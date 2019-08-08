زيادة مبيعات السيارات الأوروبي والصيني وتراجع ياباني

على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»

تحرير:كريم ربيع ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن النصف الأول من العام الحالي -أول 6 أشهر- ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عقب إلغاء الجمارك عن السيارات أوروبية المنشأ، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض أسعاره بنسب متفاوتة، وارتفاع مبيعات السيارات الصينية، في المقابل تراجعت مبيعات السيارات اليابانية والكورية والأمريكية، فما هي نسب التراجع والارتفاع؟ ومن يسيطر على سوق السيارات خلال السنوات المقبلة؟ وما هي أسباب التغير في المبيعات؟

18.5% زيادة في مبيعات الأوروبي سجلت مبيعات الطرازات الأوروبية التي استفادت بميزة تنافسية كبيرة منذ يناير الماضي، عقب إلغاء الجمارك كلياً، ارتفاعًا بنسبة 18.5% للفترة من يناير حتى يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث نجحت في بيع 12.780 سيارة ملاكي، مقارنة بـ10,782 سيارة لنفس الفترة من

18.5% زيادة في مبيعات الأوروبي

سجلت مبيعات الطرازات الأوروبية التي استفادت بميزة تنافسية كبيرة منذ يناير الماضي، عقب إلغاء الجمارك كلياً، ارتفاعًا بنسبة 18.5% للفترة من يناير حتى يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث نجحت في بيع 12.780 سيارة ملاكي، مقارنة بـ10,782 سيارة لنفس الفترة من العام الماضي بفارق 1998 سيارة.

واحتلت سيارتي شركة رينو الفرنسي المراكز الثلاثة الأولى، حيث باعت رينو داستر 1142 وحدة، ورينو كادجار بعدد 538 سيارة، وفي المركز الثالث جاء رينو أيضاً ولكن ميجان جراند كوبيه بعدد 472 وحدة.

132% زيادة في مبيعات «التنين الصيني»

ارتفعت مبيعات السيارات الصينية في مصر بمعدل كبير للغاية، وصل إلى 131.9% للفترة من يناير إلى يونيو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، بعد أن نجحت في بيع عدد 5.077 سيارة، مقارنة بـ 2.181 وحدة لنفس الفترة من العام الماضي.

وتصد السيارة BYD F3 المجمعة محلياً مبيعات الطرازات الصينية بعدد 415 وحدة، ثم شيري تيجو المجمع محلياً أيضاً بعدد 235 وحدة، ثم شيري إمجراند X7 الـ SUV بعدد 75 وحدة، وفي المركز الرابع زوتي SR7 الـ SUV أيضاً بعدد 28 وحدة.





الياباني يتراجع

سجلت سيارات شركات السيارات اليابانية انخفاضاً في المبيعات بنسبة 16.5% للفترة من يناير إلى نهاية يونيو، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بعد أن باعت 16.535 سيارة مقابل 19.801 سيارة للفترة المذكورة، بفارق 3266 سيارة.

وسيطرت تويوتا كورولا الجديدة على المركز الأول للطرازات اليابانية بعدد 1081 سيارة، تلتها نيسان صني المجمعة محلياً بـ1053 سيارة، وفي المركز الثالث كان نيسان قاشقاي بعدد 202 وحدة، ثم نيسان سنترا المجمعة محلياً بـ197 وحدة.

انخفاض كبير للكوري

الصناع الكوريون بدورهم يعانون من انخفاض كبير في المبيعات بلغت نسبته 38.9% بحجم مبيعات 10,552 وحدة مقارنة بـ 17,273 وحدة العام الماضي للفترة المذكورة بفارق 6721 سيارة، وجاء في المركز الأول لشهر يونيو للطرازات الكورية كيا سبورتاج بعدد 420 وحدة، ثم هيونداي توسان بعدد 404 وحدة، فالمركز الثالث لهيونداي إلنترا AD بعدد 396 وحدة وفي الرابع جاءت هيونداي إلنترا أيضاً ولكن HD المجمعة محلياً بعدد 387 وحدة.

13.6% تراجع للسيارات الأمريكية

سجلت مبيعات السيارات الأمريكية انخفاضًا بنسبة 13.6%، حيث باعت 6,387 سيارة مقارنة بـ7.393 وحدة خلال الفترة المذكورة، وجاء في المركز الأول فورد كوجا بعدد 109 وحدات، ثم فورد إيكوسبورت بعدد 107 وحدات، وفي المركز الثالث جاء جيب رينيجيد بعدد 78، وقد تم استبعاد شيفروليه لانوس وأفيو وأوبترا لمنشأهم غير الأمريكي.

يذكر أن تقارير مجلس معلومات سوق السيارات قد كشفت تراجع مبيعات الستة أشهر الأولى من العام الحالي 2019، بنسبة 11%، عن المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020