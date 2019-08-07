أصالة: أرقص فرحًا مثل محمد صلاح في الملعب

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

أصالة

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلى جمهورها، تكشف من خلالها عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها بعد طرحها برومو أغنيتها الجديدة "نكتة بايخة" ضمن ألبومها الجديد "في قربك". وكتبت أصالة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حرصا مني على ثقتكم، وإيمانا مني أيضا بثقتكم الكبيرة بموهبتي، أسعى للتجديد وأغامر كثيرا، وأقلق وأخاف وأعيش أياما ليست سهلة، لأعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جدا وأصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحا، ومثل محمد صلاح في الملعب، أشعر حين أصيب الهدف.. في قربك".

وطرحت أصالة أيضا في الساعات الماضية بوستر أغنيتها الجديدة "نكتة بايخة"، تمهيدا لطرحها خلال الساعات القليلة المقبلة. أغنية "نكتة بايخة" من كلمات عبد الحميد حباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد، ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. في سياق آخر، تخوض أصالة لأول مرة تجربة التمثيل من خلال مشاركتها