تعثر مفاوضات مانشستر يونايتد لضم إيريكسين

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

كريستيان إيريكسين

توقفت المفاوضات بين مانشستر يونايتد ونظيره توتنهام من أجل ضم الدنماركي كريستيان إيريكسين، حيث يرغب السبيرز في الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني للتفريط في خدمات نجمه لأي من أندية الدوري الإنجليزي، أكثر بـ20 مليون جنيه إسترليني عن الثمن المحدد لبيعه لأي نادٍ خارج البريميرليج، ولا يزال يرغب إيريكسين في الرحيل هذا الصيف، خاصة أن سوق الانتقالات في باقي الدوريات الأوروبية لن تغلق قبل يوم 2 سبتمبر المقبل، على عكس سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، التي ستغلق بعد يومين، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويرغب إيريكسين بشكل أساسي في الرحيل إلى ريال مدريد، إلا أن الفريق الملكي يرغب بصورة أكبر في ضم أي من بول بوجبا من مانشستر يونايتد أو داني فان دي بيك من صفوف أياكس. ويبدو أن هناك بعض الأندية الأخرى ترغب في الاستفادة من ثيم إيريكسين المنخفض بالنسبة لقيمته الحقيقية، وعلى رأسها كل من أتلتيكو مدريد ويوفنتوس. وينتهى

ويرغب إيريكسين بشكل أساسي في الرحيل إلى ريال مدريد، إلا أن الفريق الملكي يرغب بصورة أكبر في ضم أي من بول بوجبا من مانشستر يونايتد أو داني فان دي بيك من صفوف أياكس.



ويبدو أن هناك بعض الأندية الأخرى ترغب في الاستفادة من ثيم إيريكسين المنخفض بالنسبة لقيمته الحقيقية، وعلى رأسها كل من أتلتيكو مدريد ويوفنتوس.



وينتهى عقد إيريكسين مع توتنهام في صيف 2020، ومن ثم يخشى السبيرز رحيله بالمجان، الصيف المقبل.



وبدورها أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد يرفض بيع بوجبا إلى ريال مدريد قبل تأمين انتقال إيريكسين، وهو الأمر الذي يبدو أنه سيفشل الآن بسبب مغالاة السبيرز في طلباته المادية.