دراسة: اكتئاب الخريف والشتاء يصيب الأطفال الرضع

المعدلات العالية من هرمون الكورتيزول بالنسبة للمرأة الحامل مرتبطة بتزايد معدلات الخطورة في ما يتعلق بالاضطرابات الصحية والنفسية لدى الأطفال؛ مثل الشيزوفرنيا

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

زيادة هرمون الكورتيزول في أثناء الحمل

يقال إن الشتاء من أكثر الشهور التي تجلب معها الراحة والاسترخاء، فتشعر كأن كل شيء يتنفس حولك، ويصبح الليل هو الوقت المحبب لك، فمن المؤكد أنك تذكرت الآن ليالي الشتاء الباردة مع كوب من القهوة الساخنة وصوت فيروز وأم كلثوم في أنحاء البيت، ولكن جاءت دراسة جديدة قلبت الموازين، حيث أوضحت أن الأطفال الذين يولدون في الخريف والشتاء يواجهون خطورة الإصابة بالاكتئاب في وقت لاحق من الحياة، ويرجع ذلك إلى تغيّر هرمونات الأم خلال تغير فصول العام، نقلا عن "daily mail".

اقترحت بعض الأبحاث أن الأطفال الذين يولدون في الخريف والشتاء ربما يواجهون معدلات عالية من خطورة الإصابة بالاكتئاب، حيث وجد العلماء أن الأمهات اللاتي ينجبن أطفالا في فصلي الخريف والشتاء لديهن مستويات عالية من هرمون التوتر "الكورتيزول"، كما وضح الخبراء أن الكثير من هذا الهرمون في أثناء الحمل يزيد من خطر