا إلى أن جميع المراكب التي دخلت خرجت في أمن وسلام.
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أوقاف القليوبية تحذر من إلقاء خطبة العيد دون تصريح

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء بإلقاء خطبة العيد، وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف الخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد. وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية وضعت خطيبا أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة تحسبا للظروف، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها حرصا على سلامة المصلين.
الفريق-مهاب-مميش

67 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن تعبر قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، أن المجرى الملاحي للقناة مستمر في تحقيق أرقام قياسية ونسب مرتفعة في عبور السفن لقناة السويس، حيث عبر اليوم الأربعاء 67 سفينة بإجمالي حمولات بلغ 4.4 مليون طن من البضائع، وقد عبرت قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط بإجمالي 33 سفينة بحمولات بلغت 2 مليون طن بضائع بينما عبرت قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر من خلال قناة السويس الجديدة بإجمالي 30 سفينة بحمولات بلغت 2.4 مليون طن من البضائع.
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السيسي يفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة (بث مباشر)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإفتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، اليوم الأربعاء، والذى يعد من أكبر المشروعات القومية فى مجال الاسمدة الفوسفاتية فى الشرق الأوسط. ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بافتتاح المجمع بمدينة العين السخنة، حيث تم الانتهاء منه فى وقت قياسى، وطبقا لأعلى معدلات الجودة فى العالم. يعتبر مشروع إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية المركبة فى العين السخنة هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يضم 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويا.
كوشنر

جاريد كوشنر يصل القاهرة لبحث عملية السلام مع السيسي

وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الخميس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، فى زيارة لمصر في إطار جولته بالمنطقة والتي تشمل مصر والاْردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر، قادما من تل أبيب في إطار جولته بالمنطقة، تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ووصل كونشر، إلى القاهرة على رأس وفد أمريكي قادما من تل أبيب على متن طائرة خاصة. والتي زارها فى وقت لاحق، واستغرقت الزيارة عدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جمهوري.. 64 مليون يورو لمواجهة تحديات الهجرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 10 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته العامة يوم 14 أبريل 2019. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، ويمول هذا الإجراء من صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال أفريقيا، بتكلفة إجمالية 63 مليونا و600 ألف يورو.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (6)

السيسي لمذيعة مؤتمر الشباب: «سيبي الأحزاب تتكلم»

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقاطعة مذيعة جلسة "التحول الرقمي" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، لـ"بلال حبش" عضو "تنسيقية شباب الأحزاب"، وقال الرئيس: "من فضلك سيبى الأحزاب تتكلم زى ما هى عايزة". فيما علق بلال "حبش" على مداعبة الرئيس، قائلا: "بنشكر حضرتك سيادة الرئيس على الفرصة اللى بتديهلنا طول الوقت". كما وجه الرئيس السيسي شكره لتنسيقية الأحزاب والمقترحات التي طرحت سواء التي تعمل عليها الحكومة أو التي من الممكن الاستفادة منها حاليا.
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