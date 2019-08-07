مدير ميناء شرق: وضع مخطط المنطقة الاقتصادية حتى 2050
تحرير:شيماء رشاد
٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
صورة أرشيفية
قال القبطان علي عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن مخطط المنطقة الاقتصادية المرحلة الأولى حتى عام 2030، والثانية حتى عام 2050، طبقا لدراسات علمية من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، إلى أن منطقة شرق بورسعيد تضم منطقة صناعية على 63 كيلومترا مربعا للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وميناءً بحريا يضم أرصفة بحرية حالية بطول 7.4 كيلومتر بعمق 18.5 متر، فضلا عن 3 مناطق لوجيستية بمساحة 24 كيلومترا مربعا.
وأضاف عاصم أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 28 نوفمبر عام 2015، ببدء العمل في شرق بورسعيد، قائلا: "ازرعوا الأمل في نفوس الناس"، كان وما زال أقوى دافع لنا.
وأشار عاصم إلى أن قبل عام 2015 كانت مساحة الميناء فقط 2.4 كيلومتر مربع، وبعد ذلك تم العمل وتوسعة الميناء 200% لتصل المساحة إلى 7.4 كيلومتر
وأضاف عاصم أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 28 نوفمبر عام 2015، ببدء العمل في شرق بورسعيد، قائلا: "ازرعوا الأمل في نفوس الناس"، كان وما زال أقوى دافع لنا.
وأشار عاصم إلى أن قبل عام 2015 كانت مساحة الميناء فقط 2.4 كيلومتر مربع، وبعد ذلك تم العمل وتوسعة الميناء 200% لتصل المساحة إلى 7.4 كيلومتر مربع، مؤكدا أن إجمالي أعمال التكريك بلغ 67.5 مليون متر مكعب بأيدي عمال مصرية 100% من شركات هيئة قناة السويس دون تدخل شركات أجنبية.
وقال اللواء أبو المجد هارون مساعد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمناطق الصناعية، إن مياه الشرب ستصل لمنطقة شرق محافظة بورسعيد لأول مرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار اللواء أبو المجد إلى أن المنطقة الاقتصادية ستصل إليها كل الخدمات تباعا، مؤكدا أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية أمر يدعو للفخر.