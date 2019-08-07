«إحنا أموال عامة» حيلة أمين شرطة للنصب على المواطنين

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

متهم بالنصب والتزوير- أرشيفية

حيلة نصب ماكرة أقدم عليها أمين شرطة، إذ اتفق مع 5 آخرين على استدراج مدرس، وإقناعه بأنه تاجر عملة، وفي سبيل ذلك لجأ المدرس، المقيم بمنطقة البساتين، إلى أمين الشرطة النصاب واتفق معه على استبدال نحو 130 ألف جنيه بدولارات، وخلال الموعد المحدد لتسلم الدولارات، فوجئ المدرس بسيارة ميكروباص ترجل منها خمسة أشخاص، يرتدون زيا مدنيا، ادعوا أنهم ضباط شرطة بمباحث الأموال العامة، اصطحبوه برفقتهم واستولوا على المبلغ، ثم تركوه عقب ذلك، ليقع المجني عليه في شبكة نصب قوامها أمين شرطة ومجموعة من أرباب السوابق.

المدرس المجني عليه وعقب تعرضه للحادث ارتاب في أمر الأشخاص الذين تركوه عقب الاستيلاء منه على أمواله، فتوجه إلى إدارة مباحث الأموال العامة وحكى لهم تفاصيل ما تعرض له على وجه الدقة، تم تشكيل فريق بحث لكشف حقيقة بلاغ المجني عليه، وتبين صحة بلاغه بعد 48 ساعة من تحريات مباحث الأموال العامة، كما أسفرت التحقيقات

المدرس المجني عليه وعقب تعرضه للحادث ارتاب في أمر الأشخاص الذين تركوه عقب الاستيلاء منه على أمواله، فتوجه إلى إدارة مباحث الأموال العامة وحكى لهم تفاصيل ما تعرض له على وجه الدقة، تم تشكيل فريق بحث لكشف حقيقة بلاغ المجني عليه، وتبين صحة بلاغه بعد 48 ساعة من تحريات مباحث الأموال العامة، كما أسفرت التحقيقات عن أن الجناة عبارة عن أمين شرطة و5 آخرين، تنكروا في صفة ضباط بمباحث الأموال العامة ونصبوا على المدرس المجني عليه.



وفي أحد الأكمنة المعدة للإيقاع بالمتهمين، ألقى القبض عليهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وتبين أنهم اعتادوا النصب على المواطنين بنفس الأسلوب، وجرت مواجهتهم بالمجني عليه، فتعرف عليهم، قبل أن تأمر النيابة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، بتهم النصب وانتحال الصفة والتزوير وسرقة المجني عليه.





