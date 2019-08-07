جريمة

السجن 7 سنوات لـ11 شخصا انتحلوا صفة ضباط أموال عامة

تحرير:أحمد الزغبي ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جابر خليل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين بهجت عبد اللطيف بهجت، وطارق محمود، وعبد المعطي هاشم روحي، وأمانة سر عمرو زكي، بالسجن 7 سنوات لـ11 متهما خطفوا المجني عليه "م. د. م" تاجر سيارات واستولوا منه على ثمانمئة ألف جنيه. تعود الواقعة في القضية رقم 24149 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المجني عليه بقيام أشخاص بخطفه داخل سيارة، والاستيلاء منه على مبلغ ثمانمئة ألف جنيه بدائرة القسم.
وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م. ع. ال"، و"أ. ف. س"، و"م. م. ع"، و"إ. م. ح"، و"أ. م. أ"، و"م. و. ع"، و"ر. ص. م"، و"ت. ع. ت"، و"م. إ. م"، و"ع. ال. ع"، و"إ. م. م"، وأن المتهمين الأول والثاني تعرفا على المجني عليه "م. د. م" تاجر سيارات، عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي وعرضا عليه بيع معدات
اقرأ المزيد
محكمة

إعدام طالب والمشدد لـ6 آخرين قتلوا سائق توكتوك

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالإعدام للمتهم "ع. غ. م" طالب، والسجن 15 عاما لكل من "ع. ف. م" عامل، و"م. ي. م" طالب، و"ع. س. م" عاطل، والسجن عامين لـ"أ. ع. م" عامل بمطعم، و"م. ع. أ" كهربائي، و"ع. ف. ع" عامل؛ لقتلهم المجني عليه "ع. م. م"، سائق توكتوك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالعثور على جثة سائق توكتوك.
«حسم ولواء الثورة» تسقطان في يد الداخلية -1

دواع أمنية تؤجل محاكمة 271 عضوا بـ«حسم ولواء الثورة»

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة» إلى جلسة 21 من أغسطس الجاري، لتعذّر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، وذلك في القضية المقيدة برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم تكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام إلى حركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.
الريال-والدولار

«إحنا أموال عامة» حيلة أمين شرطة للنصب على المواطنين

حيلة نصب ماكرة أقدم عليها أمين شرطة، إذ اتفق مع 5 آخرين على استدراج مدرس، وإقناعه بأنه تاجر عملة، وفي سبيل ذلك لجأ المدرس، المقيم بمنطقة البساتين، إلى أمين الشرطة النصاب واتفق معه على استبدال نحو 130 ألف جنيه بدولارات، وخلال الموعد المحدد لتسلم الدولارات، فوجئ المدرس بسيارة ميكروباص ترجل منها خمسة أشخاص، يرتدون زيا مدنيا، ادعوا أنهم ضباط شرطة بمباحث الأموال العامة، اصطحبوه برفقتهم واستولوا على المبلغ، ثم تركوه عقب ذلك، ليقع المجني عليه في شبكة نصب قوامها أمين شرطة ومجموعة من أرباب السوابق.
شنق

انتحر أم قتل؟.. لغز العثور على عامل مشنوقا في المرج

تواصل نيابة المرج تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة عامل مشنوقا داخل شقته، وانتقل وكيل النائب العام إلى مسرح الحادث لمناظرة جثة المتوفى، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وبيان ما إذا كان المتوفى قد انتحر، حسبما أشارت تحريات المباحث الأولية أم لا، وتبين من المناظرة وجود تجمع دموي حول عنق المتوفى، قبل أن تصدر النيابة قرارها بتشريح الجثة لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وكذا استعجال تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفى.
اقرأ المزيد من الأخبار
محكمة

إعدام طالب والمشدد لـ6 آخرين قتلوا سائق توكتوك

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالإعدام للمتهم "ع. غ. م" طالب، والسجن 15 عاما لكل من "ع. ف. م" عامل، و"م. ي. م" طالب، و"ع. س. م" عاطل، والسجن عامين لـ"أ. ع. م" عامل بمطعم، و"م. ع. أ" كهربائي، و"ع. ف. ع" عامل؛ لقتلهم المجني عليه "ع. م. م"، سائق توكتوك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالعثور على جثة سائق توكتوك.
سجن

السجن 15 عاما لصاحب شركة استورد «نفايات طبية»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن 15 عاما للمدعو "ص. ح. ع" صاحب شركة استيراد؛ لاتهامه باستيراد نفايات طبية. تعود الواقعة في القضية رقم 192 لسنة 2019 جنايات ميناء الإسكندرية والمقيدة برقم 20 غرب، إلى تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث الميناء بضبط رسالة مستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمنطقة اللوجيستية داخل الدائرة الجمركية.
محكمة

سجن 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 15 عامًا لكل من "ح. ال. س"، و"أ. م. خ" و"م. م. ع"، والسجن 3 سنوات لـ"ع. م. ح"؛ لانتحالهم صفة رجال شرطة وسرقة المجني عليه "ع. م. م". تعود الواقعة في القضية رقم 2951 لعام 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ من سائق توك توك بقيام أربعة أشخاص بسرقة متعلقاته بأحد الشوارع.
محكمة

بينهم 3 سيدات..سجن 23 شخصًا قتلوا مواطنا بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم الشناوي، وبعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان، وعبدالحميد مصطفى هندي، وأشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبدالجليل خليفة، وإبراهيم مطر، بالسجن 7 سنوات لمتهم و3 سنوات لـ19 آخرين، وسنة لـ3 سيدات، لقتلهم المجني عليه "ر. ش. ال" وشروعهم في قتل 9 آخرين. تعود القضية المقيدة برقم 49902 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوفاة شخص وإصابة آخرين بأسلحة نارية بدائرة القسم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org