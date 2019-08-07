جريمة

«إحنا أموال عامة» حيلة أمين شرطة للنصب على المواطنين

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
متهم بالنصب والتزوير- أرشيفية
متهم بالنصب والتزوير- أرشيفية
حيلة نصب ماكرة أقدم عليها أمين شرطة، إذ اتفق مع 5 آخرين على استدراج مدرس، وإقناعه بأنه تاجر عملة، وفي سبيل ذلك لجأ المدرس، المقيم بمنطقة البساتين، إلى أمين الشرطة النصاب واتفق معه على استبدال نحو 130 ألف جنيه بدولارات، وخلال الموعد المحدد لتسلم الدولارات، فوجئ المدرس بسيارة ميكروباص ترجل منها خمسة أشخاص، يرتدون زيا مدنيا، ادعوا أنهم ضباط شرطة بمباحث الأموال العامة، اصطحبوه برفقتهم واستولوا على المبلغ، ثم تركوه عقب ذلك، ليقع المجني عليه في شبكة نصب قوامها أمين شرطة ومجموعة من أرباب السوابق.
المدرس المجني عليه وعقب تعرضه للحادث ارتاب في أمر الأشخاص الذين تركوه عقب الاستيلاء منه على أمواله، فتوجه إلى إدارة مباحث الأموال العامة وحكى لهم تفاصيل ما تعرض له على وجه الدقة، تم تشكيل فريق بحث لكشف حقيقة بلاغ المجني عليه، وتبين صحة بلاغه بعد 48 ساعة من تحريات مباحث الأموال العامة، كما أسفرت التحقيقات
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شنق

انتحر أم قتل؟.. لغز العثور على عامل مشنوقا في المرج

تواصل نيابة المرج تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة عامل مشنوقا داخل شقته، وانتقل وكيل النائب العام إلى مسرح الحادث لمناظرة جثة المتوفى، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وبيان ما إذا كان المتوفى قد انتحر، حسبما أشارت تحريات المباحث الأولية أم لا، وتبين من المناظرة وجود تجمع دموي حول عنق المتوفى، قبل أن تصدر النيابة قرارها بتشريح الجثة لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وكذا استعجال تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفى.
فتاة-العياط

قرار جديد من المحكمة بقضية فتاة العياط

قررت محكمة جنح العياط، تجديد حبس "أميرة" البالغة من العمر 14 سنة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية معها بتهمة قتل شاب قالت خلال التحقيقات إنه حاول اغتصابها، وحددت المحكمة جلسة 24 أغسطس الجاري لنظر تجديد الحبس التالي، وذلك بعد مطالبة دفاعها بإخلاء سبيل الفتاة باعتبارها طفلة لا يجوز حبسها، وعدم وجود خشية من هربها أو تأثيرها على الأدلة، علاوة على اتهام "حبيبها" وصديقه بارتكاب جرائم سرقتها واختطافها والشروع فى قتلها، بما يؤكد صحة روايتها وأنها وقعت ضحية لمحاولة شروع فى اغتصاب.
قضية-انصار-بيت-المقدس (2)

غياب المتهمين يؤجل «بيت المقدس» لـ17 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 213 متهما من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، وعلى رأسهم الإرهابي هشام عشماوي، إلى جلسة 17 من أغسطس الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، والتحريض على قلب نظام الحكم.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

أرقام إغاثة وسيارات حديثة..خطة المرور استعدادا للعيد

اجتماع مغلق عقده اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور مع مديري إدارات المرور علي مستوى الجمهورية والوكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين؛ لبحث الخطوط العريضة ووضع اللمسات الأخيرة لخطة المرور استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمراراً لما بُذِل من جهد مروري كبير لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية فى الفترة الأخيرة.
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انهيار-عقار-فى-الاسكندرية (5)

النيابة تستعلم عن رخصة بناء «عقار الحدائق» المنهار

تباشر نيابة حدائق القبة، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، نتج عنه إصابة 3 مواطنين، وانتقلت النيابة إلى مستشفى الزهراء الجامعي تمهيدا لسماع أقوال المصابين، وأجرت معاينة لموقع الحادث، للوقوف على ملابساته كاملة، وطلبت ترخيص المنزل من حى حدائق القبة ومسؤولي محافظة القاهرة، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة هندسية فنية لإعداد تقرير بشأن المنزل المنهار، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
شهود-فى-محكمة (2)

غرامة للممتنع.. اعرف ضوابط سماع الشهود أمام المحكمة

نظم قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات اللازمة لاستدعاء وسماع الشهود أمام المحكمة، إذ تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يطلبهم القاضي للإدلاء بشهاداتهم، ويتم تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، وتعتبر المرحلة الأهم والأبرز خلال نظر القضايا، هى مرحلة سماع شهود القضية بنوعيهما "الإثبات والنفي"، إذ يتمسك محامو الخصوم أمام القاضي الجنائي بسماع شهادة كل من قدمتهم النيابة كشهود إثبات في القضية وأحيانا كثيرة يطلب سماع شهود جدد يعرفهم القانون على أنهم "شهود نفي"، لإظهار براءة موكليه مما ساقته النيابة العامة له خلال طور التحقيق الأولي.
محكمة

تأييد إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأييد إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد، بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعدما رفضت المحكمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها، فيما أمرت المحكمة بتجديد حبس كل من: فريد شوقي، ورباب حسين، وأحمد سعد، وأحمد محمد كامل، وحسني بشير، 45 يوما جديدة، على خلفية اتهامهم بذات القضية.
متهم

النيابة تواجه قاتلي «شهيد لقمة العيش» في الشرقية بأدلة جديدة

واجهت نيابة منيا القمح برئاسة المستشار محمد المراكبي، المتهمين بقتل إسلام حامد، الشاب الذي لم يتخط الـ26 من عمره، داخل محل موبايلات، بأدلة إدانة جديدة وذلك في القضية المتداولة إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش»، وأقر المتهمان بمضمون ما ورد بفيديوهات جديدة تسلمتها جهات التحقيق، قبل أيام قليلة، واعترفا بظهورهما في الفيديوهات التي واجهتهما النيابة العامة بها، لتأمر في ختام جلسة التحقيق بتحريز الفيديوهات، واستمرار حبس المتهمين المضبوطين على ذمة التحقيقات، تمهيدا لإحالتهما إلى محكمة الجنايات.
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