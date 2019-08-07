هل ينجح وزير المالية في سداد ديون مصر خلال عامين؟

ارتفعت ديون مصر الداخلية والخارجية لتصل إلى مستوى 4 تريليون جنيه فيما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر ستسدد جميع ديونها خلال عامين من الآن

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه خلال عامين سنقضي على الدين نهائيًا، ونسلم مصر آمنة إلى من يأتي بعدنا، وأشار معيط في تصريحات له، أن دين الدولة وصل إلى 108% عن الناتج المحلي منذ عامين، وتم خفض منه 90.5% إلى الآن. وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، فيما سجل حجم الدين العام المحلي لمصر 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018. وتوسعت مصر فى الاقتراض خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.

اقتصاديون: أمر غير واقعي ولكن ترى الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمساعد السابق لوزير المالية، أن سداد ديون مصر خلال عامين أمر غير واقعي، إلا في حالة وجود خطة طموحة وغير واضحة من جانب الحكومة حول إمكانية تسديد هذه الديون. وأضافت الشواربي، أن فرض ضرائب جديدة أو زيادة الإيرادات

اقتصاديون: أمر غير واقعي ولكن

ترى الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمساعد السابق لوزير المالية، أن سداد ديون مصر خلال عامين أمر غير واقعي، إلا في حالة وجود خطة طموحة وغير واضحة من جانب الحكومة حول إمكانية تسديد هذه الديون.

وأضافت الشواربي، أن فرض ضرائب جديدة أو زيادة الإيرادات الضريبية وغيرها من الإيرادات العامة للدولة خلال العامين المقبلين لا تستطيع فقط سد ديون مصر.

فيما أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن تصريح وزير المالية حول سداد مصر ديونها خلال عامين تصريح "غامض"، كما أن توقيته غير صحيح بالمرة.

وأضاف النحاس، أن الدين المحلي لمصر يسجل سنويا حوالي 800 مليار جنيه، كما أن قيام مصر ببيع كافة ممتلكاتها سواء تابعة للقطاع العام أو الأوقاف وغيرها لا تصل لمبلغ الديون، مشيرا إلى أن هناك أيضا ديون خارجية وداخلية ممتدة الآجال لأكثر من 15 عاما فكيف سيتم سدادها خلال عامين؟.

وأوضح النحاس أن ممتلكات الدولة تشمل كل من القطاع العام وتبلغ قيمته حوالي تريليون جنيه، وشركات قطاع الأعمال العام تبلغ قيمتها نحو 200 مليار جنيه، إلى جانب الأوقاف وتبلغ قيمتها نحو تريليون جنيه، بالإضافة إلى الاحتياطي من الغاز الطبيعي، والذى تبلغ قيمته الحالية بعد النصيب الأجنبي حوالي 16 مليار دولار، موضحا أن كل هذه الأرقام لا تصل لقيمة ديون مصر والتي تبلغ حاليا نحو 6 تريليون جنيه للديون الداخلية والخارجية معا.

سداد ديون بقيمة 465 مليار جنيه في 7 أشهر

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر سددت ما يقرب من نحو 465 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يوليو- فبراير 2019، مقابل 406.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 58.8 مليار جنيه.

كما بلغ حجم الديون الخارجية التى تم سدادها نحو 52 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يوليو وفبراير من عام 2018-2019 منها 24.9 مليار جنيه أقساط ديون مسددة و27.1 مليار جنيه فوائد قروض خارجية مسددة، مقابل 43 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2017-2018.

أما عن الديون الداخلية، فإن إجمالي فوائد الديون الداخلية المسددة ارتفع إلى 261 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي 2018-2019 مقابل 228.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما ارتفعت أقساط الديون الداخلية من 134.4 مليار جنيه إلي 151.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها، بحسب بيانات التعبئة والإحصاء.

من ناحية أخرى، تستهدف الحكومة سداد ديون خارجية وأقساط مستحقات بقيمة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ويتكون الدين الخارجي معظمه من ديون دول نادي باريس الثنائية والمؤسسات الدولية ومعظمها متوسط وطويل الأجل، وتستحوذ الديون بالعملة الأجنبية على 43.4% من إجمالي الديون القائمة.

استراتيجية تقليص الديون

انتهت وزارة المالية هذا العام من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات في المستهدفات لتكون أكثر واقعية وقابلة للتحقيق.

وتعمل الاستراتيجية على وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي بهدف تقليص الدين الخارجى إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، فى مقابل نحو 37.2% بنهاية العام المالي الماضى 2017-2018.