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دراسة: اكتئاب الخريف والشتاء يصيب الأطفال الرضع

المعدلات العالية من هرمون الكورتيزول بالنسبة للمرأة الحامل مرتبطة بتزايد معدلات الخطورة في ما يتعلق بالاضطرابات الصحية والنفسية لدى الأطفال؛ مثل الشيزوفرنيا
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
زيادة هرمون الكورتيزول في أثناء الحمل
زيادة هرمون الكورتيزول في أثناء الحمل
يقال إن الشتاء من أكثر الشهور التي تجلب معها الراحة والاسترخاء، فتشعر كأن كل شيء يتنفس حولك، ويصبح الليل هو الوقت المحبب لك، فمن المؤكد أنك تذكرت الآن ليالي الشتاء الباردة مع كوب من القهوة الساخنة وصوت فيروز وأم كلثوم في أنحاء البيت، ولكن جاءت دراسة جديدة قلبت الموازين، حيث أوضحت أن الأطفال الذين يولدون في الخريف والشتاء يواجهون خطورة الإصابة بالاكتئاب في وقت لاحق من الحياة، ويرجع ذلك إلى تغيّر هرمونات الأم خلال تغير فصول العام، نقلا عن "daily mail".
اقترحت بعض الأبحاث أن الأطفال الذين يولدون في الخريف والشتاء ربما يواجهون معدلات عالية من خطورة الإصابة بالاكتئاب، حيث وجد العلماء أن الأمهات اللاتي ينجبن أطفالا في فصلي الخريف والشتاء لديهن مستويات عالية من هرمون التوتر "الكورتيزول"، كما وضح الخبراء أن الكثير من هذا الهرمون في أثناء الحمل يزيد من خطر
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تحسين عملية الهضم للطفل

تدليك المعدة.. تخلص من المشكلات الهضمية لدى طفلك

لدى الطفل لغته الخاصة، ولا يستطيع أحد فك شفراتها سوى الأم، فمن أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الأطفال سوء الهضم، وتشعر الأم بالحيرة بشأن طفلها، توجد بعض الأسباب المؤدية إلى الإمساك عند الأطفال، على سبيل المثال العدوى الفيروسية أو البكتيرية، والتعرض المستمر للهواء الملوث أيضًا، حيث ينتج عنها انتفاخات، كما أن الأطعمة التي تحتوي على الدهون يصعب هضمها بالنسبة للأطفال، إذا عليك التعرف على طرق العلاجات المنزلية للحفاظ على صحة طفلك، وذلك نقلا عن "stylecraze".
المرأة-الحامل-والمواد-الكيميائية

دراسة: تكيس المبايض يؤدي إلى تضخم القلب عند الفتيات

الحمل والأمومة من أرقى المهام الإنسانية، كل ما تحتاجه المرأة الحامل أن تتعلم جيدًا كيف تحمي جنينها قبل مجيئه من الأمراض، وذلك من خلال تناول أطعمة صحية غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها جسمه من أجل بناء صحي، مع تجنب العادات السيئة مثل التدخين والتعرض للملوثات لفترة طويلة، فأثبتت كثير من الدراسات إن تعرض المرأة للمواد الكيميائية ينتج عنه تدهور في ذاكرة طفلها، وآخر ما جاءت به الدراسات فيما يتعلق بحماية الطفل، إن المرأة التي تعاني من تكيس المبايض تلد أطفالًا يعانون من أمراض القلب، نقلًا عن "dailymail".
الموجات-الحارة-في-المساء

من الصباح للمساء..تزداد خطورة الموجة الحارة في الليل

يحذر دائمًا خبراء الطقس من التعرض المستمر لأشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار، كما يقدمون العديد من النصائح المتعلقة بالإكثار من شرب المياه بكميات كبيرة، إضافة إلى تناول كميات كافية من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه والألياف الغذائية، والابتعاد عن تناول التوابل والأطعمة الحارة؛ لأنها تقلل من معدلات الترطيب في الجسم، ولكن هل سمعت عن خطورة الرطوبة في الليل! حذر الأطباء أيضًا من ارتفاع درجات الحرارة في المساء، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
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المرأة-الحامل-والمواد-الكيميائية

دراسة: تكيس المبايض يؤدي إلى تضخم القلب عند الفتيات

الحمل والأمومة من أرقى المهام الإنسانية، كل ما تحتاجه المرأة الحامل أن تتعلم جيدًا كيف تحمي جنينها قبل مجيئه من الأمراض، وذلك من خلال تناول أطعمة صحية غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها جسمه من أجل بناء صحي، مع تجنب العادات السيئة مثل التدخين والتعرض للملوثات لفترة طويلة، فأثبتت كثير من الدراسات إن تعرض المرأة للمواد الكيميائية ينتج عنه تدهور في ذاكرة طفلها، وآخر ما جاءت به الدراسات فيما يتعلق بحماية الطفل، إن المرأة التي تعاني من تكيس المبايض تلد أطفالًا يعانون من أمراض القلب، نقلًا عن "dailymail".
تحسين عملية الهضم للطفل

تدليك المعدة.. تخلص من المشكلات الهضمية لدى طفلك

لدى الطفل لغته الخاصة، ولا يستطيع أحد فك شفراتها سوى الأم، فمن أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الأطفال سوء الهضم، وتشعر الأم بالحيرة بشأن طفلها، توجد بعض الأسباب المؤدية إلى الإمساك عند الأطفال، على سبيل المثال العدوى الفيروسية أو البكتيرية، والتعرض المستمر للهواء الملوث أيضًا، حيث ينتج عنها انتفاخات، كما أن الأطعمة التي تحتوي على الدهون يصعب هضمها بالنسبة للأطفال، إذا عليك التعرف على طرق العلاجات المنزلية للحفاظ على صحة طفلك، وذلك نقلا عن "stylecraze".
تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

دراسة: إفراط الحامل في تناول القهوة يتلف كبد الجنين

الإفراط في تناول القهوة المحملة بكميات كبيرة من الكافيين يؤدي إلى الإصابة بقرحة في المعدة، كما أنه يؤدي إلى الإسهال المستمر وعدم القدرة على النوم لفترات طويلة، وبالنسبة للقولون العصبي، تساعد المكونات التي تحتوي عليها القهوة على تهيج الأمعاء الدقيقة وظهور أعراض القولون العصبي، كما أن تناول كميات كبيرة منها يزيد من إفراز هرمون الإجهاد والتوتر مثل الكورتيزول والأندرينالين، كما أثبتت بعض الدراسات الآثار السلبية لها على المرأة الحامل والجنين، نقلًا عن "dailymail".
فوائد-بذور-الشيا

تقوية عظام الجنين.. أهمية بذور الشيا للحامل

نهتم كثيرًا بالمرأة الحامل خوفًا عليها من حدوث أي مضاعفات في أثناء فترة الحمل، وليس هي فقط بل جنينها أيضًا، فصحة الطفل من صحة الأم، لذا يجب تناول كل ما هو غني بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تساعد في البناء الجيد للطفل، ومن أهم ما يحافظ على صحة المرأة الحامل بذور الشيا، فهي من الحبوب الكاملة التي يستطيع الجسم امتصاصها بسهولة، وفي نفس الوقت تمنحه قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على البروتين والكالسيوم ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3، نقلًا عن "healthline".
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