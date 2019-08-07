هل اقترب مهاجم مانشستر يونايتد من إنتر؟

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

روميلو لوكاكو

تتزايد ثقة نادي إنتر ميلان في إمكانية إتمامه صفقة ضم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسعر مخفض الآن، بعد أن أنهى يوفنتوس اهتمامه باللاعب، وذلك حسبما أفادت "إندبندنت". وأعطى يونايتد الإذن للاعبه البالغ من العمر 26 عاما، والذي تقدر قيمته بـ75 مليون جنيه إسترليني، بالتدريب مع ناديه السابق أندرلخت، لكنهم توقعوا عودته لمقر تدريبات "كارينجتون"، لكن لوكاكو رفض العودة إلى مانشستر وظل بدلا من ذلك مع ناديه السابق في بلجيكا، حيث يحاول الضغط للخروج بعيدا عن ملعب "أولد ترافورد".

وفي وقت سابق من هذا الصيف، رفض يونايتد عرضا من إنتر بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني، في حين وافق لوكاكو الأسبوع الماضي شفهيا على الانضمام إلى يوفنتوس في صفقة مبادلة جريئة بالمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، ومع ذلك انهارت الصفقة عندما رفض ديبالا خفض أجره البالغ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع. ويشعر إنتر

وفي وقت سابق من هذا الصيف، رفض يونايتد عرضا من إنتر بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني، في حين وافق لوكاكو الأسبوع الماضي شفهيا على الانضمام إلى يوفنتوس في صفقة مبادلة جريئة بالمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، ومع ذلك انهارت الصفقة عندما رفض ديبالا خفض أجره البالغ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.



ويشعر إنتر الآن بوجود فرصة للتوقيع أخيرا مع اللاعب الذي طارده طوال الصيف، لكنه يكافح حتى الآن لجمع الأموال اللازمة للصفقة.



ولا يتم إغلاق نافذة الانتقالات الإيطالية حتى 1 سبتمبر، ما يمنح إنتر مزيدا من الوقت لإكمال عملية الانتقال، علما بأن الإنتر أنفق بالفعل ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، وكان أعلى توقيع مع اللاعب النمساوي الدولي فالنتينو لازارو، حيث وصل من هرتا برلين مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.