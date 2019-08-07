السجن 7 سنوات لـ11 شخصا انتحلوا صفة ضباط أموال عامة

تحرير:أحمد الزغبي ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جابر خليل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين بهجت عبد اللطيف بهجت، وطارق محمود، وعبد المعطي هاشم روحي، وأمانة سر عمرو زكي، بالسجن 7 سنوات لـ11 متهما خطفوا المجني عليه "م. د. م" تاجر سيارات واستولوا منه على ثمانمئة ألف جنيه. تعود الواقعة في القضية رقم 24149 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المجني عليه بقيام أشخاص بخطفه داخل سيارة، والاستيلاء منه على مبلغ ثمانمئة ألف جنيه بدائرة القسم.

وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م. ع. ال"، و"أ. ف. س"، و"م. م. ع"، و"إ. م. ح"، و"أ. م. أ"، و"م. و. ع"، و"ر. ص. م"، و"ت. ع. ت"، و"م. إ. م"، و"ع. ال. ع"، و"إ. م. م"، وأن المتهمين الأول والثاني تعرفا على المجني عليه "م. د. م" تاجر سيارات، عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي وعرضا عليه بيع معدات