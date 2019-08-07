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تامر حسنى يعلن انسحابه من برنامج «ذا فويس كيدز»

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني
كشف الفنان تامر حسنى، اليوم الأربعاء، عن انسحابه من برنامج «ذا فويس كيدز» فى موسمه الثالث، إذ قام بنشر صورة له من الحلقات التي شارك بها في البرنامج خلال المواسم السابقة، عبر حسابه بموقع «فيسبوك» وعلق عليها: «لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لـ(ذا فويس كيدز)، أنا اعتذرت عن عدم تقديم الموسم الثالث من برنامج (ذا فويس كيدز) لأسبابي الخاصة.. هتوحشوني جدا، ويا رب التوفيق لكل المواهب الجميلة، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل لي مناسب».
برنامج The voice kids هو نسخة مخصصة للأطفال، تم تقديمه على موسمين، الأول كان فى يناير 2016، والثاني فى ديسمبر 2017، وكان يضم البرنامج كلا من تامر حسنى، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم والعراقي كاظم الساهر، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الموسم الثالث بعد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن لجنة التحكيم الفترة المقبلة،
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عودة «مسرح مصر» في أول أيام عيد الأضحى

تنطلق، الأحد المقبل، العروض الجماهيرية المباشرة من الموسم الخامس والأخير من "مسرح مصر"، والتي تعرض حصريا على شاشة "MBC مصر". وكان النجم أشرف عبد الباقي قد أسس فرقة "مسرح مصر" بمشاركة نخبة من نجوم المستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة "MBC مصر" ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة لاقت جميعها إقبالا كبيرا في الحضور المسرحي، وتجاوبا لافتا من الجمهور عبر الشاشة. وعبر النجم أشرف عبد الباقي عن رضاه التام عمّا حققه في هذه التجربة الفنية مع النجوم الشباب الذين فتح لهم مسرح مصر أبوابه لينطلقوا بعده إلى آفاق أرحب في عالم الفن.
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محمد رمضان يرد على ريهام سعيد: كنت بطمن عليك على طول

قبل يومين، عادت الإعلامية ريهام سعيد إلى الظهور مرة أخرى على الشاشة ببرنامج «صبايا» المذاع على قناة الحياة، بعد انقطاع دام أكثر من شهر؛ لظروف مرضها، وخلال الحلقة توجهت بالشكر للكثيرين من الفنانين الذين ساندوها ودعموها خلال أزماتها الأخيرة، ولكنها أكدت أن الفنان محمد رمضان رغم صداقتهما، فإنه لم يسأل عنها، وهو ما دفع النجم الأسمر للخروج والرد عليها، إذ قام بإعادة نشر الفيديو الذى تتحدث فيه عنه، من خلال حسابه على موقع «فيسبوك»، وعلق: «كنت بطمن عليكِ على طول من ياسر سليم، وكلمتك على كل أرقامك اللي معايا وكانوا مقفولين».
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محمد رمضان يرد على أنباء زواجه من حلا شيحة

مجددا خرجت على السطح أنباء تتحدث عن زواج الفنان محمد رمضان من الفنانة حلا شيحة، وقد ترددت أخبار مماثلة خلال شهر رمضان الماضي وما قبله، وذلك على خلفية عملهما معا في مسلسل زلزال، حيث كان الفنانان يحرصان على نشر صورهما معا من الكواليس، وسبق أن نفت الفنانة في بيان صحة تلك الأخبار. وهذه المرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء تفيد بأن الثنائي يقضيان شهر العسل في الساحل الشمالي دون علم زوجته، وأنهما ينتظران لفترة قبل أن يعلنا الخبر رسميا.
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اليسا

إليسا ترد على استبعادها من «ذا فويس» بهذه الطريقة

برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" أحد أكثر البرامج شهرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد اكتشافه عديدا من المواهب على مدى السنوات الماضية، وكان من بين أسباب شهرته لجنة التحكيم الشهيرة "كاظم الساهر، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، شيرين عبد الوهاب، أحلام"، وسرعان ما تتبدل مواقع النجوم فتم استبعاد صابر الرباعي سابقًا ليحل مكانه النجم محمد حماقي، كما تم استبعاد عاصي الحلاني ليحل مكانه النجم راغب علامة، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت باستبعاد إليسا التي حل مكانها مؤخرًا النجمة سميرة سعيد.
احلام

MBC تكشف عن لجنة تحكيم the Voice: راغب وأحلام وحماقي

أعلنت شبكة MBC رسميا عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من برنامج the Voice، بدايةً من شهر أغسطس المقبل، ويُعرض على شاشتي MBC1 وMBC العراق. ويشهد الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم المدربين، إذ يستمر من مدربي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد حماقي، بينما يشغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد. وذلك مع قرب بدء تصوير المرحلة الأولى "الصوت وبس" من البرنامج، والتي يتنافس فيها المشتركون بهدف استمالة مسامع المدربين وحَث أحدهم على الضغط على زر "أريدك" واستدارة كرسيه معلنا عن رغبته في ضمه لفريقه.
The Voice

هل يبث «ذا فويس» في موسمه الجديد من السعودية؟

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ذا فويس» وأن هناك مفاجآت كثيرة سيشهدها الموسم الجديد، على رأسها اختيار السعودية لتصوير البرنامج بدلًا من لبنان، وذلك بعد حالة التطور الكبيرة التي تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة على مستوى الثقافة والفن، والتغيير أيضا سيطول لجنة التحكيم فهناك نية لضم فنان خليجي إليها بعد نقل تصوير الحلقات هناك، مع تواجد النجمين أحلام وراغب علامة، ,سيكون التغيير في مقعد الفنانة إليسا التي شاركت الموسم الماضى، حيث أعلنت عن عدم تواجدها ضمن الموسم الجديد.
اليسا

إليسا تكشف حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم The Voice

كشفت النجمة اللبنانية إليسا، حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice- ذا فويس"، إذ ذكرت أن شبكة MBC السعودية المنتجة للبرنامج لم تتواصل معها بشأن الوجود في الموسم الخامس، موضحة أنه حال حدوث ذلك ستعتذر عن عدم الانضمام للجنة حكم الموسم الجديد. وكتبت إليسا، ردا على أنباء انسحابها من "The Voice- ذا فويس"، عبر حسابها على "تويتر": "لم يتم التواصل معي بشأن الموسم الجديد، ولكن حتى إذا اتصلوا بي سأعتذر لأنني مشغولة بتحضير ألبومي الغنائي لهذا العام".
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