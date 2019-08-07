رياضة

هل اقترب مهاجم مانشستر يونايتد من إنتر؟

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو
تتزايد ثقة نادي إنتر ميلان في إمكانية إتمامه صفقة ضم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسعر مخفض الآن، بعد أن أنهى يوفنتوس اهتمامه باللاعب، وذلك حسبما أفادت "إندبندنت". وأعطى يونايتد الإذن للاعبه البالغ من العمر 26 عاما، والذي تقدر قيمته بـ75 مليون جنيه إسترليني، بالتدريب مع ناديه السابق أندرلخت، لكنهم توقعوا عودته لمقر تدريبات "كارينجتون"، لكن لوكاكو رفض العودة إلى مانشستر وظل بدلا من ذلك مع ناديه السابق في بلجيكا، حيث يحاول الضغط للخروج بعيدا عن ملعب "أولد ترافورد".
وفي وقت سابق من هذا الصيف، رفض يونايتد عرضا من إنتر بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني، في حين وافق لوكاكو الأسبوع الماضي شفهيا على الانضمام إلى يوفنتوس في صفقة مبادلة جريئة بالمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، ومع ذلك انهارت الصفقة عندما رفض ديبالا خفض أجره البالغ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع. ويشعر إنتر
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إيريكسن-لاعب-توتنهام

تعثر مفاوضات مانشستر يونايتد لضم إيريكسين

توقفت المفاوضات بين مانشستر يونايتد ونظيره توتنهام من أجل ضم الدنماركي كريستيان إيريكسين، حيث يرغب السبيرز في الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني للتفريط في خدمات نجمه لأي من أندية الدوري الإنجليزي، أكثر بـ20 مليون جنيه إسترليني عن الثمن المحدد لبيعه لأي نادٍ خارج البريميرليج، ولا يزال يرغب إيريكسين في الرحيل هذا الصيف، خاصة أن سوق الانتقالات في باقي الدوريات الأوروبية لن تغلق قبل يوم 2 سبتمبر المقبل، على عكس سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، التي ستغلق بعد يومين، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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ليفاندوفسكي: بايرن بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد

قال الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، إن العملاق البافاري بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل بداية الموسم الجديد (2019- 2020) للدوري الألماني "بوندسليجا". ونقلت صحيفة "سبورت بيلد" اليوم الأربعاء، عن اللاعب البولندي الدولي قوله إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي، حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال روبرت ليفاندوفسكي في أعقاب هزيمة بايرن ميونيخ، أمام غريمه بروسيا دورتموند 0-2، إنه يود أيضا أن يتعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب خط وسط دفاعي أو صانع ألعاب.
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النني يرحب بالانتقال إلى جالاتا سراي

كشفت تقارير صحفية تركية أن الدولي محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني، والمنضم إلى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، أبدى ترحيبه بالانتقال إلى فريق جالاتا سراي التركي، في فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، إذ أشارت صحيفة «تاكسيم» التركية إلى أن إدارة جالاتا سراي توصلت لاتفاق مع النني حول البنود الشخصية الخاصة به في حال إتمام التعاقد، وذكرت في تقرير لها أن الانتقال قد يتم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند بأحقية جالاتا سراي في شراء اللاعب المصري بعد انتهاء الموسم.
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ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

شروط ديبالا تعرقل انتقاله إلى مانشستر يونايتد

تطور وضع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في يوفنتوس على مدار الأسبوع الماضي، إذ بات واضحا أن الإدارة ومدرب الفريق لا يرغبان في استمراره، بل والأكثر من ذلك أن السيدة العجوز ترغب في إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد من خلال التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ورحيل ديبالا إلى صفوف الشياطين الحمر، ويوافق لوكاكو على تلك الصفقة، وبات الأمر متوقفا على مانشستر يونايتد ويوفنتوس لإقناع ديبالا بالانضمام إلى قلعة الأولد ترافورد، وهو الانتقال الذي لا يفضله ديبالا لكثير من الأسباب، بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

رونالدو ينصح ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

نصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد إن أراد أن يصبح بطلًا. وفور عودة ديبالا إلى تدريبات اليوفي أمس الخميس، طلب نصيحة رونالدو على "جروب واتس آب" بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، وهي الصفقة التي إن تمت ستسمح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال بدوره من اليونايتد إلى السيدة العجوز، ورحب رونالدو كثيرًا بفكرة رحيل ديبالا إلى الشياطين الحمر، مؤكدًا له أن أصبح بطلًا خلال الست السنوات التي قضاها مع مانشستر يونايتد في السابق، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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أسطورة مانشستر يونايتد: رحيل بوجبا أفضل للجميع

علق تيدي شيرنجهام، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، على الوضع الحالي لنجم الشياطين الحمر، الفرنسي بول بوجبا، وما يتردد عن رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، مؤكدا أن "من الأفضل لليونايتد في الوقت الحالي الاستغناء عن بول بوجبا نهائيا". وقال تيدي شيرنجهام في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "الكثير من الجماهير منزعجون من سلوكه ومردوده في أولد ترافورد، ومن الأفضل للجميع أن يرحل، وإذا كان ريال مدريد يريده فليذهب لهم أيا كان الثمن، وأنصحهم باستخدام أموال صفقته للتعاقد مع لاعب يرغب في اللعب لمانشستر يونايتد، ليخرج كل ما لديه للنادي".
كافاني

إنتر يوجه بوصلته تجاه كافاني لتعويض لوكاكو

يبدو أن الطريق نحو التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بات صعبًا للغاية أمام الإنتر، وبالتالي بدأ النيراتزوري في وضع الخطط البديلة والتي تمثلت في التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني من صفوف باريس سان جيرمان، وينتظر الإنتر فقط معرفة رأي اللاعب نفسه قبل التقدم بعرض رسمي لضمه، ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، بات مهاجم الإنتر، الأرجنتيني ماورو إيكاردي قريبًا من الرحيل، وبات لوكاكو قريبًا من الانتقال إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع باولو ديبالا، وذلك يخشى الإنتر الدخول للموسم الجديد دون تدعيمات كافية.
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