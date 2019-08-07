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قفزة مفاجئة في أسعار الذهب.. والجرام يرتفع 11 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 11 جنيها، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: 680 جنيهًا. عيار 24: 873 جنيهًا. عيار 18: 582 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5440 جنيها. سعر الأوقية: 1501 دولار. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 2.82 مليار دولار بنهاية
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سبائك الذهب

رصيد الذهب في الاحتياطي يسجل أكبر زيادة في 3 سنوات

ارتفعت مساهمة رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي بنسبة 8.4% (تعادل 238 مليون دولار) بنهاية يوليو 2019، على أساس شهري، بحسب بيانات البنك المركزي. وبلغت قيمة مساهمة الذهب بالاحتياطي النقدي نحو 3.059 مليار دولار بنهاية يوليو 2019، مقارنة بنحو 2.821 مليار دولار في يونيو السابق له. وعلى أساس سنوي، ارتفعت مساهمة الذهب في يوليو 2019، مقابل نحو 2.58 مليار دولار في يوليو 2018. ويستحوذ الذهب على حصة كبيرة من رصيد الاحتياطي الأجنبي لمصر الذي يشهد ارتفاعا منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
توقيع-اتفاقيتى- بين الشركة-المصرية للاتصالات-وشركة ZTE وتشاينا-تيليكوم-الصينيتين ‎ (3)

المصرية للاتصالات توقع اتفاقيات مع ZTE وتشاينا تيليكوم

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة"ZTE" الصينية لإنشاء معمل للابتكار ومركز تدريب تكنولوجي، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور/ عمرو طلعت للصين على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS. تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للشباب في مجال الإبداع التكنولوجي في مجالات شبكات المحمول وشبكات الجيل القادم الضوئية - PON NG وشبكات نقل البيانات الرئيسية بسرعات تفوق 100 جيجا باستخدام كوابل الألياف الضوئية.
جمارك-السيارت

3.6 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن إجمالى قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يوليو الماضى، وهو الشهر السابع لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، بلغ نحو 3.604 مليار جنيه، وتم تحصيل نحو 1.073 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. وتم الإفراج عن 7552 سيارة ملاكى بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها 1.907 مليار جنيه خلال يوليو الماضى، وتم تحصيل 576 مليون جنيه ضرائب ورسوما عنها. وأكد نجم أن جزءًا كبيرًا من سيارات الملاكى استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير.
دولارات

كيف حقق الاحتياطي النقدي أكبر زيادة له منذ 5 أشهر؟

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليقترب من مستوى 45 مليار دولار، مسجلا نحو 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 44.352 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، أي بزيادة بلغت نحو 560 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية.
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اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليزيد سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1442 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 27% خلال النصف الأول من 2019 لتسجل نحو 825 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1412 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات في تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الجمعة، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1408 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا محلوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، لينخفض سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، نتيجة تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1396 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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