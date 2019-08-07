سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل ينجح وزير المالية في سداد ديون مصر خلال عامين؟

ارتفعت ديون مصر الداخلية والخارجية لتصل إلى مستوى 4 تريليون جنيه فيما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر ستسدد جميع ديونها خلال عامين من الآن
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
الديون الخارجية
الديون الخارجية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه خلال عامين سنقضي على الدين نهائيًا، ونسلم مصر آمنة إلى من يأتي بعدنا، وأشار معيط في تصريحات له، أن دين الدولة وصل إلى 108% عن الناتج المحلي منذ عامين، وتم خفض منه 90.5% إلى الآن. وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، فيما سجل حجم الدين العام المحلي لمصر 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018. وتوسعت مصر فى الاقتراض خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
اقتصاديون: أمر غير واقعي ولكن ترى الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمساعد السابق لوزير المالية، أن سداد ديون مصر خلال عامين أمر غير واقعي، إلا في حالة وجود خطة طموحة وغير واضحة من جانب الحكومة حول إمكانية تسديد هذه الديون. وأضافت الشواربي، أن فرض ضرائب جديدة أو زيادة الإيرادات
اقرأ المزيد
بنزين

قبل طرحه رسميا.. التفاصيل الكاملة لبنزين «87» الجديد

تعتزم وزارة البترول طرح بنزين 87 الجديد بديلا عن بنزين 80 خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا أنه حتى الآن لم تعلن الوزارة رسميا عن الموعد الحقيقى لطرح البنزين الجديد. وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن هيئة البترول انتهت مؤخرا من كل التجارب الخاصة بالمنتج الجديد، مؤكدا أنه لم تتبق سوى ساعة الصفر التى من المقرر أن يعلنها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كما حدث من قبل مع بنزين 95 المستحدث، منوها بأن البنزين جاهز للطرح في السوق بمجرد موافقة الحكومة.
سبائك الذهب

رصيد الذهب في الاحتياطي يسجل أكبر زيادة في 3 سنوات

ارتفعت مساهمة رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي بنسبة 8.4% (تعادل 238 مليون دولار) بنهاية يوليو 2019، على أساس شهري، بحسب بيانات البنك المركزي. وبلغت قيمة مساهمة الذهب بالاحتياطي النقدي نحو 3.059 مليار دولار بنهاية يوليو 2019، مقارنة بنحو 2.821 مليار دولار في يونيو السابق له. وعلى أساس سنوي، ارتفعت مساهمة الذهب في يوليو 2019، مقابل نحو 2.58 مليار دولار في يوليو 2018. ويستحوذ الذهب على حصة كبيرة من رصيد الاحتياطي الأجنبي لمصر الذي يشهد ارتفاعا منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
ذهب

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب.. والجرام يرتفع 11 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 11 جنيها، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
توقيع-اتفاقيتى- بين الشركة-المصرية للاتصالات-وشركة ZTE وتشاينا-تيليكوم-الصينيتين ‎ (3)

المصرية للاتصالات توقع اتفاقيات مع ZTE وتشاينا تيليكوم

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة"ZTE" الصينية لإنشاء معمل للابتكار ومركز تدريب تكنولوجي، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور/ عمرو طلعت للصين على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS. تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للشباب في مجال الإبداع التكنولوجي في مجالات شبكات المحمول وشبكات الجيل القادم الضوئية - PON NG وشبكات نقل البيانات الرئيسية بسرعات تفوق 100 جيجا باستخدام كوابل الألياف الضوئية.
اقرأ المزيد من الأخبار
الدولار

ارتفع لـ96 مليار دولار.. تفاصيل الدين الخارجي لمصر

ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت نحو 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، بينما تستهدف الحكومة سداد ديون خارجية وأقساط مستحقات بقيمة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
محمد-معيط (1)

وزير المالية: سنسلم مصر «بلا ديون» لمن يأتي بعدنا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه خلال عامين سنقضي على الدين نهائيا، ونُسلم مصر آمنة إلى من يأتي بعدنا. وأضاف "معيط"، خلال كلمته بافتتاح ورشة عمل تحت عنوان "مصادر التمويل" لمستثمري القطاع الخاص وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، أنه قد وصل دين الدولة إلى 108% عن الناتج المحلي منذ عامين، وتم خفض منه 90.5% إلى الآن. وأكد وزير المالية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بكل جنيه يتم إنفاقه ويحرص دائما على أن يجعل فائضا للضخ في منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لأنه يعلم أن التقدم أساسه الصحة والتعليم.
مجلس-النواب (2)

لزيادة الحصيلة.. 4 تشريعات ضريبية تنتظر حسم البرلمان

يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، لمناقشة مجموعة من التعديلات الخاصة بالتشريعات الضريبية، ومنها تعديلات ضريبة الدخل، وقانون الإجراءات الضريبي، وتعديلات الضرائب العقارية، إلى جانب تعديلات قانون الجمارك الجديد. وسجلت حصيلة الضرائب حوالي 660 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 2018-2019، في مقابل نحو 566 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018، بنسبة زيادة 17%، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وبلغت حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية نحو 517 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية نحو 142 مليار جنيه.
الديون الخارجية (2)

مصر تستهدف سداد 14.5 مليار دولار خلال 6 أشهر

تستهدف الحكومة سداد ديون خارجية وأقساط مستحقات بقيمة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت نحو 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017. ويتكون الدين الخارجي معظمه من ديون دول نادي باريس الثنائية والمؤسسات الدولية ومعظمها متوسط وطويل الأجل، وتستحوذ الديون بالعملة الأجنبية على 43.4% من إجمالي الديون القائمة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org