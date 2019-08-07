قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف المركبات

رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار يعلن افتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق ديسمبر القادم، عقب الانتهاء من أعمال مشروع تطويره وترميمه والتى بدأت فى 2001 وتوقفت عدة مرات

تحرير:هالة صقر ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

يبدو أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو أعطى قبلة الحياة لمتحف المركبات الملكية، بعد أن توهم الكثيرون من سكان المنطقة بأن الهدم سيصل إلى المتحف، وإن لم يحدث ذلك سيتعرض للسقوط بسبب مرور أعمال حفر الخط الثالث للمترو أسفله، ولكن الآثار كذبت كل هذه التوقعات بإعلانها الانتهاء من تطوير نحو 80% من المتحف، واقتراب موعد افتتاحه فى ديسمبر المقبل، وهو الافتتاح المنتظر منذ ما يقرب من عشرة أعوام أهمل خلالها المتحف وتوقفت أعمال تطويره أكثر من مرة، ولكن هناك أشخاصا كثيرين لا يعلمون شيئا عن المتحف، فما تاريخ متحف المركبات وموقعه؟

افتتاح المتحف ديسمبر المقبل قال المهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إنه من المقرر افتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق ديسمبر القادم، عقب الانتهاء من أعمال مشروع تطويره وترميمه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو أكثر من 80% من هذه الأعمال. رحلة التطوير المهندس وعد أبو العلا

افتتاح المتحف ديسمبر المقبل

قال المهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إنه من المقرر افتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق ديسمبر القادم، عقب الانتهاء من أعمال مشروع تطويره وترميمه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو أكثر من 80% من هذه الأعمال.

رحلة التطوير

المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، قال فى تصريحات صحفية، إن مشروع تطوير المتحف بدأ عام 2001 وتوقف لعدة مرات حتى استؤنفت الأعمال فعليا في عام 2017، حيث شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، وتزويده بأحدث نظم الإضاءة والإطفاء ضد الحريق والتأمين والإنذار ضد السرقة.



وأكد أنه تم تجهيز معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم استغلال جميع المساحات بالمتحف لتوفير الخدمات اللازمة للزوار من قاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت، خاصة تلك الخاصة بالأسرة العلوية، وكافيتريا ومصعد لذوي الاحتياجات الخاصة.



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5 قاعات للعرض عقب الافتتاح

قالت الدكتورة نيفين نزار، معاون الوزير لشئون المتاحف، إنه تم عمل سيناريو عرض جديد للمتحف ليعرض المركبات الملكية الفريدة التي يقتنيها وغيرها من الأكسسوارات المتنوعة الخاصة بها، وذلك من خلال 5 قاعات للعرض، أولاها قاعة الهدية التي ستعرض العربات والمركبات المهداة إلى الأسرة العلوية خلال المناسبات المختلفة، من أهمها العربة التي أهدتها الإمبراطورة الفرنسية أوجيني إلى الخديو إسماعيل، بمناسبة افتتاح قناة السويس، ملحق بها قاعة للعرض المؤقت والمتغير.



وأضافت أن القاعة الثانية عبارة عن قاعة العرض المكشوف التي ستعرض أندر أنواع المركبات، وهي عربة "الآلاي" ونصف "آلاي"، وهي عربات تجرها الخيول ويتم تصنيعها بمواصفات معينة للملوك وكبار رجال الدولة، وكانت مشهورة في ذلك الوقت، والقاعة الثالثة، التي تعتبر القاعة الرئيسية للمتحف، ستضم مجموعة من العربات التي كان يستخدمها أفراد الأسرة العلوية خلال المناسبات الرسمية المختلفة، مثل حفلات الزفاف والمراسم الجنائزية والأعياد والمتنزهات وغيرها، بالإضافة إلى لوحات زيتية عبارة عن بورتريهات لملوك وملكات وأميرات وأمراء الأسرة العلوية.



وأشارت إلى أن القاعة الرابعة بالمتحف ستضم الملابس الخاصة بسائقي الخيول، وسيعرض فى القاعة الخامسة مجموعة من الأكسسوارات الخاصة التي كانت تستخدم لتزيين الخيول مثل الحدوة واللجام والسرج وغيرها.

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تاريخ المتحف

يعود تاريخ إنشاء متحف المركبات الملكية الكائن بجوار مسجد السلطان أبو العلا بمنطقة بولاق أبو العلا، إلى عهد الخديو إسماعيل، أى منذ عام 1869.

مصلحة الركائب الخديوية

وكان الخديو إسماعيل أول من فكر فى بناء مبنى خاص بالمركبات الخديوية والخيول، وأطلق عليه وقتها اسم "مصلحة الركائب الخديوية"، ولكن مع تولى السلطان فؤاد الحكم وحصوله على لقب ملك عام 1922، تم تغيير اسم المبنى إلى إدارة الإسطبلات الملكية، وهى إحدى الإدارات الثلاث التابعة لمصلحة الركائب الملكية.

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افتتاح المتحف

فى عام 1978م، تحول مبنى الركائب الخديوية إلى متحف تاريخى، وأطلق عليه اسم "متحف الركائب"، وتم افتتاحه لاستقبال الزوار، للتعرف على مقتنياته الملكية وتاريخها.

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محتويات المتحف

يتكون المتحف من مجموعة من المبانى على شكل حجرات تضم بداخلها مجموعة من العربات الملكية، المصنوعة من طرز مختلفة، وتم استخدامها فى استقبال الملك والسفراء، وكل ما يخص الخيول، بالإضافة إلى ورش للقطار، وحجرات مخصصة للإسعاف والعاملين وسائقى العربات.

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مثلث ماسبيرو ومترو الأنفاق

وقف المتحف صامدا وسط عمليات الهدم التى طالت العديد من المبانى فى منطقة مثلث ماسبيرو، وكذلك أعمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق.

فمنذ اتخاذ قرار من الدولة بهدم منطقة مثلث ماسبيرو بدأت التخوفات تحاصر كل المبانى الكائنة بالمنطقة، وأصبحت توقعات الهدم تتجه نحو كل ما هو كائن على أرض ماسبيرو، وبالفعل تمكنت محافظة القاهرة من هدم كل العشش والمبانى السكنية والمحلات، حتى إن قرارات الهدم شملت مبانى مسجلة فى هيئة التنسيق الحضارى على أنها من التراث، ولم يتبق سوى بعض المبانى الهامة مثل مبنى وزارة الخارجية ومسجد السلطان أبو العلا، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، ومتحف المركبات الملكية، الذى تعكف الدولة على تطويره، واقترب موعد افتتاحه.

يُذكر أن محافظة القاهرة تعاونت مع وزارة الإسكان بحصر عدد سكان مثلث ماسبيرو وتسليمهم استمارات رغبات تتضمن 3 رغبات، أولاها الحصول على وحدة بديلة بحي الأسمرات، والثانية الحصول على تعويض مادي يبلغ 100 ألف جنيه، أما البديل الثالث فهو الحصول على وحدة سكنية بمنطقة ماسبيرو عقب الانتهاء من عملية التطوير في مقابل دفع أقساط شهرية، وهو البديل الذي رفضه كثيرون منهم بسبب ارتفاع الأقساط بما لا يتناسب مع محدودي الدخل، وانتهت الحكومة بالفعل من إخلاء المنطقة وهدم المباني استعدادا لبدء عملية التطوير، وأصدرت قرارًا مؤخرا بهدم عدد آخر من العقارات المطلة على شارع 26 يوليو.