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قبل طرحه رسميا.. التفاصيل الكاملة لبنزين «87» الجديد

تعلن الحكومة خلال الأيام المقبلة عن طرح بنزين 87 الجديد في الأسواق ليكون بديلاً عن بنزين 80.. ويتميز هذا المنتج بجودة عالية تقترب من بنزين 90
تحرير:محمد صلاح ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
بنزين - صورة أرشيفية
بنزين - صورة أرشيفية
تعتزم وزارة البترول طرح بنزين 87 الجديد بديلا عن بنزين 80 خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا أنه حتى الآن لم تعلن الوزارة رسميا عن الموعد الحقيقى لطرح البنزين الجديد. وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن هيئة البترول انتهت مؤخرا من كل التجارب الخاصة بالمنتج الجديد، مؤكدا أنه لم تتبق سوى ساعة الصفر التى من المقرر أن يعلنها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كما حدث من قبل مع بنزين 95 المستحدث، منوها بأن البنزين جاهز للطرح في السوق بمجرد موافقة الحكومة.
يوسف أضاف فى تصريحاته لـ"التحرير"، أن المنتج جاهز وبجودة عالية تقترب من بنزين 90، مؤكدا أنه لم يعرف بعدُ السعر الحقيقى للتر البنزين الجديد، خاصة بعد رفع الدعم نهائيا عن البنزين وتطبيق آلية التسعير التلقائى على أنواع البنزين المختلفة ما عدا بنزين 95 الذى من الممكن أن يرتفع 10% أو ينخفض أيضا 10% لارتباطه
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الديون الخارجية (2)

هل ينجح وزير المالية في سداد ديون مصر خلال عامين؟

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه خلال عامين سنقضي على الدين نهائيًا، ونسلم مصر آمنة إلى من يأتي بعدنا، وأشار معيط في تصريحات له، أن دين الدولة وصل إلى 108% عن الناتج المحلي منذ عامين، وتم خفض منه 90.5% إلى الآن. وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، فيما سجل حجم الدين العام المحلي لمصر 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018. وتوسعت مصر فى الاقتراض خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
سبائك الذهب

رصيد الذهب في الاحتياطي يسجل أكبر زيادة في 3 سنوات

ارتفعت مساهمة رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي بنسبة 8.4% (تعادل 238 مليون دولار) بنهاية يوليو 2019، على أساس شهري، بحسب بيانات البنك المركزي. وبلغت قيمة مساهمة الذهب بالاحتياطي النقدي نحو 3.059 مليار دولار بنهاية يوليو 2019، مقارنة بنحو 2.821 مليار دولار في يونيو السابق له. وعلى أساس سنوي، ارتفعت مساهمة الذهب في يوليو 2019، مقابل نحو 2.58 مليار دولار في يوليو 2018. ويستحوذ الذهب على حصة كبيرة من رصيد الاحتياطي الأجنبي لمصر الذي يشهد ارتفاعا منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
ذهب

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب.. والجرام يرتفع 11 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 11 جنيها، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
توقيع-اتفاقيتى- بين الشركة-المصرية للاتصالات-وشركة ZTE وتشاينا-تيليكوم-الصينيتين ‎ (3)

المصرية للاتصالات توقع اتفاقيات مع ZTE وتشاينا تيليكوم

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة"ZTE" الصينية لإنشاء معمل للابتكار ومركز تدريب تكنولوجي، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور/ عمرو طلعت للصين على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS. تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للشباب في مجال الإبداع التكنولوجي في مجالات شبكات المحمول وشبكات الجيل القادم الضوئية - PON NG وشبكات نقل البيانات الرئيسية بسرعات تفوق 100 جيجا باستخدام كوابل الألياف الضوئية.
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حقل-غاز-طبيعي (1)

اكتشاف حقل غاز جديد ينتج 20 مليون قدم مكعب يوميا

لا تزال أرض مصر تزخر بالخيرات، وباطنها لا يجف عن العطايا، وهو ما يؤكده الكشف الجديد الذي أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، لينضم إلى سلسلة الاكتشافات الأخيرة، إذ حققت شركة بترول بلاعيم "بتروبل"، كشفا للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، جاري العمل حاليا على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك وفقا للتقرير الصادر من الشركة حول نتائج الحفر الاستكشافي بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل.
ونترشال‎

بدعم حكومي.. «ونترشال» الألمانية تخطط لزيادة استثمارتها بمصر

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتزام شركة ونتر شال الألمانية العاملة في مجال النفط، زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا خلال لقائه مع ماريو ميهرين الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم الإثنين، استعداد الحكومة لتقديم كل التيسيرات اللازمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار فى مجال الطاقة بمصر، لا سيما في ظل الرؤية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح مصر محورا للطاقة في المنطقة، وذلك في حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
التنقيب عن الذهب - أرشيفية

هل تضمن تعديلات «الثروة المعدنية» الاستغلال الأمثل؟

بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، الذي جاء متواكبًا مع نص المادة (32) من الدستور، التي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة طرح عدد من الخبراء رؤيتهم حول كيفية الاستغلال الأمثل للموارد وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة مزايا القانون أكد خبراء أنه على الحكومة أن ترفع أيديها عن الاستثمار في الثروة المعدنية.
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