إعدام طالب والمشدد لـ6 آخرين قتلوا سائق توكتوك

تحرير:أحمد الزغبي ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالإعدام للمتهم "ع. غ. م" طالب، والسجن 15 عاما لكل من "ع. ف. م" عامل، و"م. ي. م" طالب، و"ع. س. م" عاطل، والسجن عامين لـ"أ. ع. م" عامل بمطعم، و"م. ع. أ" كهربائي، و"ع. ف. ع" عامل؛ لقتلهم المجني عليه "ع. م. م"، سائق توكتوك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالعثور على جثة سائق توكتوك.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول عن أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ع. غ. م "، طالب، بأن قام باستيقاف المجني عليه "ع. م. م" سائق توكتوك عند الطريق السريع، وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن النائية ليلا بمنطقة عبد القادر القديمة وقام المتهم الأول بالاتفاق مع كل من "ع. ف. م" عامل، و"م. ي. م"