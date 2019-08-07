انتحر أم قتل؟.. لغز العثور على عامل مشنوقا في المرج

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

شنق- صورة تعبيرية

تواصل نيابة المرج تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة عامل مشنوقا داخل شقته، وانتقل وكيل النائب العام إلى مسرح الحادث لمناظرة جثة المتوفى، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وبيان ما إذا كان المتوفى قد انتحر، حسبما أشارت تحريات المباحث الأولية أم لا، وتبين من المناظرة وجود تجمع دموي حول عنق المتوفى، قبل أن تصدر النيابة قرارها بتشريح الجثة لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وكذا استعجال تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا، أمس الثلاثاء، يفيد العثور على جثة عامل، مشنوقا داخل شقته بمنطقة المرج، في ظروف غامضة، قبل أن يتم إخطار ضباط مباحث قسم شرطة المرج والنيابة العامة، لفحص البلاغ. أظهرت تحريات المباحث الأولية أن المتوفى انتحر نتيجة مروره بأزمة نفسية معينة، واستبعدت التحريات وجود