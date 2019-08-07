سنة سجنا و15 ألفا.. هل تكفي عقوبة السير عكس الاتجاه؟

القانون: الحبس عاما وغرامة 15 ألف جنيه في حالة وجود وفيات.. والكدواني: سنطالب بتغليظ العقوبة للردع.. العقوبة لا تطبق إلا في هذه الحالة.. والشاهد: العقوبات كافية

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

صورة أرشيفية

عقب وقوع الحادث المأساوي بمحيط معهد الأورام، والذى أودى بحياة 22 شهيدا حتى الآن، وخلف 47 مصابا، بعدما اصطدمت سيارة مفخخة تسير في الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة بعدد من السيارات في الاتجاه المقابل، بدأ الحديث من قبل المواطنين في الشارع المصري وخبراء المرور عن ضرورة تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور الجديد، لأنها تمثل جريمة تودي بحياة العديد من الأبرياء يوميا، خاصة أن العقوبات الموجودة في قانون المرور الحالي يعدّها البعض غير رادعة لمن يقدمون على قتل المواطنين عمدا دون مبالاة.

العقوبات الحالية وفق المادة 76 مكرر من قانون المرور فإن عقوبة مخالفة السير عكس الاتجاه وهي ضمن المخالفات التي لا يجوز فيها التصالح ويعاقب القانون المخالف بالحبس سنة، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإذا نتجت عنها إصابة، أو وفاة تصل إلى 15 ألفا مع إلغاء الرخصة، وسحب القيادة من السائق. وبعد حادث