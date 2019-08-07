الزمالك: جاهزون للسوبر الإفريقي.. وهذا ما يزعجنا

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن فريقه على أتم الاستعداد لخوض مباراة السوبر الإفريقي مهما كان اسم المنافس، وقال المشرف على الكرة بالزمالك في تصريح لإذاعة "إي إف إم" التونسية: "نحن على أتم الاستعداد للعب مباراة السوبر، ولكن ما يزعجنا أن ملف الترجي الرياضي والوداد لم يحسم بعد، ولم يتأكد خوضنا مباراة السوبر ولدينا التزامات أخرى، وعلى كل حال نحن سنستعد لأي منافس بنفس الطريقة، فالفريقان كبيران وسنكون جاهزين للموعد سواء واجهنا الترجي أو الوداد".

وعن مراسلة إدارة الزمالك للاتحاد الإفريقي حول ملف الترجي والوداد، قال المشرف على الكرة بالزمالك: "نحن لم نراسل كاف، والزمالك ليس طرفا في النزاع، وما يهمنا أصلا هو مباراة السوبر ستلعب أم لا، لأن أمامنا التزامات أخرى". لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي ستبتّ اليوم الأربعاء، في ملف مباراة الإياب

وعن مراسلة إدارة الزمالك للاتحاد الإفريقي حول ملف الترجي والوداد، قال المشرف على الكرة بالزمالك: "نحن لم نراسل كاف، والزمالك ليس طرفا في النزاع، وما يهمنا أصلا هو مباراة السوبر ستلعب أم لا، لأن أمامنا التزامات أخرى".



لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي ستبتّ اليوم الأربعاء، في ملف مباراة الإياب للدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد أن كانت المحكمة الرياضية الدولية ألغت قرار كاف إعادة المباراة المذكورة.



وكان الوداد المغربي قد رفض استكمال اللقاء يوم 31 مايو الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين الحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكنه ثبت بعد ذلك تعطّل العمل بالفيديو.

