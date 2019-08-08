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زيادة مبيعات السيارات الأوروبي والصيني وتراجع ياباني

على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»
تحرير:كريم ربيع ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
رينو داستر
رينو داستر
كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن النصف الأول من العام الحالي -أول 6 أشهر- ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عقب إلغاء الجمارك عن السيارات أوروبية المنشأ، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض أسعاره بنسب متفاوتة، وارتفاع مبيعات السيارات الصينية، في المقابل تراجعت مبيعات السيارات اليابانية والكورية والأمريكية، فما هي نسب التراجع والارتفاع؟ ومن يسيطر على سوق السيارات خلال السنوات المقبلة؟ وما هي أسباب التغير في المبيعات؟
18.5% زيادة في مبيعات الأوروبي سجلت مبيعات الطرازات الأوروبية التي استفادت بميزة تنافسية كبيرة منذ يناير الماضي، عقب إلغاء الجمارك كلياً، ارتفاعًا بنسبة 18.5% للفترة من يناير حتى يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث نجحت في بيع 12.780 سيارة ملاكي، مقارنة بـ10,782 سيارة لنفس الفترة من
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الذهب (2)

سلجت أعلى مستوى.. لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر؟

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري بنسبة غير مسبوقة، ليزداد سعر الجرام بمتوسط بلغ نحو 29 جنيها، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وعالميا، قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% على مدار اليومين الماضيين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 سنوات، وذلك في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. وبلغت مكاسب الذهب نحو 20% منذ أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 1265.85 دولار في مايو الماضي.
عادل-حامد -رئيس-المصرية للاتصالات

7 مؤشرات على قوة أداء «المصرية للاتصالات» في 2019

قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، تعليقا على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من عام 2019: "أظهر الأداء المالي والتشغيلي المتميز الذي حققته الشركة خلال هذا الربع قدرتنا على الاستمرار في تنفيذ إستراتيجيتنا بنجاح وتعظيم العائد على الاستثمار من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا، والذي انعكس بوضوح في زيادة إيرادات خدمات البيانات، كما ساهمت الإيرادات المحققة من اتفاقية الكابل (PEACE)، التي أعلن عنها في أبريل الماضي، في زيادة نمو الإيرادات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".
الثروة-الداجنة-فراخ-دجاج (2)

منها الدواجن.. 5 سلع قادت تراجع التضخم خلال يوليو

انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020- 2021، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

11.4 % نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك

كشفت نتائج التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018، عن تصدر البنوك نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، تليها الشركات المدرجة في البورصة ثم شركات قطاع الأعمال العام. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي تصل إلى 11.4%، في حين تصل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة إلى 10.2%، كما تصل نسبة تمثيل المرأة في قطاع الأعمال العام إلى 8.3%، موضحة الفجوة في أعداد السيدات في مجالس الإدارات بتلك القطاعات.
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بوريس-جونسون

«السيارات» تعوق خروج بريطانيا من اليورو بلا اتفاق

لم يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف، أمرًا مرفوضًا من الأوساط السياسية في المملكة المتحدة فحسب، ولكن أيضًا من شركات عديدة ذات ثقل كبير على المستوى السياسي والاقتصادي في القارة الأوروبية. العديد من الشركات الأوروبية أكدت رفضها التام والقاطع لأي محاولات قد تشير إلى خروج المملكة المتحدة من اليورو بلا اتفاق، وبالأخص بعدما بدا بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الجديد غير معترض على إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
CL-18.045.001

تُطرح لأول مرة.. مقارنة بين ستروين سي 5 وبيجو 3008

صراع شركات السيارات بالسوق المصرية يحتدم من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد 2019، وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعار تنافسية. نرصد في التقرير التالي، مواصفات وإمكانات السيارة الجديدة سيتروين سي 5 وبيجو 3008. وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأراضي وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة.
فيضانات

5 قتلى ومشردون جراء فيضانات ضربت تركيا

لقى 5 أشخاص مصرعهم على الأقل، واعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين، في شمال غربي تركيا، إثر فيضانات ضربت المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكر موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي، أمس الأربعاء، أنه جرى إجلاء مئات الأتراك في محافظة دوزجة، بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التي دمرت مناطق في المحافظة. وأشار إلى أنه تم انتشال جثث 5 أشخاص، كانوا ضمن 7 اعتبروا مفقودين، بعد ما تسببت الأمطار القياسية التي هطلت على المنطقة في فيضان نهر ميلين قبل أيام، مما أدى إلى تضرر نحو 124 قرية مجاورة.
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