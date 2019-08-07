ميسي اليابان.. قهره برشلونة وانتقم بإذلالهم

بعد أن قدم مارادونا سحرًا كرويًا خطف قلوب الجماهير بدأ الجميع في البحث عن خليفته حتى ظهر ميسي ويبدو أننا لن نحتاج لكثير من الوقت لإيجاد خليفة ميسي الجديد

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

تاكيفوسا كوبو

بقدم يسرى تملك الكثير من السحر، وتحكم مذهل للكرة وعين ثاقبة تعرف طريق المرمى جيدًا، لم يكن من الغريب أن يطلق على تاكيفوسا كوبو "ميسي اليابان"، هو شاب يافع من مواليد 4 يونيو من عام 2001 في المدينة الصناعية كاوازاكي، تشتهر تلك المدينة بالبيسبول وألعاب القوى والدراجات والفروسية وبالطبع بكرة القدم، ينحدر من أسرة من الطبقة الوسطى، لا يملك أي أشقاء، ولكنه تربي على عشق والده الشديد للرياضة، وعلى شغف جنوني من مدينته تجاه كرة القدم، وكان من الطبيعي أن يسحر هو الآخر بالجلد المدور، ومنذ نعومة أظافره تمتع بموهبة لا غبار عليها في التحكم بالكرة.

إنها اليابان التي اعتادت الأسر بها على تربية أطفالهم بنظرة تهتم كثيرًا بالتعليم، من أجل العمل مستقبلًا في وظائف لا تتعلق بالرياضة، إلا أن أسرة كوبو رفضت أن يضحي ابنها بتلك الموهبة الكبيرة من أجل التعليم. وبعمر 7 سنوات، بدأ كوبو تحقيق حلمه من خلال بدء لعب كرة القدم في نادي بيرسيمون، وهي أكاديمية محلية