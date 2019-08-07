المتعصبون البيض.. إرهابيون غير منظمين يهددون العالم

بات إرهاب الفئات اليمينية المتطرفة، خصوصا المتعصبين البيض، بمنزلة إشارة خطر واضحة في المجتمع الأمريكي وقارة أوروبا، لا سيما بعد أن هزت العديد من الحوادث العالم في 2019
دق عام 2019 ناقوس الخطر بشأن ارتفاع موجة عدائية جديدة تهدف لنشر الإرهاب والتطرف في العالم خلال الفترة الماضية، برعاية مجموعات من اليمين المتطرف تعرف باسم المتعصبين البيض، الذين ارتبطت أفكارهم بالعديد من منفذي المذابح الدموية هذا العام.
وكانت حادثتا ولايتي أوهايو وتكساس الأمريكيتين قد أظهرتا أن هناك المزيد من المخاطر التي يمكن أن ترتبط في المستقبل بزيادة نشاط تلك المجموعات المتطرفة، سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو في العديد من البلدان الغربية خلال السنوات المقبلة.
وسلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على نشاط تلك الفئات اليمينية المتطرفة، والذي بدا في تصاعد مستمر ومتواصل خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما أظهرته العديد من الإحصاءات والأرقام الصادرة عن الجهات البحثية الأمريكية.
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وأكدت الصحيفة أنه
وسلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على نشاط تلك الفئات اليمينية المتطرفة، والذي بدا في تصاعد مستمر ومتواصل خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما أظهرته العديد من الإحصاءات والأرقام الصادرة عن الجهات البحثية الأمريكية.
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وأكدت الصحيفة أنه يمكن الإشارة إلى مدى خطورة الإرهاب الآتي من المتعصبين البيض عن طريق العديد من الإحصاءات والأرقام، خاصة أن أحدث الدراسات المعنية بممارسة نشاطاتهم أكدت أن "73.3% من جرائم القتل ذات الصلة بالمتطرفين الأمريكيين في العقد الماضي ارتكبها يمينيون، وفيهم متشددون من البيض".
وذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، أنه "على الرغم من تراجع الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم منذ عام 2014، إذ انخفضت من نحو 17 ألفا في عام 2014 إلى نحو 11 ألفا في عام 2017، طبقا لقاعدة بيانات الإرهاب العالمية بجامعة ميريلاند، فإن تراجع الهجمات الإرهابية المتصلة بالمتطرفين الإسلاميين في الشرق الأوسط صاحبته زيادة كبيرة في أعداد الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة".
وأشار الخبراء إلى أن ارتفاع أعداد العمليات الإرهابية في الولايات المتحدة بدا مرتبطا بقيادة عدوانية من الداعين للتفوق الأبيض والنازيين الجدد.
وأكدت الأرقام أنه كان هناك 65 حادثا مرتبطا بالإرهاب في الولايات المتحدة خلال عام 2017، مرتفعة من 6 حوادث في عام 2006، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء تم ربط 37 منهم بدوافع معادية للمسلمين أو للسامية أو دوافع أخرى تتعلق بكره الأجانب.
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وبخلاف العمليات الإرهابية التي يتم تنفيذها بواسطة المتعصبين البيض، فإن هناك عددا من الأزمات التي قد تنتج عن أنشطة الفئات اليمينية، أبرزها رد فعل الجماعات التي تتصدى للإرهاب الأبيض، وهو الأمر الذي قد يخلق عمليات متطرفة مضادة في المستقبل القريب.
وأصدرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، فريدوم هاوس، بيانا استثنائيا في هذا الصدد: "نشعر بحزن عميق للأحداث الرهيبة التي وقعت في بداية الأسبوع".
وقال مايك أبرامويتز، رئيس مؤسسة فريدوم هاوس: "يجب أن نعترف بضرورة مكافحة الإرهاب الداخلي المتنامي في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى حول العالم".
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وأضاف: "الأيديولوجية القومية البيضاء، التي هي الدافع الواضح وراء إطلاق النار الجماعي في إل باسو بولاية تكساس، تهدد النسيج الاجتماعي لهذه الديمقراطية، وفي أماكن أخرى حول العالم حيث وجدت بيئة خصبة لها".
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وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب كان محقا في نبذ العنصرية والتفوق الأبيض، فإن هناك العديد من الدعوات له بالامتناع عن الحديث الخطابي بشأن اللاتينيين والمهاجرين وأعضاء الجماعات العرقية غير البيضاء التي تثير نيران هذه الكراهية، والتي كانت سببا رئيسيا في بعض الحوادث الإرهابية الأخيرة.