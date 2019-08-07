النني يرحب بالانتقال إلى جالاتا سراي

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

النني

كشفت تقارير صحفية تركية أن الدولي محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني، والمنضم إلى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، أبدى ترحيبه بالانتقال إلى فريق جالاتا سراي التركي، في فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، إذ أشارت صحيفة «تاكسيم» التركية إلى أن إدارة جالاتا سراي توصلت لاتفاق مع النني حول البنود الشخصية الخاصة به في حال إتمام التعاقد، وذكرت في تقرير لها أن الانتقال قد يتم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند بأحقية جالاتا سراي في شراء اللاعب المصري بعد انتهاء الموسم.

تقارير صحفية تركية قد أوضحت خلال الساعات القليلة الماضية، أن النني يعد المرشح الأبرز للانضمام لصفوف جالاتا سراي بطل الدوري التركي في الموسم المنقضي، بجانب الفرنسيين مورجان شنايدرلين لاعب وسط إيفرتون، وتيموي باكايوكو لاعب تشيلسي، ضمن قائمة المرشحين لتدعيم الفريق التركي في الصيف الحالي. وقالت التقارير

تقارير صحفية تركية قد أوضحت خلال الساعات القليلة الماضية، أن النني يعد المرشح الأبرز للانضمام لصفوف جالاتا سراي بطل الدوري التركي في الموسم المنقضي، بجانب الفرنسيين مورجان شنايدرلين لاعب وسط إيفرتون، وتيموي باكايوكو لاعب تشيلسي، ضمن قائمة المرشحين لتدعيم الفريق التركي في الصيف الحالي.



وقالت التقارير التركية إن المدير التنفيذي لنادي جالاتا سراي سوكرو هاندار يوجد في العاصمة الإنجليزية لندن من أجل الدخول في مفاوضات مع إدارة «الجانرز» للحصول على خدمات النني، مقابل 8 ملايين يورو بعدما انتقل إلى «المدفعجية» في يناير 2016 مقابل 12.5 مليون يورو، آتيا من بازل.



النني صاحب الـ27 عاما، أصبح بعيدا عن حسابات المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني للفريق الإنجليزي، إذ لم يشارك سوى في 17 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم المنقضي.

