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السيسي: نحتاج إلى موازنة «تريليون دولار»

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
السيسي
السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه قال خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، إن الدولة في حاجة إلى موازنة بقيمة تريليون دولار، مضيفًا أن الصحف كتبت أن الدولة في حاجة إلى تريليون دولار لحل المشكلات. وأوضح «السيسي»، خلال افتتاحه مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، صباح الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة بالدولة أن «الدولة محتاجة لهذا المبلغ كمصروف وليس لحل المشكلات، كما نشرت الصحف».
وتكلف مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة 12 مليار جنيه التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.ويشمل المشروع 7 وحدات إنتاج، تتمثل فى وحدتين لإنتاج حمض الكبريتيك ويصل حجم الطاقة الإنتاجية لهما إلى نحو 570 ألف طن سنويًا، ووحدتين لإنتاج حمض الفوسفوريك، وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 180 ألف
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السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

السيسي عن انفجار معهد الأورام: مستمرون في البناء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤامرات التخريب والتدمير، التي تستهدف النيل من مصر ووقف مسيرتها في التنمية لن تنجح، مشددا على أننا "مستمرون في البناء مهما كانت التحديات". وتساءل الرئيس السيسي، خلال حضوره افتتاح مجمع الفوسفات بالعين السخنة، اليوم الأربعاء: "هل هناك دين يقام بالتخريب والقتل؟.. هل الإصلاح في الدنيا يقام بالهدم والدمار؟.. ربنا سبحانه وتعالي ميرضاش بكده وربنا ماخلقش البشر للتخريب والتدمير".
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مدير ميناء شرق: 14 بديلا لربط شرق وغرب قناة السويس

قال اللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، اليوم الأربعاء، إن ميناء شرق بورسعيد مخطط أن يكون واحدا من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، أنه تم استلام 5 أرصفة وبداية من شهر مارس 2019 تم تشغيل تجريبي لأحد الأرصفة، وطوال 5 أشهر كان يتم رصد التشغيل التجريبي وأضاف أنه تم استغلال التشغيل التجريبي للرصيف في تجربة البنية التحتية وكفاءة القوى البشرية، مشيرا إلى أن جميع المراكب التي دخلت خرجت في أمن وسلام.
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أوقاف القليوبية تحذر من إلقاء خطبة العيد دون تصريح

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء بإلقاء خطبة العيد، وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف الخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد. وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية وضعت خطيبا أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة تحسبا للظروف، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها حرصا على سلامة المصلين.
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67 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن تعبر قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، أن المجرى الملاحي للقناة مستمر في تحقيق أرقام قياسية ونسب مرتفعة في عبور السفن لقناة السويس، حيث عبر اليوم الأربعاء 67 سفينة بإجمالي حمولات بلغ 4.4 مليون طن من البضائع، وقد عبرت قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط بإجمالي 33 سفينة بحمولات بلغت 2 مليون طن بضائع بينما عبرت قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر من خلال قناة السويس الجديدة بإجمالي 30 سفينة بحمولات بلغت 2.4 مليون طن من البضائع.
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السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

السيسي عن انفجار معهد الأورام: مستمرون في البناء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤامرات التخريب والتدمير، التي تستهدف النيل من مصر ووقف مسيرتها في التنمية لن تنجح، مشددا على أننا "مستمرون في البناء مهما كانت التحديات". وتساءل الرئيس السيسي، خلال حضوره افتتاح مجمع الفوسفات بالعين السخنة، اليوم الأربعاء: "هل هناك دين يقام بالتخريب والقتل؟.. هل الإصلاح في الدنيا يقام بالهدم والدمار؟.. ربنا سبحانه وتعالي ميرضاش بكده وربنا ماخلقش البشر للتخريب والتدمير".
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تكريم وعروض عسكرية.. السيسي في تخريج ضباط الصف المعلمين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، دفعة الشهيد البطل رقيب/ أحمد محمد عبد العظيم، الذى نال الشهادة فى الرابع من فبراير عام 2016، لتنضم إلى صفوف القوات المسلحة دفعة جديدة من خيرة شباب مصر، بعد أن تم إعدادهم علميًّا وعسكريًّا وبدنيًّا، بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها فى حماية الوطن وصون مقدساته.
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السيسي يكرم أسرة الشهيد أحمد محمد عبد العظيم

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أسرة الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم، خلال حفل تخرج الدفعة الـ157 من معهد ضباط الصف المعلمين، والتي تحمل اسم عبد العظيم، الذي استشهد يوم 4 فبراير 2016، عن عمر يناهز 22 عاما، برتبة عريف مقاتل بسلاح الصاعقة، وجرت ترقيته عقب استشهاده إلى الرتبة الأعلى وهي رقيب مقاتل، وهو من مواليد قرية الشقر مركز الفشن بمحافظة بني سويف.. جاء ذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الوزراء.
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عبدالعال: تحية حب للسيسي.. وولائي له بعد الله والوطن

أعرب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يحمله من وفاء وإخلاص للوطن. وقال عبد العال، قبل إعلان انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع في الجلسة العامة للمجلس اليوم، الإثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل مقاتل يتحدي الصعاب، مضيفا: "ولائي لهذا الرجل بعد الله والوطن، تحية حب وتقدير لهذا الرجل الوفي والشجاع". وتابع عبد العال: 'إن الرئيس السيسي يعمل بكل إخلاص ولديه حلم بأن يأخذ هذا الوطن إلي الموقع الذي يليق به'.
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