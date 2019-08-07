المصرية للاتصالات توقع اتفاقيات مع ZTE وتشاينا تيليكوم

اتفاقيات تعاون مع تشاينا تيليكوم للمساهمة في تحديث وتطوير النموذج التشغيلي لخدمة العملاء للشركة المصرية للاتصالات وإتاحة خدمات التليفزيون عبر الإنترنت

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

وزير الاتصالات يشهد توقع اتفاقيات المصرية لللاتصالات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة"ZTE" الصينية لإنشاء معمل للابتكار ومركز تدريب تكنولوجي، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور/ عمرو طلعت للصين على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS. تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للشباب في مجال الإبداع التكنولوجي في مجالات شبكات المحمول وشبكات الجيل القادم الضوئية - PON NG وشبكات نقل البيانات الرئيسية بسرعات تفوق 100 جيجا باستخدام كوابل الألياف الضوئية.

وتقوم شركة ZTE بتركيب أنظمة الاتصال والمعدات اللازمة للمركز، وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوفير كل خدمات الاتصالات لتلك الأنظمة لضمان حصول الشباب على المحتوى التعليمي بما يدعم البحث الأكاديمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقع الاتفاقية المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة