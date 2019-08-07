دراسة: اكتئاب الخريف والشتاء يصيب الأطفال الرضع
المعدلات العالية من هرمون الكورتيزول بالنسبة للمرأة الحامل مرتبطة بتزايد معدلات الخطورة في ما يتعلق بالاضطرابات الصحية والنفسية لدى الأطفال؛ مثل الشيزوفرنيا
تحرير:إسراء سليمان
٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
زيادة هرمون الكورتيزول في أثناء الحمل
يقال إن الشتاء من أكثر الشهور التي تجلب معها الراحة والاسترخاء، فتشعر كأن كل شيء يتنفس حولك، ويصبح الليل هو الوقت المحبب لك، فمن المؤكد أنك تذكرت الآن ليالي الشتاء الباردة مع كوب من القهوة الساخنة وصوت فيروز وأم كلثوم في أنحاء البيت، ولكن جاءت دراسة جديدة قلبت الموازين، حيث أوضحت أن الأطفال الذين يولدون في الخريف والشتاء يواجهون خطورة الإصابة بالاكتئاب في وقت لاحق من الحياة، ويرجع ذلك إلى تغيّر هرمونات الأم خلال تغير فصول العام، نقلا عن "daily mail".
اقترحت بعض الأبحاث أن الأطفال الذين يولدون في الخريف والشتاء ربما يواجهون معدلات عالية من خطورة الإصابة بالاكتئاب، حيث وجد العلماء أن الأمهات اللاتي ينجبن أطفالا في فصلي الخريف والشتاء لديهن مستويات عالية من هرمون التوتر "الكورتيزول"، كما وضح الخبراء أن الكثير من هذا الهرمون في أثناء الحمل يزيد من خطر
اقترحت بعض الأبحاث أن الأطفال الذين يولدون في الخريف والشتاء ربما يواجهون معدلات عالية من خطورة الإصابة بالاكتئاب، حيث وجد العلماء أن الأمهات اللاتي ينجبن أطفالا في فصلي الخريف والشتاء لديهن مستويات عالية من هرمون التوتر "الكورتيزول"، كما وضح الخبراء أن الكثير من هذا الهرمون في أثناء الحمل يزيد من خطر إصابة الطفل باضطرابات نفسية في وقت لاحق من الحياة، كما وضحت الاكتشافات الأسباب التي تجعل من يولدون في الشتاء عرضة للإصابة ببعض الأمراض النفسية؛ مثل الانفصام في الشخصية "الشيزوفرنيا".
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قال الباحثون في جامعة كارديف، إن هذه الدراسة هي الأولى التي تبلغ عن آثار تغيّر الفصول فى مستويات الكورتيزول للأمهات في أواخر الحمل، وللتأكد من ذلك بشكل عملي، قامت كل امرأة بتقديم عينة من اللعاب في أثناء فترة الحمل، وملء استبيانات لتقييم مستوى الاكتئاب والقلق، وكشفت النتائج عن أن النساء اللاتي ينجبن في فصلي الخريف أو الشتاء تتزايد لديهن معدلات هرمون الاكتئاب بنسبة 20%، أكثر من الأمهات اللاتي ينجبن الأطفال في الربيع أو الصيف، كما وضحت بعض الأبحاث الأخرى أن معدلات الكورتيزول بنسبة كبيرة تقل في شهور الصيف أو الربيع.
وأضاف الباحثون: "يعني هذا أن الأطفال الذين ينجبون في الخريف أو الشتاء هم الأكثر عرضة لمعدلات عالية من هرمون التوتر قبل أن يأتوا إلى الدنيا"، وقالت البروفيسيرة Rosalind John، إحدى مؤلفي الدراسة: "المعدلات العالية من الكورتيزول بالنسبة للمرأة الحامل مرتبطة بتزايد معدلات الخطورة في ما يتعلق بالاضطرابات الصحية والنفسية لدى الأطفال"، كما أن الاكتشافات الجديدة وضحت أن هذه الاضطرابات تعد شائعة عند الأشخاص المولودين في أثناء شهور الشتاء".
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وأضاف الباحثون: "من المعروف أن معدلات الكورتيزول تزداد بشكل كبير في أثناء فترة الحمل، كما تتنوع معدلات الكورتيزول من شخص لآخر، نتيجة بعض العوامل مثل العمر والنوع والأصل العرقي، وعلى الجانب الآخر، لم توضح النتائج سبب ارتفاع معدلات الكورتيزول بالنسبة للأمهات اللاتي ينجبن في فصلي الخريف والشتاء، وتكون تأثيرات الفصول والطقس فى الحالة المزاجية معقدة وغير مفهومة جيدا، ولكن يُعتقد أن قلة التعرض لأشعة الشمس ترتبط بانخفاض الحالة المزاجية".
وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات موسمية، اقترحت الخدمات الوطنية والصحية أن عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كافٍ يتداخل مع إنتاج هرمون الميلاتونين والسيروتونين، وتتميز هذه الهرمونات بالسيطرة على النوم والشعور بالاكتئاب، كما قال مؤلفو الدراسة إن التعرض للعوامل البيئية في أثناء فترة الحمل له تأثير فى صحة الطفل عندما يزداد في النمو؛ فعلى سبيل المثال، ربما يزيد من خطورة الإصابة بأمراض في وقت متأخر من الحياة أو حالات مرضية أخرى مثل مرض السكري من النوع الثاني، وما زال يحتاج الباحثون لدراسات أخرى للتأكد من مدى تأثير الكورتيزول فى صحة الطفل.
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