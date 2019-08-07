ليفاندوفسكي: بايرن بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

روبرت ليفاندوفسكي

قال الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، إن العملاق البافاري بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل بداية الموسم الجديد (2019- 2020) للدوري الألماني "بوندسليجا". ونقلت صحيفة "سبورت بيلد" اليوم الأربعاء، عن اللاعب البولندي الدولي قوله إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي، حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال روبرت ليفاندوفسكي في أعقاب هزيمة بايرن ميونيخ، أمام غريمه بروسيا دورتموند 0-2، إنه يود أيضا أن يتعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب خط وسط دفاعي أو صانع ألعاب.

وأضاف اللاعب البولندي الدولي صاحب الـ30 عاما: "افتقدنا جهود 3 عناصر هجومية برحيل فرانك ريبيري وآريين روبن وخاميس رودريجيز، وحتى الآن لم نعوضهم بصفقات جديدة". وتعاقد بايرن ميونيخ هذا الصيف حتى الآن فقط مع المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني والمدافع بنجامين بافارد من شتوتجارت والمهاجم

وأضاف اللاعب البولندي الدولي صاحب الـ30 عاما: "افتقدنا جهود 3 عناصر هجومية برحيل فرانك ريبيري وآريين روبن وخاميس رودريجيز، وحتى الآن لم نعوضهم بصفقات جديدة".



وتعاقد بايرن ميونيخ هذا الصيف حتى الآن فقط مع المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني والمدافع بنجامين بافارد من شتوتجارت والمهاجم فيات آرب من هامبورج.



ويرغب بايرن ميونيخ في التعاقد مع ليروي ساني، وقد يبرم بايرن ميونيخ المزيد من الصفقات قبل نهاية سوق الانتقالات في البوندسليجا في الثاني من سبتمبر.



وتفتتح منافسات البوندسليجا في الموسم الجديد في 16 أغسطس، ويستهل بايرن مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة هيرتا برلين.

