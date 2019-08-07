قبل طرحه رسميا.. التفاصيل الكاملة لبنزين «87» الجديد

تعلن الحكومة خلال الأيام المقبلة عن طرح بنزين 87 الجديد في الأسواق ليكون بديلاً عن بنزين 80.. ويتميز هذا المنتج بجودة عالية تقترب من بنزين 90
تعتزم وزارة البترول طرح بنزين 87 الجديد بديلا عن بنزين 80 خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا أنه حتى الآن لم تعلن الوزارة رسميا عن الموعد الحقيقى لطرح البنزين الجديد.
وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن هيئة البترول انتهت مؤخرا من كل التجارب الخاصة بالمنتج الجديد، مؤكدا أنه لم تتبق سوى ساعة الصفر التى من المقرر أن يعلنها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كما حدث من قبل مع بنزين 95 المستحدث، منوها بأن البنزين جاهز للطرح في السوق بمجرد موافقة الحكومة.
يوسف أضاف فى تصريحاته لـ"التحرير"، أن المنتج جاهز وبجودة عالية تقترب من بنزين 90، مؤكدا أنه لم يعرف بعدُ السعر الحقيقى للتر البنزين الجديد، خاصة بعد رفع الدعم نهائيا عن البنزين وتطبيق آلية التسعير التلقائى على أنواع البنزين المختلفة ما عدا بنزين 95 الذى من الممكن أن يرتفع 10% أو ينخفض أيضا 10% لارتباطه
يوسف أضاف فى تصريحاته لـ"التحرير"، أن المنتج جاهز وبجودة عالية تقترب من بنزين 90، مؤكدا أنه لم يعرف بعدُ السعر الحقيقى للتر البنزين الجديد، خاصة بعد رفع الدعم نهائيا عن البنزين وتطبيق آلية التسعير التلقائى على أنواع البنزين المختلفة ما عدا بنزين 95 الذى من الممكن أن يرتفع 10% أو ينخفض أيضا 10% لارتباطه بالسعر العالمى وأسعار برنت والدولار.
وعن سعر البنزين الجديد في الأسواق، أشار نائب رئيس هيئة البترول السابق إلى أنه ربما يكون أغلى من بنزين 80 الحالي؛ لأنه أكثر جودة وكفاءة.
وفى تصريحات صحفية سابقة، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تعمل في الفترة المقبلة على تنقية بنزين 80 ليصل إلى 87، خصوصا أن الحكومة المصرية تستورد ما يقرب من 30% من احتياجاتها من المواد البترولية من الخارج، إذ يُمثل بنزين 80 و92 نحو 40% من إجمالى الكميات المستهلكة والمستوردة.
وأكد وزير البترول في شهر يونيو من العام السابق 2018، أن هناك خطة يتبعها القطاع لتنقية بنزين 80 إلى بنزين 87، منوها بأن تحتل كفاءة احتراق بنزين 87 في السيارات قائمة مميزاته، والذي يساهم في انخفاض معدل استهلاك الوقود، بالإضافة إلى سرعة الحركة للموتور، ناهيك بإمكانية العمل على موديلات السيارات المتوسطة التي تستخدم بنزين 92، بجانب العمل أيضا على السيارات الصينية.
وتابع قائلا: "إن استحداث بنزين 87 يأتى لتحسين كفاءة استخدام هذا النوع من الوقود، خاصة أن بنزين 80 بنزين يتسبب فى انبعاثات كبرى من ثانى أكسيد الكربون، بالإضافة إلى أنه يجعل المحركات تعمل بكفاءة ضعيفة، كما أنه يؤدى إلى تكرار تعطل المحركات، وانخفاض أعمارها".
وأشار وزير البترول إلى أن طرح النوع الجديد من بنزين 87 يأتى بناءً على توصيات من دراسات مستمرة ينفذها مسؤولو وخبراء الهيئة العامة للبترول لزيادة جودة المنتجات البترولية فى السوق المصرية لتحسين كفاءة المحركات والحفاظ عليها.
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ما الفرق بين بنزين 80 و87؟
تستخدم مصر معيار الأوكتان الأوروبي "R O N"، وهو اختصار لـResearch Octane Number، في حين أن المعيار الأمريكي المتوافق مع المعيار الأوروبي أقل بـ4- 5، أي أن بنزين 87 في أمريكا متوافق مع بنزين 92 في مصر.
مواصفات وسعر بنزين 87 الجديد قبل طرحه
انتهت مؤخرا نيابتا التجارة الداخلية والعمليات والتوزيع بالهيئة العامة للبترول من إعداد دراسة جديدة تتضمن وضع مواصفات بنزين 87 الجديد قبل طرحه، إلا أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد طرح البنزين الجديد أو سعره وفقا لتصريحات مسؤول رفيع المستوى بالهيئة العامة للبترول، والذى نوه بأن استحداث بنزين 87 الجديد يأتى لتحسين كفاءة استخدام هذا النوع من الوقود.
مساوئ بنزين 80
يتسبب بنزين 80 عند استخدامه فى انبعاثات كبرى من ثانى أكسيد الكربون، بالإضافة إلى أنه يجعل المحركات تعمل بكفاءة ضعيفة، ما يؤدى إلى تكرار تعطل المحركات، وانخفاض أعمارها.
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