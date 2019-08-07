رياضة

تعثر مفاوضات مانشستر يونايتد لضم إيريكسين

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
كريستيان إيريكسين
كريستيان إيريكسين
توقفت المفاوضات بين مانشستر يونايتد ونظيره توتنهام من أجل ضم الدنماركي كريستيان إيريكسين، حيث يرغب السبيرز في الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني للتفريط في خدمات نجمه لأي من أندية الدوري الإنجليزي، أكثر بـ20 مليون جنيه إسترليني عن الثمن المحدد لبيعه لأي نادٍ خارج البريميرليج، ولا يزال يرغب إيريكسين في الرحيل هذا الصيف، خاصة أن سوق الانتقالات في باقي الدوريات الأوروبية لن تغلق قبل يوم 2 سبتمبر المقبل، على عكس سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، التي ستغلق بعد يومين، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويرغب إيريكسين بشكل أساسي في الرحيل إلى ريال مدريد، إلا أن الفريق الملكي يرغب بصورة أكبر في ضم أي من بول بوجبا من مانشستر يونايتد أو داني فان دي بيك من صفوف أياكس. ويبدو أن هناك بعض الأندية الأخرى ترغب في الاستفادة من ثيم إيريكسين المنخفض بالنسبة لقيمته الحقيقية، وعلى رأسها كل من أتلتيكو مدريد ويوفنتوس. وينتهى
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لوكاكو

هل اقترب مهاجم مانشستر يونايتد من إنتر؟

تتزايد ثقة نادي إنتر ميلان في إمكانية إتمامه صفقة ضم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسعر مخفض الآن، بعد أن أنهى يوفنتوس اهتمامه باللاعب، وذلك حسبما أفادت "إندبندنت". وأعطى يونايتد الإذن للاعبه البالغ من العمر 26 عاما، والذي تقدر قيمته بـ75 مليون جنيه إسترليني، بالتدريب مع ناديه السابق أندرلخت، لكنهم توقعوا عودته لمقر تدريبات "كارينجتون"، لكن لوكاكو رفض العودة إلى مانشستر وظل بدلا من ذلك مع ناديه السابق في بلجيكا، حيث يحاول الضغط للخروج بعيدا عن ملعب "أولد ترافورد".
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ليفاندوفسكي: بايرن بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد

قال الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، إن العملاق البافاري بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل بداية الموسم الجديد (2019- 2020) للدوري الألماني "بوندسليجا". ونقلت صحيفة "سبورت بيلد" اليوم الأربعاء، عن اللاعب البولندي الدولي قوله إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي، حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال روبرت ليفاندوفسكي في أعقاب هزيمة بايرن ميونيخ، أمام غريمه بروسيا دورتموند 0-2، إنه يود أيضا أن يتعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب خط وسط دفاعي أو صانع ألعاب.
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النني يرحب بالانتقال إلى جالاتا سراي

كشفت تقارير صحفية تركية أن الدولي محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني، والمنضم إلى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، أبدى ترحيبه بالانتقال إلى فريق جالاتا سراي التركي، في فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، إذ أشارت صحيفة «تاكسيم» التركية إلى أن إدارة جالاتا سراي توصلت لاتفاق مع النني حول البنود الشخصية الخاصة به في حال إتمام التعاقد، وذكرت في تقرير لها أن الانتقال قد يتم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند بأحقية جالاتا سراي في شراء اللاعب المصري بعد انتهاء الموسم.
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بوجبا

3 لاعبين من اليوفي لليونايتد لتعاقد مع بوجبا

لا يزال يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه يوفنتوس بضم اثنين من اللاعبين من صفوف الشياطين الحمر وهما بول بوجبا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويبدو أن صفقة الأخير باتت قريبة للغاية من التعثر، إذ أراد اليوفي إدخال نجمه باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وهو الأمر الذي بات من الصعب تحقيقه، وبحسب "توتوسبورت"، لا يزال يوفنتوس يرغب في التعاقد مع بوجبا، بطل العالم مع فرنسا في عام 2018، خاصة أنه سبق أن حقق النجاحات مع اليوفي من قبل.
بول بوجبا

سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا مع اليونايتد

أنهى مانشستر يونايتد الفترة الإعدادية للموسم الجديد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمس، مع ميلان الإيطالي في المباراة التي أقيمت في كارديف، وهي المباراة التي شهدت غياب النجم الفرنسي بول بوجبا بسبب معاناته من الإصابة في الظهر، وفي وسط الشكوك الكثيرة التي تحوم حول مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، أكد مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير، أن النجم الفرنسي سيستمر في قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، خاصة أن مانشستر يونايتد افتقر بشدة إلى إبداعه في وسط الملعب في مباراة أمس الودية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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9 صفقات بانتظار الحسم قبل غلق ميركاتو البريميرليج

يغلق الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي يوم 8 من شهر أغسطس الجاري، ومع تبقى 6 أيام لا تزال هناك بعض الصفقات لم تحسم بعد، أبرزها النجم الفرنسي بول بوجبا الذي يرغب ريال مدريد في التعاقد معه، إلا أن مانشستر يونايتد يرفض التفريط في خدماته بأقل من 150 مليون يورو، وهناك قائد سبورتنج لشبونة برونو فيرنانديز الذي يرغب اليونايتد وتوتنهام في التعاقد معه بعد تسجيله 32 هدفًا الموسم الماضي، وهناك الصفقة التبادلية المنتظرة بين اليونايتد ويوفنتوس والخاصة بالثنائي باولو ديبالا وروميلو لوكاكو، خاصة أن الثنائي لم يشارك في الفترة الإعدادية للموسم الجديد.
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أسطورة مانشستر يونايتد: رحيل بوجبا أفضل للجميع

علق تيدي شيرنجهام، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، على الوضع الحالي لنجم الشياطين الحمر، الفرنسي بول بوجبا، وما يتردد عن رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، مؤكدا أن "من الأفضل لليونايتد في الوقت الحالي الاستغناء عن بول بوجبا نهائيا". وقال تيدي شيرنجهام في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "الكثير من الجماهير منزعجون من سلوكه ومردوده في أولد ترافورد، ومن الأفضل للجميع أن يرحل، وإذا كان ريال مدريد يريده فليذهب لهم أيا كان الثمن، وأنصحهم باستخدام أموال صفقته للتعاقد مع لاعب يرغب في اللعب لمانشستر يونايتد، ليخرج كل ما لديه للنادي".
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