فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

عودة «مسرح مصر» في أول أيام عيد الأضحى

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مسرح مصر
مسرح مصر
تنطلق، الأحد المقبل، العروض الجماهيرية المباشرة من الموسم الخامس والأخير من "مسرح مصر"، والتي تعرض حصريا على شاشة "MBC مصر". وكان النجم أشرف عبد الباقي قد أسس فرقة "مسرح مصر" بمشاركة نخبة من نجوم المستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة "MBC مصر" ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة لاقت جميعها إقبالا كبيرا في الحضور المسرحي، وتجاوبا لافتا من الجمهور عبر الشاشة. وعبر النجم أشرف عبد الباقي عن رضاه التام عمّا حققه في هذه التجربة الفنية مع النجوم الشباب الذين فتح لهم مسرح مصر أبوابه لينطلقوا بعده إلى آفاق أرحب في عالم الفن.
وأكد أشرف عبد الباقي أن أكثر ما أسعده خلال السنوات الماضية هو التفاف الجمهور المصري والعربي حول الفكرة وعودة الإقبال على المسرح بصورة كبيرة، ووجه الشكر لقناة "MBC مصر" التي كانت سندا وداعما لهذه التجربة الفنية المميزة، وأكد عبد الباقي أن الموسم الأخير سيكون هو الأفضل وسيتم تقديم خلاله عشر مسرحيات جديدة. ومن
اقرأ المزيد
تامر حسنى

تامر حسنى يعلن انسحابه من برنامج «ذا فويس كيدز»

كشف الفنان تامر حسنى، اليوم الأربعاء، عن انسحابه من برنامج «ذا فويس كيدز» فى موسمه الثالث، إذ قام بنشر صورة له من الحلقات التي شارك بها في البرنامج خلال المواسم السابقة، عبر حسابه بموقع «فيسبوك» وعلق عليها: «لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لـ(ذا فويس كيدز)، أنا اعتذرت عن عدم تقديم الموسم الثالث من برنامج (ذا فويس كيدز) لأسبابي الخاصة.. هتوحشوني جدا، ويا رب التوفيق لكل المواهب الجميلة، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل لي مناسب».
محمد-رمضان (1)

محمد رمضان يرد على ريهام سعيد: كنت بطمن عليك على طول

قبل يومين، عادت الإعلامية ريهام سعيد إلى الظهور مرة أخرى على الشاشة ببرنامج «صبايا» المذاع على قناة الحياة، بعد انقطاع دام أكثر من شهر؛ لظروف مرضها، وخلال الحلقة توجهت بالشكر للكثيرين من الفنانين الذين ساندوها ودعموها خلال أزماتها الأخيرة، ولكنها أكدت أن الفنان محمد رمضان رغم صداقتهما، فإنه لم يسأل عنها، وهو ما دفع النجم الأسمر للخروج والرد عليها، إذ قام بإعادة نشر الفيديو الذى تتحدث فيه عنه، من خلال حسابه على موقع «فيسبوك»، وعلق: «كنت بطمن عليكِ على طول من ياسر سليم، وكلمتك على كل أرقامك اللي معايا وكانوا مقفولين».
محمد-رمضان-مع-حلا-شيحة-فى-مسلسل-زلزال

محمد رمضان يرد على أنباء زواجه من حلا شيحة

مجددا خرجت على السطح أنباء تتحدث عن زواج الفنان محمد رمضان من الفنانة حلا شيحة، وقد ترددت أخبار مماثلة خلال شهر رمضان الماضي وما قبله، وذلك على خلفية عملهما معا في مسلسل زلزال، حيث كان الفنانان يحرصان على نشر صورهما معا من الكواليس، وسبق أن نفت الفنانة في بيان صحة تلك الأخبار. وهذه المرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء تفيد بأن الثنائي يقضيان شهر العسل في الساحل الشمالي دون علم زوجته، وأنهما ينتظران لفترة قبل أن يعلنا الخبر رسميا.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصطفى-خاطر (1)

مصطفى خاطر ينضم إلى «العارف.. عودة يونس»

انضم الفنان مصطفى خاطر إلى فريق عمل فيلم "العارف.. عودة يونس"، حسبما أعلن المخرج أحمد علاء دياب. وقال علاء إن خاطر سيكون أحدث الوجوه المنضمة إلى الفيلم الذي يضم كل من أحمد عز، وأحمد فهمي، ومحمود حميدة، وركين سعد، وكارمن بصيبص. ومن المقرر أن يسافر أحمد عز وأحمد فهمي خلال أسبوعين لتصوير عدة مشاهد في بلغاريا، على أن يتم استكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم في السعودية. "العارف.. عودة يونس" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج "سينرجي فيلمز"، ومن المقرر أن يعرض في موسم منتصف عام 2020.
مصطفى-خاطر (2)

تكريم مصطفى خاطر في مهرجان همسة للآداب والفنون

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون، تكريم الفنان مصطفى خاطر، ومنحه جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "طلقة حظ"، ضمن تكريمات المهرجان في دورته السابعة . جاء ذلك بعد اجتماع لجنة تحكيم المهرجان، و التي تضم كلا من الفنانة مادلين طبر، الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج عادل عوض، رئيس اللجنة، والناقد سيد ابراهيم سلام، والإعلامي سمير فقيه، والأستاذة ميرفت عمر، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى، ومريم فتحي الحصرى، ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصري.
اشرف-عبد الباقي

«جريما في المعادي» لأشرف عبد الباقي بالقومي للمسرح

يشارك الفنان أشرف عبد الباقي في الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، والتي ستقام في الفترة من 17 أغسطس وحتى 30 من نفس الشهر، ويشارك فى بطولتها مجموعة من الشباب، وتدور أحداثها فى إطار كوميدي. وأعلن المهرجان منذ أيام عن فتح باب التقدم للمسابقات الرسمية للعروض المسرحية، وتنقسم المسابقات إلى ثلاثة أقسام: مسابقة المسرح الكبير، مسابقة مسرح الشباب، مسابقة مسرح الطفل، والعروض التى يحق لها المشاركة فى هذه الدورة هى العروض التى تم عرضها خلال الفترة من 16 مايو 2018 حتى 14 يونيو 2019.
مسرح-مصر-الموسم-الثالث1

رباعي «مسرح مصر» أبطال لفيلم «خالد بن الوليد»

يستعد المخرج سامح عبد العزيز لفيلم جديد تعاقد عليه الأيام الماضية، يحمل عنوان "خالد بن الوليد"، ويقوم ببطولته نجوم فرقة "مسرح مصر": مصطفى خاطر وعلي ربيع وكريم عفيفي ومحمد عبد الرحمن، حيث تم التعاقد معهم على بطولة الفيلم خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بعد انتهاء التعاقدات مع باقي فريق العمل وانتهاء مخرج الفيلم من معاينة أماكن التصوير عقب عودته من برشلونة، حيث يقضي إجازته الصيفية، والفيلم يقوم بكتابته كل من المؤلف أمين جمال ومحمد محرز.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org