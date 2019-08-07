رصيد الذهب في الاحتياطي يسجل أكبر زيادة في 3 سنوات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

الذهب

ارتفعت مساهمة رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي بنسبة 8.4% (تعادل 238 مليون دولار) بنهاية يوليو 2019، على أساس شهري، بحسب بيانات البنك المركزي. وبلغت قيمة مساهمة الذهب بالاحتياطي النقدي نحو 3.059 مليار دولار بنهاية يوليو 2019، مقارنة بنحو 2.821 مليار دولار في يونيو السابق له. وعلى أساس سنوي، ارتفعت مساهمة الذهب في يوليو 2019، مقابل نحو 2.58 مليار دولار في يوليو 2018. ويستحوذ الذهب على حصة كبيرة من رصيد الاحتياطي الأجنبي لمصر الذي يشهد ارتفاعا منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

كما ارتفعت مساهمة العملات الأجنبية في الاحتياطي النقدي لتصل إلى مستوى 41.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 41.07 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق له. وأعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليقترب من مستوى 45 مليار دولار، مسجلا نحو 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو