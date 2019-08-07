دواع أمنية تؤجل محاكمة 271 عضوا بـ«حسم ولواء الثورة»

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

مضبوطات حركة حسم - أرشيفية

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة» إلى جلسة 21 من أغسطس الجاري، لتعذّر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، وذلك في القضية المقيدة برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم تكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام إلى حركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.

تعد هذه القضية من كبرى قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة»، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعات الإرهابية داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية. أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب

تعد هذه القضية من كبرى قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة»، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعات الإرهابية داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية.



أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.



أسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان فى عدد من محافظات الجمهورية، وعلى رأسها محافظة القليوبية.



