رياضة

النني يرحب بالانتقال إلى جالاتا سراي

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
النني
النني
كشفت تقارير صحفية تركية أن الدولي محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني، والمنضم إلى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، أبدى ترحيبه بالانتقال إلى فريق جالاتا سراي التركي، في فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، إذ أشارت صحيفة «تاكسيم» التركية إلى أن إدارة جالاتا سراي توصلت لاتفاق مع النني حول البنود الشخصية الخاصة به في حال إتمام التعاقد، وذكرت في تقرير لها أن الانتقال قد يتم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند بأحقية جالاتا سراي في شراء اللاعب المصري بعد انتهاء الموسم.
تقارير صحفية تركية قد أوضحت خلال الساعات القليلة الماضية، أن النني يعد المرشح الأبرز للانضمام لصفوف جالاتا سراي بطل الدوري التركي في الموسم المنقضي، بجانب الفرنسيين مورجان شنايدرلين لاعب وسط إيفرتون، وتيموي باكايوكو لاعب تشيلسي، ضمن قائمة المرشحين لتدعيم الفريق التركي في الصيف الحالي. وقالت التقارير
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بايرن-ميونخ (2)

ليفاندوفسكي: بايرن بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد

قال الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، إن العملاق البافاري بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل بداية الموسم الجديد (2019- 2020) للدوري الألماني "بوندسليجا". ونقلت صحيفة "سبورت بيلد" اليوم الأربعاء، عن اللاعب البولندي الدولي قوله إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي، حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال روبرت ليفاندوفسكي في أعقاب هزيمة بايرن ميونيخ، أمام غريمه بروسيا دورتموند 0-2، إنه يود أيضا أن يتعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب خط وسط دفاعي أو صانع ألعاب.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك: جاهزون للسوبر الإفريقي.. وهذا ما يزعجنا

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن فريقه على أتم الاستعداد لخوض مباراة السوبر الإفريقي مهما كان اسم المنافس، وقال المشرف على الكرة بالزمالك في تصريح لإذاعة "إي إف إم" التونسية: "نحن على أتم الاستعداد للعب مباراة السوبر، ولكن ما يزعجنا أن ملف الترجي الرياضي والوداد لم يحسم بعد، ولم يتأكد خوضنا مباراة السوبر ولدينا التزامات أخرى، وعلى كل حال نحن سنستعد لأي منافس بنفس الطريقة، فالفريقان كبيران وسنكون جاهزين للموعد سواء واجهنا الترجي أو الوداد".
تاكيفوسا-كوبو

ميسي اليابان.. قهره برشلونة وانتقم بإذلالهم

بقدم يسرى تملك الكثير من السحر، وتحكم مذهل للكرة وعين ثاقبة تعرف طريق المرمى جيدًا، لم يكن من الغريب أن يطلق على تاكيفوسا كوبو "ميسي اليابان"، هو شاب يافع من مواليد 4 يونيو من عام 2001 في المدينة الصناعية كاوازاكي، تشتهر تلك المدينة بالبيسبول وألعاب القوى والدراجات والفروسية وبالطبع بكرة القدم، ينحدر من أسرة من الطبقة الوسطى، لا يملك أي أشقاء، ولكنه تربي على عشق والده الشديد للرياضة، وعلى شغف جنوني من مدينته تجاه كرة القدم، وكان من الطبيعي أن يسحر هو الآخر بالجلد المدور، ومنذ نعومة أظافره تمتع بموهبة لا غبار عليها في التحكم بالكرة.
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داني-سيبايوس ‎

موقف النني يتعقد.. أرسنال يضم لاعب ريال مدريد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن ضم اللاعب الإسباني داني سيبايوس من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل 2019-2020، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، وجاء انضمام صاحب الـ22 عامًا ليزيد من تعقيد فرص الدولي المصري محمد النني في المشاركة، بعدما شارك في 8 مباريات فقط بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بواقع 379 دقيقة، حيث يوجد في هذا المركز بالفريق خلال الوقت الحالي، لوكاس توريرا، جرانيت تشاكا، ماتيو جواندوزي، محمد النني، وأخيرًا سيبايوس.
محمد-الشناوي (1)

محمد الشناوي على رادار أرسنال وأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على رادار ناديي أرسنال وأستون فيلا المشاركين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد موقع "readastonvilla" أن أستون فيلا وأرسنال يجريان محادثات مع محمد الشناوي، وأشارت إلى أن كلا الناديين قد أعرب عن اهتمامه بضم حارس مرمى منتخب مصر، وذلك بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفراعنة خلال كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.
نيمار

جلسة بين نيمار وسان جيرمان للانتقال إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سيطير إلى فرنسا، غدًا الأحد، للحاق باستعدادات فريقه للموسم الجديد، يوم الاثنين، وكذلك عقد جلسة مع ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نيمار أخبر مسؤولي سان جيرمان بالفعل أنه يريد مغادرة النادي هذا الصيف. وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن نيمار فعل ذلك قبل الذهاب لقضاء العطلة الصيفية، حتى يكون النادي جاهزا ومستعدا لهذا الأمر.
كوبر 2019

حقيقة عودة هيكتور كوبر لتدريب منتخب مصر

نفى مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد عن التفاوض مع هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، لتولي تدريب الفراعنة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري المقال، وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.
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