عبدالفتاح مورو.. من هو مرشح «إخوان تونس» لقصر قرطاج؟

هناك انقسام داخل حركة النهضة التونسية حول ترشيح عبدالفتاح مورو للانتخابات الرئاسية ففي الوقت الذي اعتبره البعض أنه شخصية وفاقية رأى آخرون أنه قرار خاطئ
احتدم سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس التي ستجرى في 15 سبتمبر المقبل بعد تراجع حركة النهضة الإخوانية التونسية عن موقفها في عدم تقديم مرشح من داخلها للرئاسة، لتخوض هذا السباق لأول مرة بعد ثورة 2011.
وعجلت وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بإجراء الانتخابات، إذ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويواصل الراغبون لخوض هذا الماراثون تقديم أوراقهم استعدادا لخوض غمار ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة، حيث تجاوز عدد المرشحين الحالمين بالوصول إلى قصر قرطاج 29 مرشحًا.
ومساء أمس صادق مجلس شورى حركة النهضة، بالإجماع على تزكية عبدالفتاح مورو مرشحا للحركة فى الانتخابات الرئاسية، أثر اجتماع المجلس.
رئيس مجلس شورى النهضة عبدالكريم الهاروني أكد أن الحركة حسمت بأغلبية لصالح مورو، موضحا أن هذا القرار يعد سابقة في تاريخ الحركة منذ نحو خمسين سنة على تأسيسها.
ووصف الهاروني،
ومساء أمس صادق مجلس شورى حركة النهضة، بالإجماع على تزكية عبدالفتاح مورو مرشحا للحركة فى الانتخابات الرئاسية، أثر اجتماع المجلس.
رئيس مجلس شورى النهضة عبدالكريم الهاروني أكد أن الحركة حسمت بأغلبية لصالح مورو، موضحا أن هذا القرار يعد سابقة في تاريخ الحركة منذ نحو خمسين سنة على تأسيسها.
ووصف الهاروني، مرشح الحركة مورو، بالشخصية الوطنية التي تحظى بشعبية داخل الحركة وخارجها، مبررا عدم اختيار شورى النهضة مرشحا من خارجها لعدم وجود شخصية تراعي مصلحة البلاد والحركة.
ويبدو أن قرار النهضة، المتخذ جاء بعد نقاشات منذ السبت الماضي، لاقى معارضة من داخل مكتبها التنفيذي تدعم مرشحا توافقيا من خارجها، وهو ما ظهر جليا في تدوينة للقيادي رفيق عبدالسلام عبر صفحته الرسمية، حيث أقر بحاجة البلاد لمرشح توافقي "غير معاد لتوجهات الثورة ومتشبع بخياراتها الديمقراطية".
فقد شهدت الحركة خلافات بين زعيم الحركة راشد الغنوشي، ومرشحها للرئاسة عبدالفتاح مورو، فالغنوشي الذي حال دون ترشيح مورو في اجتماع الحركة السبت الماضي، كان يسعى للتحالف مع مرشح من خارج الحركة، في محاولة لضمان إبرام صفقة متكاملة تمكنه من خوض الانتخابات التشريعية بتنسيق كامل يقوده لرئاسة البرلمان، وقد كان هناك بالفعل خط مفتوح مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بحسب "فرانس 24".
القيادي بحركة النهضة عماد الخميري قال إن "الشيخ عبدالفتاح مورو يحظى بتقدير واحترام واسع في تونس وهو شخصية وفاقية وقادر على توحيد وتجميع التونسيين وإيجاد التوافق وهو ما تحتاجه تونس حاليا".
في المقابل علق صهر الغنوشي رفيق عبدالسلام، عقب الإعلان عن اختيار مورو على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" حيث اعتبر أن قرار اختيار مرشح من داخل النهضة لخوض السباق الرئاسي "خيار خاطئ".
وأضاف عبدالسلام "رغم احترامي للشيخ مورو فإن اختياره خاطئ ولا يستجيب لمقتضيات المرحلة"، وفقا لـ"سكاي نيوز".
و"مورو" محام يشغل حاليا منصب رئيس البرلمان بالنيابة، ويعد من أكثر الوجوه انفتاحا في حركة النهضة، ولطالما وجه انتقادات لحزبه وطالب بإصلاحات داخلية لكي تكون النهضة قريبة للتونسيين وللنأي بنفسها عن جماعة الإخوان المسلمين، لكنَّ منتقدين يقولون إن مورو له مواقف متناقضة بخصوص دور الإسلام في المجتمع.
وعبدالفتاح مورو هو أحد مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس، نائب رئيس حزب النهضة، من مواليد عام 1948 بالعاصمة التونسية.
التحق مورو بمدرسة الصادقية، ودرس في كلية الحقوق والشريعة بالجامعة التونسية، وتخرج فيها عام 1970، ويتحدث اللغات الفرنسية والألمانية، وبعد تخرجه عمل قاضيا حتى عام 1977، إلا أنه قدم استقالته وعمل بالمحاماة.
شارك مورو في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بقائمة مستقلة وذلك مع مجموعة من المستقلين تحت اسم "طريق السلامة" لكنه لم يفز، وبعد الانتخابات رشح لمنصب مستشار في حكومة حمادي الجبالي لكن لم يعيَّن، ليعود لحركة النهضة بعد مؤتمرها في سنة 2012 وانتخب عضوًا في مجلس شورى الحركة ونائبا لرئيسها راشد الغنوشي.
وفاز عبدالفتاح مورو في الانتخابات التشريعية 2014، بمقعد عن الحركة في الدائرة الانتخابية تونس 2، وبعد افتتاح المجلس تم انتخاب محمد الناصر عن نداء تونس رئيسا للمجلس وعبدالفتاح مورو نائبا أول له.
وبعد غد الموافق التاسع من أغسطس هو آخر موعد للترشح، وسط دعوات بعض الأحزاب لتأخير هذا الموعد الاستثنائي حتى لا يتقاطع مع حملة الانتخابات التشريعية، وفتح المجال للمرشحين للاستعداد بشكل أفضل لهذا الاستحقاق.