عبدالفتاح مورو.. من هو مرشح «إخوان تونس» لقصر قرطاج؟

هناك انقسام داخل حركة النهضة التونسية حول ترشيح عبدالفتاح مورو للانتخابات الرئاسية ففي الوقت الذي اعتبره البعض أنه شخصية وفاقية رأى آخرون أنه قرار خاطئ

تحرير:وفاء بسيوني ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

عبدالفتاح مورو

احتدم سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس التي ستجرى في 15 سبتمبر المقبل بعد تراجع حركة النهضة الإخوانية التونسية عن موقفها في عدم تقديم مرشح من داخلها للرئاسة، لتخوض هذا السباق لأول مرة بعد ثورة 2011. وعجلت وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بإجراء الانتخابات، إذ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية. ويواصل الراغبون لخوض هذا الماراثون تقديم أوراقهم استعدادا لخوض غمار ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة، حيث تجاوز عدد المرشحين الحالمين بالوصول إلى قصر قرطاج 29 مرشحًا.

ومساء أمس صادق مجلس شورى حركة النهضة، بالإجماع على تزكية عبدالفتاح مورو مرشحا للحركة فى الانتخابات الرئاسية، أثر اجتماع المجلس. رئيس مجلس شورى النهضة عبدالكريم الهاروني أكد أن الحركة حسمت بأغلبية لصالح مورو، موضحا أن هذا القرار يعد سابقة في تاريخ الحركة منذ نحو خمسين سنة على تأسيسها. ووصف الهاروني،