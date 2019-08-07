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مدير ميناء شرق: وضع مخطط المنطقة الاقتصادية حتى 2050

تحرير:شيماء رشاد ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قال القبطان علي عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن مخطط المنطقة الاقتصادية المرحلة الأولى حتى عام 2030، والثانية حتى عام 2050، طبقا لدراسات علمية من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، إلى أن منطقة شرق بورسعيد تضم منطقة صناعية على 63 كيلومترا مربعا للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وميناءً بحريا يضم أرصفة بحرية حالية بطول 7.4 كيلومتر بعمق 18.5 متر، فضلا عن 3 مناطق لوجيستية بمساحة 24 كيلومترا مربعا.
وأضاف عاصم أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 28 نوفمبر عام 2015، ببدء العمل في شرق بورسعيد، قائلا: "ازرعوا الأمل في نفوس الناس"، كان وما زال أقوى دافع لنا. وأشار عاصم إلى أن قبل عام 2015 كانت مساحة الميناء فقط 2.4 كيلومتر مربع، وبعد ذلك تم العمل وتوسعة الميناء 200% لتصل المساحة إلى 7.4 كيلومتر
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كيف نذبح الأضحية وفق الشريعة؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء إن موضع الذبح يكون فى الحلق من الشاة والبقرة، وأما تذكية الإبل فتسمى بالنحر، ويكون فى اللبة. وحقيقة الذبح قطع الأوداج كلها أو بعضها فى الحلق على حسب اختلاف المذاهب. وأضافت الإفتاء، فى فتوى لها، أن الأوداج أربعة، وهي الحلقوم والمريء والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان الودجين، ولا بد من قطع اثنين على الأقل وهما الحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة، وهو المفتى به؛ لأن الذبح إزالة الحياة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا قطع أى ثلاثة من الأوداج أجزأ، وقال المالكية: "إذا قطع جميع الحلقوم والودجين حل".
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محافظ الإسكندرية: عقوبة الذبح المخالف غلق وغرامة

حذر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، من ذبح الأضاحي خارج المجازر العمومية، سواء قبل أو أثناء عيد الأضحى المبارك، مؤكدا اتخاذ قرارات فورية ضد أي مخالف من أصحاب محال الجزارة، تبدأ بتوقيع غرامة مالية فورية قدرها 2000 جنيه لمن يقوم بالذبح خارج المجازر وتصل الغرامات إلى غلق أي منشأة مخالفة وذلك ليكون لها تأثير رادع على المخالفين وشدد على مسؤولي مديرية الطب البيطرى بضرورة القيام بحملات مستمرة فى شوارع المدينة وذلك لضبط عملية الذبح بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
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السيسي: نحتاج إلى موازنة «تريليون دولار»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه قال خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، إن الدولة في حاجة إلى موازنة بقيمة تريليون دولار، مضيفًا أن الصحف كتبت أن الدولة في حاجة إلى تريليون دولار لحل المشكلات. وأوضح «السيسي»، خلال افتتاحه مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، صباح الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة بالدولة أن «الدولة محتاجة لهذا المبلغ كمصروف وليس لحل المشكلات، كما نشرت الصحف».
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9 شروط.. برهامي يستلم تصريح الخطابة من الأوقاف

بعد غياب استمر لأكثر من عامين، يعود الشيخ ياسر برهامي للخطابة مجددا على منابر المساجد التابعة لوزارة الأوقاف وبتصريح رسمي، حيث أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسكندرية منح تصريح بالخطابة للشيخ ياسر برهامي، المتحدث باسم الدعوة السلفية، على المنابر، وتقرر ندبه لإلقاء الخطبة على منبر مسجد الخلفاء الراشدين الكائن بمنطقة أبو سليمان، شرق الإسكندرية، ونوهت المديرية بأن التصريح الخاص للشيخ ياسر برهامي للعمل بإلقاء الخطبة مدته شهر كامل، وهو الشهر الجاري أغسطس.
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مدير ميناء شرق: 14 بديلا لربط شرق وغرب قناة السويس

قال اللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، اليوم الأربعاء، إن ميناء شرق بورسعيد مخطط أن يكون واحدا من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، أنه تم استلام 5 أرصفة وبداية من شهر مارس 2019 تم تشغيل تجريبي لأحد الأرصفة، وطوال 5 أشهر كان يتم رصد التشغيل التجريبي وأضاف أنه تم استغلال التشغيل التجريبي للرصيف في تجربة البنية التحتية وكفاءة القوى البشرية، مشيرا إلى أن جميع المراكب التي دخلت خرجت في أمن وسلام.
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عيد الإسكندرية القومي.. أشد الأيام حزنا للملك فاروق

أحب الإسكندرية وعشقها وكانت أول مكان يأتى فى باله كلما فكر فى التخلص من الأعباء أو التحرر من المسؤولية، فاهتم بها وشيد أماكن عدة للاستمتاع فيها، أهمها كان المنتزه بما فيه من قصور ملكية "حرملك وسلاملك"، فأنشأ حدائق بمساحات كبيرة للتريض، وأصبحت المحروسة بالنسبة له العشق الأبدى، ولم يكن يدرك أنها أيضا ستكون المكان الذى سيشهد إجباره على ترك مصر، وستكون آخر أرض مصرية تدب عليها قدماه قبل مغادرته البلاد نهائيا إلى أوروبا بعد ثورة يوليو عام 1952، ويصبح يوم رحيل الملك فاروق هو العيد القومى للإسكندرية.
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مدبولي يشكر السيسي: لديه إرادة سياسية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ كانت لديه إرادة سياسية، ومتابعة دؤوبة للحكومة من أجل تحقيق الإنجازات وتخفيف المعاناة عن أهالينا سكان المناطق غير الأمنة، وتسكينهم فى مناطق تتمتع بجودة الحياة، جاء ذلك خلال تفقده، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مشروعات "بشاير الخير" التي تهدف إلى توفير مساكن بديلة آمنة للأسر سكان المناطق الخطرة، ورافقه في الزيارة، وزراء: الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية.
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هل تعثر مرور سفن عملاقة بقناة السويس؟.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعُم تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس والتي يزيد غاطسها عن 20 مترا، وتواصل المركز مع هيئة قناة السويس, والتي أوضحت أن عمق القناة يبلغ 24 مترا، ما يسمح لجميع سفن الصب والحاويات أيا كان حجمها أو حمولتها بالمرور من القناة، مشددة على أن القناة استقبلت مُؤخراً أكبر سفينة حاويات في العالم، وعلى متنها 22 ألف حاوية.
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