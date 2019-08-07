قبل طرحه رسميا.. التفاصيل الكاملة لبنزين «87» الجديد

تعلن الحكومة خلال الأيام المقبلة عن طرح بنزين 87 الجديد في الأسواق ليكون بديلاً عن بنزين 80.. ويتميز هذا المنتج بجودة عالية تقترب من بنزين 90

تحرير:محمد صلاح ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

بنزين - صورة أرشيفية

تعتزم وزارة البترول طرح بنزين 87 الجديد بديلا عن بنزين 80 خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا أنه حتى الآن لم تعلن الوزارة رسميا عن الموعد الحقيقى لطرح البنزين الجديد. وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن هيئة البترول انتهت مؤخرا من كل التجارب الخاصة بالمنتج الجديد، مؤكدا أنه لم تتبق سوى ساعة الصفر التى من المقرر أن يعلنها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كما حدث من قبل مع بنزين 95 المستحدث، منوها بأن البنزين جاهز للطرح في السوق بمجرد موافقة الحكومة.

يوسف أضاف فى تصريحاته لـ"التحرير"، أن المنتج جاهز وبجودة عالية تقترب من بنزين 90، مؤكدا أنه لم يعرف بعدُ السعر الحقيقى للتر البنزين الجديد، خاصة بعد رفع الدعم نهائيا عن البنزين وتطبيق آلية التسعير التلقائى على أنواع البنزين المختلفة ما عدا بنزين 95 الذى من الممكن أن يرتفع 10% أو ينخفض أيضا 10% لارتباطه