السجن 7 سنوات لـ11 شخصا انتحلوا صفة ضباط أموال عامة
تحرير:أحمد الزغبي
٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جابر خليل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين بهجت عبد اللطيف بهجت، وطارق محمود، وعبد المعطي هاشم روحي، وأمانة سر عمرو زكي، بالسجن 7 سنوات لـ11 متهما خطفوا المجني عليه "م. د. م" تاجر سيارات واستولوا منه على ثمانمئة ألف جنيه.
تعود الواقعة في القضية رقم 24149 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المجني عليه بقيام أشخاص بخطفه داخل سيارة، والاستيلاء منه على مبلغ ثمانمئة ألف جنيه بدائرة القسم.
وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م. ع. ال"، و"أ. ف. س"، و"م. م. ع"، و"إ. م. ح"، و"أ. م. أ"، و"م. و. ع"، و"ر. ص. م"، و"ت. ع. ت"، و"م. إ. م"، و"ع. ال. ع"، و"إ. م. م"، وأن المتهمين الأول والثاني تعرفا على المجني عليه "م. د. م" تاجر سيارات، عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي وعرضا عليه بيع معدات
وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م. ع. ال"، و"أ. ف. س"، و"م. م. ع"، و"إ. م. ح"، و"أ. م. أ"، و"م. و. ع"، و"ر. ص. م"، و"ت. ع. ت"، و"م. إ. م"، و"ع. ال. ع"، و"إ. م. م"، وأن المتهمين الأول والثاني تعرفا على المجني عليه "م. د. م" تاجر سيارات، عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي وعرضا عليه بيع معدات مستعملة لإحدى شركات المقاولات وطلبا منه الحضور ومعه مبلغ ثمانمئة ألف جنيه لإتمام البيع.
وأضافت التحريات أنهما اتصلا به وحددا مكان الانتظار بأحد المقاهي إلا أنه فوجئ بسيارة ميكروباص وبها المتهمون مدعين أنهم ضباط بالأموال العامة وخطفوه داخل السيارة واستولوا على المبلغ وتركوه بالطريق الساحلي.
وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم والمبلغ المذكور وعرضهم على النيابة التي قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها على المتهمين.