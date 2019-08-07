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الأزهر: ألفا صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في يوليو

تحرير:باهر القاضى ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
شرطة الاحتلال بالأقصى
شرطة الاحتلال بالأقصى
كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال تقرير أجراه حديثا، عن أن 2048 صهيونيا، بينهم عدد كبير من الحاخامات وأعضاء منظمات «الهيكل» المزعوم، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال شهر يوليو الماضي، وسط حراسة أمنية مشددة من قبَل عصابات الاحتلال الصهيونية. وأضاف المرصد في التقرير أنه كان على رأس المقتحمين الذين أدوا طقوسا تلمودية، عدد من الحاخامات المتطرفين، أبرزهم الحاخام يهودا كرويزر، وباروخ كهانا، ويتسحاق برنارد، وأليشع وولفنسون، مؤلف كتاب «جبل الهيكل وفق الشريعة اليهودية»، ورؤساء مدرسة «هار عتسيون» المتطرفة.
وأوضح التقرير أن تلك الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى وساحاته الشريفة تعكس استهانة الاحتلال بمقدسات المسلمين، وسعيه إلى إرغام الفلسطينيين على قبول سياسة الأمر الواقع، لافتا إلى ضرورة التوعية بالقضية الفلسطينية؛ لكشف ألاعيب الكيان الغاصب وتزييفه للحقائق التاريخية الثابتة. وذكر المرصد أنه قد أطلق
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المجلس الانتقالي جنوب اليمن يدعو لاقتحام قصر الرئاسة

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك «النفير العام» ضد قوات قصر الرئاسة اليمنية في منطقة معاشيق بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد إصابة شخصين في مواجهات مسلحة بين قوات الحماية الرئاسية ومتظاهرين محتجين، حاولوا تنفيذ اعتصام قرب المنطقة الرئاسية، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن، جنوبي اليمن. وقال ابن بريك، في تغريدة عبر «تويتر»: «بعد الاعتداء على شعبنا الأعزل الذي أراد الاعتصام السلمي أمام قصر اليمامة -المعاشيق- تم استهدافه بالنيران الحية من ميليشيات حزب الإصلاح الإرهابي».
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سنة سجنا و15 ألفا.. هل تكفي عقوبة السير عكس الاتجاه؟

عقب وقوع الحادث المأساوي بمحيط معهد الأورام، والذى أودى بحياة 22 شهيدا حتى الآن، وخلف 47 مصابا، بعدما اصطدمت سيارة مفخخة تسير في الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة بعدد من السيارات في الاتجاه المقابل، بدأ الحديث من قبل المواطنين في الشارع المصري وخبراء المرور عن ضرورة تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور الجديد، لأنها تمثل جريمة تودي بحياة العديد من الأبرياء يوميا، خاصة أن العقوبات الموجودة في قانون المرور الحالي يعدّها البعض غير رادعة لمن يقدمون على قتل المواطنين عمدا دون مبالاة.
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كيف نذبح الأضحية وفق الشريعة؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء إن موضع الذبح يكون فى الحلق من الشاة والبقرة، وأما تذكية الإبل فتسمى بالنحر، ويكون فى اللبة. وحقيقة الذبح قطع الأوداج كلها أو بعضها فى الحلق على حسب اختلاف المذاهب. وأضافت الإفتاء، فى فتوى لها، أن الأوداج أربعة، وهي الحلقوم والمريء والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان الودجين، ولا بد من قطع اثنين على الأقل وهما الحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة، وهو المفتى به؛ لأن الذبح إزالة الحياة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا قطع أى ثلاثة من الأوداج أجزأ، وقال المالكية: "إذا قطع جميع الحلقوم والودجين حل".
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محافظ الإسكندرية: عقوبة الذبح المخالف غلق وغرامة

حذر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، من ذبح الأضاحي خارج المجازر العمومية، سواء قبل أو أثناء عيد الأضحى المبارك، مؤكدا اتخاذ قرارات فورية ضد أي مخالف من أصحاب محال الجزارة، تبدأ بتوقيع غرامة مالية فورية قدرها 2000 جنيه لمن يقوم بالذبح خارج المجازر وتصل الغرامات إلى غلق أي منشأة مخالفة وذلك ليكون لها تأثير رادع على المخالفين وشدد على مسؤولي مديرية الطب البيطرى بضرورة القيام بحملات مستمرة فى شوارع المدينة وذلك لضبط عملية الذبح بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
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«التحرير» تحاور أوائل الثانوية الأزهرية بفلسطين

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل مشيخة الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بنسبة نجاح 49.98% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبى 41.78% أما القسم العلمى فنسبة النجاح 67.78%، مشيرا إلى أن نتيجة الثانوية الأزهرية لمعهد غزة بلغت نسبة النجاح بها 83.93% والقسم العلمى 77.61%، أما الشعبة الإسلامية فبلغت 93.55%. «التحرير»، أجرت حورات مع عدد من أوائل الشهادة الثانوية بدولة فلسطين، للوقوف من خلالهم على أسباب التحاقهم بالتعليم الأزهري، وأسباب تفوقهم رغم ما تعانيه فلسطين من قصف وجرائم من الكيان الصهيونى ليل نهار فى مشارق فلسطين ومغاربها.
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الإرهاب وقضايا العرب.. تفاصيل مباحثات السيسي وملك الأردن

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قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تفرق مظاهرة مُنددة بهدم منازل في القدس

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صحيفة-القدس-الفلسطينية

لأول مرة منذ 68 عاما.. صحيفة القدس تحتجب

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