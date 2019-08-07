9 شروط.. برهامي يستلم تصريح الخطابة من الأوقاف

تحرير:محمد مجلي ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

الشيخ ياسر برهامي

بعد غياب استمر لأكثر من عامين، يعود الشيخ ياسر برهامي للخطابة مجددا على منابر المساجد التابعة لوزارة الأوقاف وبتصريح رسمي، حيث أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسكندرية منح تصريح بالخطابة للشيخ ياسر برهامي، المتحدث باسم الدعوة السلفية، على المنابر، وتقرر ندبه لإلقاء الخطبة على منبر مسجد الخلفاء الراشدين الكائن بمنطقة أبو سليمان، شرق الإسكندرية، ونوهت المديرية بأن التصريح الخاص للشيخ ياسر برهامي للعمل بإلقاء الخطبة مدته شهر كامل، وهو الشهر الجاري أغسطس.

وعدد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية، مجموعة من الشروط تتضمن التزام برهامي بإلقاء الخطبة الموحدة لوزارة الأوقاف ومنهج الوزارة الأزهري، وأن يلتزم بموعد الخطبة من 15 لـ20 دقيقة. وشدد على أنه يحظر التطرق لأي أمور سياسية أو خلافية أو إصدار فتاوى فقهية داخل المساجد، مع عدم إعطاء دروس دينية خلاف