سنة سجنا و15 ألفا.. هل تكفي عقوبة السير عكس الاتجاه؟
القانون: الحبس عاما وغرامة 15 ألف جنيه في حالة وجود وفيات.. والكدواني: سنطالب بتغليظ العقوبة للردع.. العقوبة لا تطبق إلا في هذه الحالة.. والشاهد: العقوبات كافية
تحرير:مؤمن عبد اللاه
٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
صورة أرشيفية
عقب وقوع الحادث المأساوي بمحيط معهد الأورام، والذى أودى بحياة 22 شهيدا حتى الآن، وخلف 47 مصابا، بعدما اصطدمت سيارة مفخخة تسير في الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة بعدد من السيارات في الاتجاه المقابل، بدأ الحديث من قبل المواطنين في الشارع المصري وخبراء المرور عن ضرورة تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور الجديد، لأنها تمثل جريمة تودي بحياة العديد من الأبرياء يوميا، خاصة أن العقوبات الموجودة في قانون المرور الحالي يعدّها البعض غير رادعة لمن يقدمون على قتل المواطنين عمدا دون مبالاة.
العقوبات الحالية
وفق
المادة 76 مكرر
من قانون المرور فإن عقوبة مخالفة السير عكس
الاتجاه وهي ضمن المخالفات التي لا يجوز
فيها التصالح ويعاقب القانون المخالف
بالحبس سنة، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه
وتصل إلى 10 آلاف
جنيه، وإذا نتجت عنها إصابة، أو وفاة تصل
إلى 15 ألفا
مع إلغاء الرخصة، وسحب القيادة من السائق.
وبعد
حادث
العقوبات الحالية
وفق
المادة 76 مكرر
من قانون المرور فإن عقوبة مخالفة السير عكس
الاتجاه وهي ضمن المخالفات التي لا يجوز
فيها التصالح ويعاقب القانون المخالف
بالحبس سنة، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه
وتصل إلى 10 آلاف
جنيه، وإذا نتجت عنها إصابة، أو وفاة تصل
إلى 15 ألفا
مع إلغاء الرخصة، وسحب القيادة من السائق.
وبعد
حادث معهد الأورام ووجود المئات من الحوادث
التى تحدث يوميا نتيجة السير عكس الاتجاه من قبَل غير الأسوياء، هل تكفى العقوبات
الموجودة في المادة 76 لتحقيق
الردع للمخالفين، أم أننا بحاجة إلى تغليظ
هذه العقوبات من خلال قانون المرور الجديد
المزمع إقراره فى دور الانعقاد المقبل؟ (اقرأ أيضا: شفت جثث بتطير.. كيف نجت «أم يوسف» بطفلها من جحيم معهد الأورام؟)
تغليظ العقوبة
"قانون
المرور يتضمن عقوبات صارمة لمواجهة
السير عكس الاتجاه، الذى يتسبب في قتل
العديد من الأبرياء بشكل يومي، إلا أنها
ليست رادعة بالشكل الكافى"، بهذه الكلمات
بدأ وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس
النواب يحيى كدواني حديثه، مؤكدا أنه سيتقدم بمقترح لتغليظ عقوبة السير عكس
الاتجاه، لتكون رادعة وقوية لكل من تسول
له نفسه مخالفة القواعد المرورية وتعريض
حياة المواطنين للخطر.
وأوضح
وكيل لجنة الدفاع أن البرلمان يسرع في
مناقشة قانون المرور الجديد بالجلسة
العامة خلال عودة المجلس للانعقاد، وأن
اللجان النوعية المختلفة انتهت من إعداد
المسودة النهائية للقانون.
تحقيق الردع
الخبير المروري
مساعد وزير الداخلية السابق اللواء مدحت
قريطم، أكد أن السير عكس الاتجاه من
أخطر المخالفات المرورية على الإطلاق،
وذلك لأن المخالف يعرض حياته وحياة الآخرين
لمخاطر تصل إلى الموت، وعلى الرغم من نص
المادة 76 من
قانون المرور على حبس السائق الذي يسير عكس
الاتجاه لمدة عام، دون بدائل أخرى للمخالفة، ويتم العمل بها منذ فترة، فإن القاضي لا
يطبقها إلا إذا تأكد أن المتهم قد ارتكبها
بالفعل.
ولفت
مساعد وزير الداخلية إلى أن عقوبة السير عكس
الاتجاه يجب تغليظها لتصل إلى سنتين حال
نتجت عن المخالفة إصابات، وقد تصل إلى 7 سنوات
إذا تسبب المخالف في قتل أو إحداث عاهة
مستديمة بأحد ضحاياه، مع رفع الغرامة
المالية لتحقيق الردع المناسب لمن تسول
له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر. (اقرأ أيضا: تبرعات معهد الأورام.. من يُدير «الصرف والرقابة»؟)
الحبس عامين و20 ألفا
اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، قال إن عقوبة السير العكسي على الطريق السريع تبدأ من الحبس لمدة لا تقل عن عام حتى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وفقا لنص المادتين 66 و76 من قانون المرور، وفي حال تعمد السير في اتجاه عكسي على الطريق السريع ولم يترتب عليه أي إصابات أو حوادث، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، مشددا على أن هذه العقوبات كافية ولا تحتاج إلى التغليظ.
وأضاف الشاهد أن في حال وقوع إصابات لأكثر من شخص تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أما في حال وقوع وفيات أو حدوث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص، فإن عقوبة تعمّد السير العكسي تصل إلى السجن من 3 لـ7 سنوات والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
شهد، أول من أمس، معهد الأورام بمنطقة السيدة
زينب حادثا مأساويا، إذ صورت كاميرات
المراقبة سيارة تسير عكس الاتجاه، وانفجرت
في محيط معهد الأورام؛ ما تسبب في حريق
هائل بمحيط المعهد، نتجت عنه 19 حالة
وفاة وإصابة العشرات، ما دعا لتوضيح عقوبة
السير عكس الاتجاه حال حدوث وفيات.