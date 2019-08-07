جريمة

انتحر أم قتل؟.. لغز العثور على عامل مشنوقا في المرج

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
شنق- صورة تعبيرية
شنق- صورة تعبيرية
تواصل نيابة المرج تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة عامل مشنوقا داخل شقته، وانتقل وكيل النائب العام إلى مسرح الحادث لمناظرة جثة المتوفى، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وبيان ما إذا كان المتوفى قد انتحر، حسبما أشارت تحريات المباحث الأولية أم لا، وتبين من المناظرة وجود تجمع دموي حول عنق المتوفى، قبل أن تصدر النيابة قرارها بتشريح الجثة لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وكذا استعجال تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفى.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا، أمس الثلاثاء، يفيد العثور على جثة عامل، مشنوقا داخل شقته بمنطقة المرج، في ظروف غامضة، قبل أن يتم إخطار ضباط مباحث قسم شرطة المرج والنيابة العامة، لفحص البلاغ. أظهرت تحريات المباحث الأولية أن المتوفى انتحر نتيجة مروره بأزمة نفسية معينة، واستبعدت التحريات وجود
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«إحنا أموال عامة» حيلة أمين شرطة للنصب على المواطنين

حيلة نصب ماكرة أقدم عليها أمين شرطة، إذ اتفق مع 5 آخرين على استدراج مدرس، وإقناعه بأنه تاجر عملة، وفي سبيل ذلك لجأ المدرس، المقيم بمنطقة البساتين، إلى أمين الشرطة النصاب واتفق معه على استبدال نحو 130 ألف جنيه بدولارات، وخلال الموعد المحدد لتسلم الدولارات، فوجئ المدرس بسيارة ميكروباص ترجل منها خمسة أشخاص، يرتدون زيا مدنيا، ادعوا أنهم ضباط شرطة بمباحث الأموال العامة، اصطحبوه برفقتهم واستولوا على المبلغ، ثم تركوه عقب ذلك، ليقع المجني عليه في شبكة نصب قوامها أمين شرطة ومجموعة من أرباب السوابق.
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قرار جديد من المحكمة بقضية فتاة العياط

قررت محكمة جنح العياط، تجديد حبس "أميرة" البالغة من العمر 14 سنة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية معها بتهمة قتل شاب قالت خلال التحقيقات إنه حاول اغتصابها، وحددت المحكمة جلسة 24 أغسطس الجاري لنظر تجديد الحبس التالي، وذلك بعد مطالبة دفاعها بإخلاء سبيل الفتاة باعتبارها طفلة لا يجوز حبسها، وعدم وجود خشية من هربها أو تأثيرها على الأدلة، علاوة على اتهام "حبيبها" وصديقه بارتكاب جرائم سرقتها واختطافها والشروع فى قتلها، بما يؤكد صحة روايتها وأنها وقعت ضحية لمحاولة شروع فى اغتصاب.
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غياب المتهمين يؤجل «بيت المقدس» لـ17 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 213 متهما من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، وعلى رأسهم الإرهابي هشام عشماوي، إلى جلسة 17 من أغسطس الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، والتحريض على قلب نظام الحكم.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

أرقام إغاثة وسيارات حديثة..خطة المرور استعدادا للعيد

اجتماع مغلق عقده اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور مع مديري إدارات المرور علي مستوى الجمهورية والوكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين؛ لبحث الخطوط العريضة ووضع اللمسات الأخيرة لخطة المرور استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمراراً لما بُذِل من جهد مروري كبير لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية فى الفترة الأخيرة.
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اغتصاب

فحص الطب الشرعي يحدد مصير الطفلة قاتلة سائق العياط

تستكمل نيابة العياط، اليوم الإثنين، التحقيق مع طالبة المرحلة الإعدادية، المتهمة بقتل سائق اختطفها وحاول اغتصابها بالإكراه، إلا أنها تمكنت من طعنه بمطواة كانت بحوزته، وذهبت إلى قسم الشرطة بملابسها المدممة، وبحوزتها سلاح الجريمة، وأدلت بتفاصيل الواقعة. ويأتى استكمال التحقيق بعد عرض الفتاة على الطب الشرعي، وإثبات ما بها من إصابات، إذ أكدت المحامية الحاضرة معها تعرضها للضرب من قبَل المتهم خلال محاولته اغتصابها، ووجود كدمات وتجمعات دموية بجسدها جراء تلك الإصابات، علاوة على إصابتها بخدوش تؤكد محاولة المجنى عليه اغتصابها.
جثة طفل - أرشيفية

القصاص لدماء «روان».. زوج الأم قتلها بسبب بكائها

منذ ارتباطه بها عاطفيا وهو لا يطيق رضيعتها الصغيرة، التي أنجبتها خلال زيجتها الأولى، إلا أنه لم يدر بخلد الأم «هيام»، أن يأتي اليوم، وتشاهد فيه طفلتها الصغيرة جثة هامدة، لفظت أنفاسها الأخيرة على يد زوجها الجديد، الذي تخلى عن أقل مشاعر الرحمة والإنسانية، رحلت الطفلة «روان» غير آسفة على شهوات أمها ورغبتها في الزواج والارتباط بآخر دون مراعاة لحقوق طفلتها والاهتمام بها وهو واجبها المقدس الذي حثها عليه الدين الإسلامي الحنيف، واليوم انتهى المطاف بحكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لزوج الأم.
ثانوية-عامة‎ (2)

انتحار وأزمة قلبية.. ضحايا نتيجة الثانوية بالشرقية

«الثانوية العامة».. شعار للرُعب رفعته الأسرة المصرية قبل سنواتٍ طوال؛ بعدما تخطى الإحساس مُجرد مرحلة تعليمية أو سنوات عابرة في حياة أبنائهم الطلاب، حتى وصل الأمر بالبعض لاعتبارها الاختبار الحقيقي الذي يتحدد عليه مستقبل الطالب، إما بالنجاح في حياته كلها، أو بحجز مكان ضمن الفشلة، متناسين في ذلك أن المقاهي تعُج بحملة الشهادات والمؤهلات العليا، بل والأنكى أن الأمور تكاد تتساوى في المُحصلة النهائية فور التخرج، فالجميع سواسية «طوابير» في الأعمال الحُرة بعدما ضاقت المهن والمناصب بأصحابها.
أمراض-من-حمام-السباحة

«صعقا بالكهرباء».. دفن طفل مات في رحلة لحمام سباحة

صرحت نيابة المرج، اليوم الخميس، بدفن جثة طفل صغير لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو في حمام سباحة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، على خلفية البلاغ الذي تلقاه مشرف غرفة عمليات نجدة القاهرة من المستشفى العام يفيد بوصول الطفل "س. أ"، 13 سنوات جثة هامدة، قبل أن تنتقل النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليه، واستدعاء أسرته لسؤالهم في تفاصيل الواقعة، في الوقت الذي استبعدت فيه التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الواقعة، بما يشير إلى مصرع الطفل نتيجة تيار كهربائي غير متعمد.
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