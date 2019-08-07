عودة «مسرح مصر» في أول أيام عيد الأضحى

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مسرح مصر

تنطلق، الأحد المقبل، العروض الجماهيرية المباشرة من الموسم الخامس والأخير من "مسرح مصر"، والتي تعرض حصريا على شاشة "MBC مصر". وكان النجم أشرف عبد الباقي قد أسس فرقة "مسرح مصر" بمشاركة نخبة من نجوم المستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة "MBC مصر" ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة لاقت جميعها إقبالا كبيرا في الحضور المسرحي، وتجاوبا لافتا من الجمهور عبر الشاشة. وعبر النجم أشرف عبد الباقي عن رضاه التام عمّا حققه في هذه التجربة الفنية مع النجوم الشباب الذين فتح لهم مسرح مصر أبوابه لينطلقوا بعده إلى آفاق أرحب في عالم الفن.

وأكد أشرف عبد الباقي أن أكثر ما أسعده خلال السنوات الماضية هو التفاف الجمهور المصري والعربي حول الفكرة وعودة الإقبال على المسرح بصورة كبيرة، ووجه الشكر لقناة "MBC مصر" التي كانت سندا وداعما لهذه التجربة الفنية المميزة، وأكد عبد الباقي أن الموسم الأخير سيكون هو الأفضل وسيتم تقديم خلاله عشر مسرحيات جديدة. ومن