محافظ الإسكندرية: عقوبة الذبح المخالف غلق وغرامة

تحرير:محمد مجلي ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية

حذر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، من ذبح الأضاحي خارج المجازر العمومية، سواء قبل أو أثناء عيد الأضحى المبارك، مؤكدا اتخاذ قرارات فورية ضد أي مخالف من أصحاب محال الجزارة، تبدأ بتوقيع غرامة مالية فورية قدرها 2000 جنيه لمن يقوم بالذبح خارج المجازر وتصل الغرامات إلى غلق أي منشأة مخالفة وذلك ليكون لها تأثير رادع على المخالفين وشدد على مسؤولي مديرية الطب البيطرى بضرورة القيام بحملات مستمرة فى شوارع المدينة وذلك لضبط عملية الذبح بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على متابعة المرور على المناطق النائية وشديدة الخطورة ، مؤكداً بأنه يحظر على محلات بيع وعرض اللحوم الذبح خارج المجازر الحكومية وفي حالة المخالفة يحصل الموظف المختص بالحي غرامة فورية تقدر ب 2000 جنيه وغلق لمدة شهر بلجنة من الطب البيطري والحي المختص وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وغلق