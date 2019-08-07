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سنة سجنا و15 ألفا.. هل تكفي عقوبة السير عكس الاتجاه؟

القانون: الحبس عاما وغرامة 15 ألف جنيه في حالة وجود وفيات.. والكدواني: سنطالب بتغليظ العقوبة للردع.. العقوبة لا تطبق إلا في هذه الحالة.. والشاهد: العقوبات كافية
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عقب وقوع الحادث المأساوي بمحيط معهد الأورام، والذى أودى بحياة 22 شهيدا حتى الآن، وخلف 47 مصابا، بعدما اصطدمت سيارة مفخخة تسير في الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة بعدد من السيارات في الاتجاه المقابل، بدأ الحديث من قبل المواطنين في الشارع المصري وخبراء المرور عن ضرورة تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور الجديد، لأنها تمثل جريمة تودي بحياة العديد من الأبرياء يوميا، خاصة أن العقوبات الموجودة في قانون المرور الحالي يعدّها البعض غير رادعة لمن يقدمون على قتل المواطنين عمدا دون مبالاة.
العقوبات الحالية وفق المادة 76 مكرر من قانون المرور فإن عقوبة مخالفة السير عكس الاتجاه وهي ضمن المخالفات التي لا يجوز فيها التصالح ويعاقب القانون المخالف بالحبس سنة، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإذا نتجت عنها إصابة، أو وفاة تصل إلى 15 ألفا مع إلغاء الرخصة، وسحب القيادة من السائق. وبعد حادث
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الجيش-اليمنى (2)

المجلس الانتقالي جنوب اليمن يدعو لاقتحام قصر الرئاسة

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك «النفير العام» ضد قوات قصر الرئاسة اليمنية في منطقة معاشيق بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد إصابة شخصين في مواجهات مسلحة بين قوات الحماية الرئاسية ومتظاهرين محتجين، حاولوا تنفيذ اعتصام قرب المنطقة الرئاسية، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن، جنوبي اليمن. وقال ابن بريك، في تغريدة عبر «تويتر»: «بعد الاعتداء على شعبنا الأعزل الذي أراد الاعتصام السلمي أمام قصر اليمامة -المعاشيق- تم استهدافه بالنيران الحية من ميليشيات حزب الإصلاح الإرهابي».
دباغة جلود الأضاحي-4

كيف نذبح الأضحية وفق الشريعة؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء إن موضع الذبح يكون فى الحلق من الشاة والبقرة، وأما تذكية الإبل فتسمى بالنحر، ويكون فى اللبة. وحقيقة الذبح قطع الأوداج كلها أو بعضها فى الحلق على حسب اختلاف المذاهب. وأضافت الإفتاء، فى فتوى لها، أن الأوداج أربعة، وهي الحلقوم والمريء والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان الودجين، ولا بد من قطع اثنين على الأقل وهما الحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة، وهو المفتى به؛ لأن الذبح إزالة الحياة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا قطع أى ثلاثة من الأوداج أجزأ، وقال المالكية: "إذا قطع جميع الحلقوم والودجين حل".
شرطة-الاحتلال-فى-المسجد-الاقصى (2)

الأزهر: ألفا صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في يوليو

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال تقرير أجراه حديثا، عن أن 2048 صهيونيا، بينهم عدد كبير من الحاخامات وأعضاء منظمات «الهيكل» المزعوم، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال شهر يوليو الماضي، وسط حراسة أمنية مشددة من قبَل عصابات الاحتلال الصهيونية. وأضاف المرصد في التقرير أنه كان على رأس المقتحمين الذين أدوا طقوسا تلمودية، عدد من الحاخامات المتطرفين، أبرزهم الحاخام يهودا كرويزر، وباروخ كهانا، ويتسحاق برنارد، وأليشع وولفنسون، مؤلف كتاب «جبل الهيكل وفق الشريعة اليهودية»، ورؤساء مدرسة «هار عتسيون» المتطرفة.
محافظ-الإسكندرية-عبد-العزيز-قنصوة

محافظ الإسكندرية: عقوبة الذبح المخالف غلق وغرامة

حذر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، من ذبح الأضاحي خارج المجازر العمومية، سواء قبل أو أثناء عيد الأضحى المبارك، مؤكدا اتخاذ قرارات فورية ضد أي مخالف من أصحاب محال الجزارة، تبدأ بتوقيع غرامة مالية فورية قدرها 2000 جنيه لمن يقوم بالذبح خارج المجازر وتصل الغرامات إلى غلق أي منشأة مخالفة وذلك ليكون لها تأثير رادع على المخالفين وشدد على مسؤولي مديرية الطب البيطرى بضرورة القيام بحملات مستمرة فى شوارع المدينة وذلك لضبط عملية الذبح بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
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ابراهيم نجم (2)

مستشار المفتى:الإرهابيون لايراعون حرمةً الأشهر الحرم

أكدت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية لا تراعى حرمة لسفك الدماء فى الأشهر الحرم ولا تعرف أى شيء عن الدين ومبادئه السمحة . وأكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، تعليقاً على التفجير الإرهابى الآثم أمام المعهد القومى للأورام والذى راح ضحيته عدد من الأبرياء : أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى زعزعة أمن واستقرار وطننا، ولكنهم لن ينالوا ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين.
آثار حريق المنيل

السيسي يوجه بتقديم الرعاية لمصابي «معهد الأورام»

أكدت الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة والسكان، ارتفاع حالات الوفاة في حادث معهد الأورام إلى 20 حالة بينهم نساء وأطفال وكيس أشلاء لم يستدل على أصحابه، بالإضافة إلى 47 مصابا منهم 3 حالتهم خطرة، مؤكدة أن مستشفيات وزارة الصحة استقبلت المصابين في الحادث، وقدمت الرعاية الصحية لهم بشكل كامل. وأشارت زايد إلى استقبال مستشفيات وزارة الصحة 78 مريضا كانوا محجوزين في معهد الأورام القومي قبل الحادث لتلقي كورسات العلاج الخاصة بهم وتم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر ومبرة مصر القديمة ومبرة المعادي وأورام دار السلام.
حريق معهد الأورام

وزيرة الصحة تتفقد مصابي معهد الأورام بمعهد ناصر

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر والذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة بين كسور وحروق فيما يخضع 4 مصابين للعلاج داخل العناية المركزة. ووجهت زايد القائمين على المستشفى بتقديم الرعاية الصحية والنفسية الكاملة للمصابين أثناء تواجدهم ومتابعتهم من الناحية النفسية عقب خروجهم من المستشفى، مؤكدة أنها سوف تتابع جميع الحالات بصفة مستمرة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفى.
وزيرة-الصحة

الصحة: نقل مصابي انفجار معهد الأورام إلى معهد ناصر

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، وصول الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إلى معهد ناصر وتتابع حالة المصابين في حريق شب بمحيط معهد الأورام. وشهد محيط المعهد بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتج عن اصطدام سيارات أمام المعهد. وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.
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