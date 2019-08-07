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9 شروط.. برهامي يستلم تصريح الخطابة من الأوقاف

تحرير:محمد مجلي ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
الشيخ ياسر برهامي
الشيخ ياسر برهامي
بعد غياب استمر لأكثر من عامين، يعود الشيخ ياسر برهامي للخطابة مجددا على منابر المساجد التابعة لوزارة الأوقاف وبتصريح رسمي، حيث أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسكندرية منح تصريح بالخطابة للشيخ ياسر برهامي، المتحدث باسم الدعوة السلفية، على المنابر، وتقرر ندبه لإلقاء الخطبة على منبر مسجد الخلفاء الراشدين الكائن بمنطقة أبو سليمان، شرق الإسكندرية، ونوهت المديرية بأن التصريح الخاص للشيخ ياسر برهامي للعمل بإلقاء الخطبة مدته شهر كامل، وهو الشهر الجاري أغسطس.
وعدد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية، مجموعة من الشروط تتضمن التزام برهامي بإلقاء الخطبة الموحدة لوزارة الأوقاف ومنهج الوزارة الأزهري، وأن يلتزم بموعد الخطبة من 15 لـ20 دقيقة. وشدد على أنه يحظر التطرق لأي أمور سياسية أو خلافية أو إصدار فتاوى فقهية داخل المساجد، مع عدم إعطاء دروس دينية خلاف
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كيف نذبح الأضحية وفق الشريعة؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء إن موضع الذبح يكون فى الحلق من الشاة والبقرة، وأما تذكية الإبل فتسمى بالنحر، ويكون فى اللبة. وحقيقة الذبح قطع الأوداج كلها أو بعضها فى الحلق على حسب اختلاف المذاهب. وأضافت الإفتاء، فى فتوى لها، أن الأوداج أربعة، وهي الحلقوم والمريء والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان الودجين، ولا بد من قطع اثنين على الأقل وهما الحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة، وهو المفتى به؛ لأن الذبح إزالة الحياة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا قطع أى ثلاثة من الأوداج أجزأ، وقال المالكية: "إذا قطع جميع الحلقوم والودجين حل".
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محافظ الإسكندرية: عقوبة الذبح المخالف غلق وغرامة

حذر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، من ذبح الأضاحي خارج المجازر العمومية، سواء قبل أو أثناء عيد الأضحى المبارك، مؤكدا اتخاذ قرارات فورية ضد أي مخالف من أصحاب محال الجزارة، تبدأ بتوقيع غرامة مالية فورية قدرها 2000 جنيه لمن يقوم بالذبح خارج المجازر وتصل الغرامات إلى غلق أي منشأة مخالفة وذلك ليكون لها تأثير رادع على المخالفين وشدد على مسؤولي مديرية الطب البيطرى بضرورة القيام بحملات مستمرة فى شوارع المدينة وذلك لضبط عملية الذبح بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
ميناء

مدير ميناء شرق: وضع مخطط المنطقة الاقتصادية حتى 2050

قال القبطان علي عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن مخطط المنطقة الاقتصادية المرحلة الأولى حتى عام 2030، والثانية حتى عام 2050، طبقا لدراسات علمية من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، إلى أن منطقة شرق بورسعيد تضم منطقة صناعية على 63 كيلومترا مربعا للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وميناءً بحريا يضم أرصفة بحرية حالية بطول 7.4 كيلومتر بعمق 18.5 متر، فضلا عن 3 مناطق لوجيستية بمساحة 24 كيلومترا مربعا.
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السيسي: نحتاج إلى موازنة «تريليون دولار»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه قال خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، إن الدولة في حاجة إلى موازنة بقيمة تريليون دولار، مضيفًا أن الصحف كتبت أن الدولة في حاجة إلى تريليون دولار لحل المشكلات. وأوضح «السيسي»، خلال افتتاحه مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، صباح الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة بالدولة أن «الدولة محتاجة لهذا المبلغ كمصروف وليس لحل المشكلات، كما نشرت الصحف».
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5 مدارس حكومية دولية جديدة في العام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2019-2020، بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية، نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني، والخدمة التعليمية المقدمة بها والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.
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مستأجرو شواطئ الإسكندرية يتلاعبون في «بنود التعاقد»

بات الاستغلال والابتزاز هما العامل اللافت للنظر على شواطئ الإسكندرية دون حساب ورقيب أو رادع، فالمصطاف بالنسبة لمستأجري وعمال الشواطئ ما هو إلا فريسة ينتظرون دخولها إلى الشاطئ لبدء عملية إخراج ما فى جيب الزبون بطريقة تبدو مستفزة، فمنهم من يقبلها ومنهم من يرفضها.. فعلى الرغم من تحديد قائمة بأسعار الدخول المقسمة لأربع فئات، فإن عددا من الشواطئ لا تلتزم، ويجبرون رواد الشاطئ على دفع مبالغ مالية أكبر من أجل الحصول على كرسي أو شمسية بمسميات مختلفة "قهوتي وعرقي وراضينى"، لتبدو مصطلحات تثير غضب المصطافين وتتسبب فى عزوفهم عن نزول البحر.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلا، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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نقل سكان العقارين المنهارين بالجمرك لمدرسة الأنفوشي

قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، توفير إيواء عاجل لـ9 أسر وعددهم 30 شخصا، من المتضررين من انهيار جزئى بعقارين في حارة سلطان بدائرة حي الجمرك، وتم نقلهم إلى مدرسة الأنفوشي الإعدادية بمنطقة رأس التين، مع توفير إعاشة من طعام وشراب لهم. كان حي الجمرك بالإسكندرية شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أجزاء من عقار قديم بحارة سلطان المتفرعة من شارع الشمرلي، بدائرة قسم الجمرك. وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي الجمرك، إلى موقع الحادث.
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