تامر حسنى يعلن انسحابه من برنامج «ذا فويس كيدز»

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

الفنان تامر حسني

كشف الفنان تامر حسنى، اليوم الأربعاء، عن انسحابه من برنامج «ذا فويس كيدز» فى موسمه الثالث، إذ قام بنشر صورة له من الحلقات التي شارك بها في البرنامج خلال المواسم السابقة، عبر حسابه بموقع «فيسبوك» وعلق عليها: «لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لـ(ذا فويس كيدز)، أنا اعتذرت عن عدم تقديم الموسم الثالث من برنامج (ذا فويس كيدز) لأسبابي الخاصة.. هتوحشوني جدا، ويا رب التوفيق لكل المواهب الجميلة، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل لي مناسب».

برنامج The voice kids هو نسخة مخصصة للأطفال، تم تقديمه على موسمين، الأول كان فى يناير 2016، والثاني فى ديسمبر 2017، وكان يضم البرنامج كلا من تامر حسنى، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم والعراقي كاظم الساهر، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الموسم الثالث بعد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن لجنة التحكيم الفترة المقبلة،