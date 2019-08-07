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رصيد الذهب في الاحتياطي يسجل أكبر زيادة في 3 سنوات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
الذهب
الذهب
ارتفعت مساهمة رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي بنسبة 8.4% (تعادل 238 مليون دولار) بنهاية يوليو 2019، على أساس شهري، بحسب بيانات البنك المركزي. وبلغت قيمة مساهمة الذهب بالاحتياطي النقدي نحو 3.059 مليار دولار بنهاية يوليو 2019، مقارنة بنحو 2.821 مليار دولار في يونيو السابق له. وعلى أساس سنوي، ارتفعت مساهمة الذهب في يوليو 2019، مقابل نحو 2.58 مليار دولار في يوليو 2018. ويستحوذ الذهب على حصة كبيرة من رصيد الاحتياطي الأجنبي لمصر الذي يشهد ارتفاعا منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
كما ارتفعت مساهمة العملات الأجنبية في الاحتياطي النقدي لتصل إلى مستوى 41.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 41.07 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق له. وأعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليقترب من مستوى 45 مليار دولار، مسجلا نحو 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو
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ذهب

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب.. والجرام يرتفع 11 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 11 جنيها، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
توقيع-اتفاقيتى- بين الشركة-المصرية للاتصالات-وشركة ZTE وتشاينا-تيليكوم-الصينيتين ‎ (3)

المصرية للاتصالات توقع اتفاقيات مع ZTE وتشاينا تيليكوم

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة"ZTE" الصينية لإنشاء معمل للابتكار ومركز تدريب تكنولوجي، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور/ عمرو طلعت للصين على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS. تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للشباب في مجال الإبداع التكنولوجي في مجالات شبكات المحمول وشبكات الجيل القادم الضوئية - PON NG وشبكات نقل البيانات الرئيسية بسرعات تفوق 100 جيجا باستخدام كوابل الألياف الضوئية.
جمارك-السيارت

3.6 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن إجمالى قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يوليو الماضى، وهو الشهر السابع لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، بلغ نحو 3.604 مليار جنيه، وتم تحصيل نحو 1.073 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. وتم الإفراج عن 7552 سيارة ملاكى بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها 1.907 مليار جنيه خلال يوليو الماضى، وتم تحصيل 576 مليون جنيه ضرائب ورسوما عنها. وأكد نجم أن جزءًا كبيرًا من سيارات الملاكى استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير.
دولارات

كيف حقق الاحتياطي النقدي أكبر زيادة له منذ 5 أشهر؟

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليقترب من مستوى 45 مليار دولار، مسجلا نحو 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 44.352 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، أي بزيادة بلغت نحو 560 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية.
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دولارات

كيف حقق الاحتياطي النقدي أكبر زيادة له منذ 5 أشهر؟

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليقترب من مستوى 45 مليار دولار، مسجلا نحو 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 44.352 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، أي بزيادة بلغت نحو 560 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية.
البنك-المركزى

المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ44.9 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو. وأفاد البنك المركزي، 4 يوليو الماضي، بارتفاع صافي الاحتياطات النقدية من العملة الأجنبية بنحو 77 مليون دولار، إذ بلغ وقتها 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وأصدر البنك في 3 يونيو الماضي، بيانا، أعلن فيه ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر مع نهاية شهر مايو الماضي، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، مع نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

كيف تحول الجنيه إلى أفضل العملات أداء في 4 سنوات؟

أصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداء على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، حسب وكالة بلومبرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداء على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا. وارتفع سعر الجنيه أمام العملة الخضراء منذ بداية العام بنحو 6.5%، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك حاليا نحو 16.64 جنيه، ليرتفع بذلك بقيمة 131 قرشا بالمقارنة بنهاية العام الماضي 2018. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، ولأول مرة تم خفض قيمة الجنيه بنحو 48% أمام العملات الأجنبية.
خضار-وفاكهة (3)

بعد تراجع الدولار.. متى تنخفض أسعار السلع بالأسواق؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة يجب أن يكون له مردود على أسعار السلع والمنتجات، خاصة أن تحريك أسعار المنتجات البترولية في الفترة الأخيرة لن يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار أيضاً في ظل توافر السلع الأساسية بمخزون كبير، وزيادة المعروض عن الطلب. وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري، لتفقد العملة الخضراء نحو 130 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.65 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
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