رياضة

ليفاندوفسكي: بايرن بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي
قال الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، إن العملاق البافاري بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل بداية الموسم الجديد (2019- 2020) للدوري الألماني "بوندسليجا". ونقلت صحيفة "سبورت بيلد" اليوم الأربعاء، عن اللاعب البولندي الدولي قوله إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي، حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال روبرت ليفاندوفسكي في أعقاب هزيمة بايرن ميونيخ، أمام غريمه بروسيا دورتموند 0-2، إنه يود أيضا أن يتعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب خط وسط دفاعي أو صانع ألعاب.
وأضاف اللاعب البولندي الدولي صاحب الـ30 عاما: "افتقدنا جهود 3 عناصر هجومية برحيل فرانك ريبيري وآريين روبن وخاميس رودريجيز، وحتى الآن لم نعوضهم بصفقات جديدة". وتعاقد بايرن ميونيخ هذا الصيف حتى الآن فقط مع المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني والمدافع بنجامين بافارد من شتوتجارت والمهاجم
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النني يرحب بالانتقال إلى جالاتا سراي

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رسميا| بايرن ينفى ضم ساني لصفوف الفريق البافارى

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أسطورة منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ يصارع الموت

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن فرانز بيكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية يصارع المرض حاليا ويبدو أن حالته ازدادت تدهورا خلال الأيام القليلة السابقة، وذلك بعد إصابته بالزهايمر، وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، إن أيقونة بايرن ميونيخ تأثرت ذاكرته بفعل المرض ولا يوجد أمل في التحسن، يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد بيكنباور نفسه أن عينه اليمنى أصبحت مهددة بالعمى الكلي بعدما كشف عن أن رؤيته بها تضاءلت بشكل كبير، وأجرى صاحب الـ73 عاما عمليتين في القلب في وقت سابق.
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كومان يتمنى انتقال نجم مانشستر سيتي إلى بايرن

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