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قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف المركبات

رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار يعلن افتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق ديسمبر القادم، عقب الانتهاء من أعمال مشروع تطويره وترميمه والتى بدأت فى 2001 وتوقفت عدة مرات
تحرير:هالة صقر ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
متحف المركبات الملكية
متحف المركبات الملكية
يبدو أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو أعطى قبلة الحياة لمتحف المركبات الملكية، بعد أن توهم الكثيرون من سكان المنطقة بأن الهدم سيصل إلى المتحف، وإن لم يحدث ذلك سيتعرض للسقوط بسبب مرور أعمال حفر الخط الثالث للمترو أسفله، ولكن الآثار كذبت كل هذه التوقعات بإعلانها الانتهاء من تطوير نحو 80% من المتحف، واقتراب موعد افتتاحه فى ديسمبر المقبل، وهو الافتتاح المنتظر منذ ما يقرب من عشرة أعوام أهمل خلالها المتحف وتوقفت أعمال تطويره أكثر من مرة، ولكن هناك أشخاصا كثيرين لا يعلمون شيئا عن المتحف، فما تاريخ متحف المركبات وموقعه؟
افتتاح المتحف ديسمبر المقبل قال المهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إنه من المقرر افتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق ديسمبر القادم، عقب الانتهاء من أعمال مشروع تطويره وترميمه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو أكثر من 80% من هذه الأعمال. رحلة التطوير المهندس وعد أبو العلا
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

رئيس الوزراء: سنصبح دولة متقدمة رغما عن الإرهاب

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرهاب لن يوقف أعمالنا، ورغمًا عن قوى الشر سنصبح في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة تسارع الزمن لتعويض ما فُقد في الفترة الماضية. وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى مدينة العلمين الجديدة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، أن ما تشهده المدينة من إنجازات نُفّذ على مدار عامين، وإذا كنا فى ظروف أخرى كان سينفذ فى 10 سنوات. وفي رسالة إلى الشعب المصري، أكد مدبولي، أن العنف والتخريب لن يبني دولة أو مجتمعا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو التحرك للمستقبل.
رئاسة-مجلس-الوزراء

استيراد دواجن وتعويضات.. 10 قرارات مهمة للحكومة

مجموعة من القوانين والقرارات المهمة التى أسفر عنها اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، البداية كانت بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000، الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات، ثم أعقبه الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء لمصلحة المحافظتين لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية.
الدابودية-والهلايل-يسقبلون-المفرج-عنهم-بزفة-نوبية (2)

بزفة نوبية.. الدابودية والهلايل يستقبلون المفرج عنهم

بالزغاريد والمزمار البلدى، استقبل، اليوم الخميس، أهالى قبيلتى الدابودية والهلايل بأسوان، 53 شخصا من المفرج عنهم والحاصلين على أحكام البراءة فى القضية الشهيرة، التى عرفت إعلاميا بأحداث "الهلايل والدابودية"، التي شهدتها أسوان فى شهر أبريل عام 2014، وراح ضحيتها 28 شخصا، وأصيب العشرات منهم فى أكبر فتنة قبلية شهدتها أسوان على مدار السنوات الأخيرة، وقد وصل المفرج عنهم إلى أسوان عبر إحدى الحافلات التى أقلتهم فى طريق عودتهم من أسيوط، عقب صدور الحكم القضائى الخاص من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الأقصر، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، ببراءتهم.
حزب-الوفد

الحرب تشتعل بين أبو شقة والبدوي داخل حزب الوفد

اشتعلت الأوضاع داخل أروقة حزب الوفد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد القرار الصادر من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب الحالي بإسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب السابق من الحزب نهائيا. واستند "أبو شقة" في نص القرار إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيو 2019، حيث أمهلت رئيس الحزب السابق شهراً لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها عدد من الأحكام الجنائية الحضورية بحقه، إلا أنه لم يقم باتخاذ أي خطوات بالسداد لإسقاط الأحكام.
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توت-عنخ-امون (1)

الآثار تعلن تفاصيل مشروع ترميم تابوت توت عنخ آمون

كشف الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير عن الحالة السيئة للتابوت المذهب الخارجي للملك توت عنخ أمون نتيجة لوجوده فى مقبرته منذ 97 عاما، مشيرا إلى أن أعمال تعقيم وترميم وصيانة التابوت من المقرر أن تستغرق حوالي 8 أشهر. وقال زيدان، أنه تم نقل التابوت من منطقة العزل بالمتحف الكبير إلى معمل ترميم الأخشاب للبدء في أعمال التعقيم تمهيدا للبدء في ترميمه للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة في نوفمبر 1922، تمهيدا لعرضه مع باقي توابيت الملك الشهير ضمن مقتنياته عند افتتاح المتحف في الربع الأخير من عام 2020.
لسان-قلعة-قايتباي

الآثار تعلن مد العمل بقلعة قايتباي في عيد الأضحى

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أنه تم بدء الاستعدادات الخاصة داخل قلعة قايتباى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والذى من المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين والزائرين سواء من المقيمين فى محافظة الإسكندرية أو الوافدين والزائرين من خارجها، مشيرًا خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تم تنسيق الحدائق وتقليم النخيل من قبل إدارة قلعة قايتباي وإدارة الحدائق بالمنطقة الأثرية في إطار إظهار المعلم الاثري الهام بالمظهر الحضاري اللائق.
قتل

جرائم التنقيب عن الآثار من قتل الشركاء إلى ذبح أسرة

قديما كان المجتمع ينتفض عند حدوث جريمة قتل فى أحد الأحياء، ولكن مع زيادة جرائم القتل مع مرور السنوات، أصبح الأمر لدى البعض لا يتعدى المتابعة لتفاصيل الحادث كنوع من الفضول لمعرفة الأسباب، ومن الجرائم التى اعتاد عليها المجتمع خلال السنوات الماضية جرائم التنقيب عن الآثار التى راح ضحيتها العشرات من المواطنين، فالبعض توفى بسبب أخطاء الحفر، والبعض قتل من جانب شركائه بسبب الطمع أو الخلافات المادية، ولكن الأمر أصبح أكثر خطورة بعد تطور جرائم التنقيب لتصل إلى ذبح أحد أفراد الأسرة، بل ذبح الأسرة كاملة، وهو ما يحتاج إلى دراسة قبل أن تتفاقم جرائم الأسرة.
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (2)

«قرطام» يطالب الحكومة بحماية مبنى أثرى في القصير

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبدالعال، موجه للدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حول الإهمال الذي أصاب مبنى دار الحدود الأثرية بمنطقة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وعن دور وزارة الآثار وهيئة التنسيق الحضاري في الحفاظ على مثل هذه الأبنية. وقال «قرطام»، إن المبنى الذي أنشاه محمد علي باشا منذ ما يقارب الـ200 عام ليكون مقرًّا لإدارة حكمه بمحافظة البحر الأحمر، يعتبر مبنى أثريا وأدرجته وزارة الآثار ضمن المنشأت الأثرية بمدينة القصير الإسلامية التاريخية.
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