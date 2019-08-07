جريمة

دواع أمنية تؤجل محاكمة 271 عضوا بـ«حسم ولواء الثورة»

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
مضبوطات حركة حسم - أرشيفية
مضبوطات حركة حسم - أرشيفية
قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة» إلى جلسة 21 من أغسطس الجاري، لتعذّر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، وذلك في القضية المقيدة برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم تكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام إلى حركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.
تعد هذه القضية من كبرى قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة»، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعات الإرهابية داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية. أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب
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محكمة

إعدام طالب والمشدد لـ6 آخرين قتلوا سائق توكتوك

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالإعدام للمتهم "ع. غ. م" طالب، والسجن 15 عاما لكل من "ع. ف. م" عامل، و"م. ي. م" طالب، و"ع. س. م" عاطل، والسجن عامين لـ"أ. ع. م" عامل بمطعم، و"م. ع. أ" كهربائي، و"ع. ف. ع" عامل؛ لقتلهم المجني عليه "ع. م. م"، سائق توكتوك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالعثور على جثة سائق توكتوك.
محكمة-ارشفية

السجن 7 سنوات لـ11 شخصا انتحلوا صفة ضباط أموال عامة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جابر خليل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين بهجت عبد اللطيف بهجت، وطارق محمود، وعبد المعطي هاشم روحي، وأمانة سر عمرو زكي، بالسجن 7 سنوات لـ11 متهما خطفوا المجني عليه "م. د. م" تاجر سيارات واستولوا منه على ثمانمئة ألف جنيه. تعود الواقعة في القضية رقم 24149 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المجني عليه بقيام أشخاص بخطفه داخل سيارة، والاستيلاء منه على مبلغ ثمانمئة ألف جنيه بدائرة القسم.
الريال-والدولار

«إحنا أموال عامة» حيلة أمين شرطة للنصب على المواطنين

حيلة نصب ماكرة أقدم عليها أمين شرطة، إذ اتفق مع 5 آخرين على استدراج مدرس، وإقناعه بأنه تاجر عملة، وفي سبيل ذلك لجأ المدرس، المقيم بمنطقة البساتين، إلى أمين الشرطة النصاب واتفق معه على استبدال نحو 130 ألف جنيه بدولارات، وخلال الموعد المحدد لتسلم الدولارات، فوجئ المدرس بسيارة ميكروباص ترجل منها خمسة أشخاص، يرتدون زيا مدنيا، ادعوا أنهم ضباط شرطة بمباحث الأموال العامة، اصطحبوه برفقتهم واستولوا على المبلغ، ثم تركوه عقب ذلك، ليقع المجني عليه في شبكة نصب قوامها أمين شرطة ومجموعة من أرباب السوابق.
شنق

انتحر أم قتل؟.. لغز العثور على عامل مشنوقا في المرج

تواصل نيابة المرج تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة عامل مشنوقا داخل شقته، وانتقل وكيل النائب العام إلى مسرح الحادث لمناظرة جثة المتوفى، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وبيان ما إذا كان المتوفى قد انتحر، حسبما أشارت تحريات المباحث الأولية أم لا، وتبين من المناظرة وجود تجمع دموي حول عنق المتوفى، قبل أن تصدر النيابة قرارها بتشريح الجثة لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وكذا استعجال تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفى.
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الريال-والدولار

«إحنا أموال عامة» حيلة أمين شرطة للنصب على المواطنين

حيلة نصب ماكرة أقدم عليها أمين شرطة، إذ اتفق مع 5 آخرين على استدراج مدرس، وإقناعه بأنه تاجر عملة، وفي سبيل ذلك لجأ المدرس، المقيم بمنطقة البساتين، إلى أمين الشرطة النصاب واتفق معه على استبدال نحو 130 ألف جنيه بدولارات، وخلال الموعد المحدد لتسلم الدولارات، فوجئ المدرس بسيارة ميكروباص ترجل منها خمسة أشخاص، يرتدون زيا مدنيا، ادعوا أنهم ضباط شرطة بمباحث الأموال العامة، اصطحبوه برفقتهم واستولوا على المبلغ، ثم تركوه عقب ذلك، ليقع المجني عليه في شبكة نصب قوامها أمين شرطة ومجموعة من أرباب السوابق.
قضية-انصار-بيت-المقدس (2)

غياب المتهمين يؤجل «بيت المقدس» لـ17 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 213 متهما من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، وعلى رأسهم الإرهابي هشام عشماوي، إلى جلسة 17 من أغسطس الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، والتحريض على قلب نظام الحكم.
محكمة

تأييد إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأييد إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد، بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعدما رفضت المحكمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها، فيما أمرت المحكمة بتجديد حبس كل من: فريد شوقي، ورباب حسين، وأحمد سعد، وأحمد محمد كامل، وحسني بشير، 45 يوما جديدة، على خلفية اتهامهم بذات القضية.
شهود-فى-محكمة (4)

تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
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