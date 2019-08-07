قفزة مفاجئة في أسعار الذهب.. والجرام يرتفع 11 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 11 جنيها، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: 680 جنيهًا. عيار 24: 873 جنيهًا. عيار 18: 582 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5440 جنيها. سعر الأوقية: 1501 دولار. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 2.82 مليار دولار بنهاية