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زيادة مبيعات السيارات الأوروبي والصيني وتراجع ياباني

على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»
تحرير:كريم ربيع ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
رينو داستر
رينو داستر
كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن النصف الأول من العام الحالي -أول 6 أشهر- ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عقب إلغاء الجمارك عن السيارات أوروبية المنشأ، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض أسعاره بنسب متفاوتة، وارتفاع مبيعات السيارات الصينية، في المقابل تراجعت مبيعات السيارات اليابانية والكورية والأمريكية، فما هي نسب التراجع والارتفاع؟ ومن يسيطر على سوق السيارات خلال السنوات المقبلة؟ وما هي أسباب التغير في المبيعات؟
18.5% زيادة في مبيعات الأوروبي سجلت مبيعات الطرازات الأوروبية التي استفادت بميزة تنافسية كبيرة منذ يناير الماضي، عقب إلغاء الجمارك كلياً، ارتفاعًا بنسبة 18.5% للفترة من يناير حتى يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث نجحت في بيع 12.780 سيارة ملاكي، مقارنة بـ10,782 سيارة لنفس الفترة من
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Daewoo Nubira

نوبيرا أهمها.. سيارات نجحت في التسعينات وانتهت حاليا

استطاعت العشرات من السيارات تحقيق نجاحات واسعة في الأسواق العالمية خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، وذلك بعد أن تمكنت من تحقيق مستويات انتشار واسعة في العديد من الأسواق، وهو الأمر الذي جعلها من أيقونات تلك الفترة. وعلى الرغم من هذا النجاح، إلا أن تلك الموديلات سرعان ما اندثرت في الأسواق العالمية خلال بداية الألفية الجديدة، وذلك بعد أن حققت نجاحات كبيرة في الأسواق المختلفة؛ ما أدى إلى صدمة كبيرة لدى جمهور السيارات بشكل عام بعد اختفائها تدريجيًّا.
2020 MERCEDES BENZ CLA

مرسيدس GLA أهمها.. سيارات ينتظرها العالم في 2020

أتم عدد كبير من الشركات العالمية المصنعة للسيارات خلال الأشهر القليلة الماضية استعدادات طرح أحدث ما توصلت إليه من تقنيات حديثة في صورة سيارات جديدة بالأسواق العالمية، من المتوقع أن تجتذب فئات جماهيرية مختلفة في العام المقبل. وتستعد العديد من الشركات العالمية للكشف عن تلك الموديلات في الأسواق العالمية بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما بعد أن أنهت بشكل تام كل الاستعدادات الخاصة لطرح تلك الإصدارات الحديثة في الأسواق العالمية خلال العام المقبل.
دواسة فرامل

منها الدخان والصفير.. علامات خطيرة في المكابح

لا شك أن مكابح السيارات من أهم القطع الحيوية التي يمكن أن تتحكم في سلامة الركاب والمارة، وهو الأمر الذي يجب مراعاته أثناء القيادة، ومن ثم ملاحظة العديد من العلامات التي يمكن أن تكون بمثابة علامات خطيرة تشير إلى مشكلات في السيارة. وتعد ملاحظة هذه العلامات من أهم عوامل السلامة والأمان في السيارة، لا سيما أن العديد من العيوب يمكن أن تكون بمثابة إنذار شديد اللهجة وإشارة إلى أن السيارة تحتاج إلى تدخلات عاجلة وفورية لإنقاذ أصحابها أو المارة في الشوارع أثناء السير.
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2020 MERCEDES BENZ CLA

مرسيدس GLA أهمها.. سيارات ينتظرها العالم في 2020

أتم عدد كبير من الشركات العالمية المصنعة للسيارات خلال الأشهر القليلة الماضية استعدادات طرح أحدث ما توصلت إليه من تقنيات حديثة في صورة سيارات جديدة بالأسواق العالمية، من المتوقع أن تجتذب فئات جماهيرية مختلفة في العام المقبل. وتستعد العديد من الشركات العالمية للكشف عن تلك الموديلات في الأسواق العالمية بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما بعد أن أنهت بشكل تام كل الاستعدادات الخاصة لطرح تلك الإصدارات الحديثة في الأسواق العالمية خلال العام المقبل.
تويوتا ياريس

سباق السيارات يشتعل.. هذه شركات تخفض أسعارها

استقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة، شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، فرغم تراجع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 11%، فإن عددا من الشركات رفعت أسعار سياراتها، مقابل شركات أخرى خفضت أسعارها، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة.
مواصفات-هيونداي-اكسنت-2020

ارتباك بسوق السيارات.. شركات ترفع الأسعار وأخرى تخفض

أعلن وكيل السيارة الكورية الجنوبية «هيونداي» في مصر، رفع أسعار عدد من سياراتها وتخفيض أخرى موديل 2019 و2020 في السوق المحلية، بقيمة تخفيضات وصلت إلى 32 ألف جنيه، كما رفعت الشركة الصينية «جيلي» سعر سيارتها «إمجراند اكس 7» بقيمة 4 آلاف جنيه، وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء.
هوندا سيفيك SI

لهواة التوفير.. هذه السيارات لسائقي الطرق السريعة

لا شك في أن العديد من الشركات العالمية تولي أهمية كبيرة لتوفير الوقود في الموديلات الجديدة من السيارات، إلا أن هذا الاهتمام يجب ترجمته إلى صورة واقعية من نمط استهلاك الوقود بشكل عام في أثناء السير، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالمشي في الطرق السريعة. وتمتلك بعض الموديلات في الأسواق العالمية قدرات كبيرة على استهلاك الوقود بشكل اقتصادي في أثناء السير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطرق المفتوحة، التي يجب أن تتمتع السيارة فيها بقدرات اقتصادية في استهلاك الوقود.
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