قتيلان ومصابان من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بترعة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

صورة أرشيفية

لقي طبيب قلب ونجله مصرعهما وأصيبت زوجته وشقيقه، اليوم الأربعاء، في حادث مروع على طريق "طلخا- بلقاس" بمحافظة الدقهلية، حيث انقلبت سيارة كانوا يستقلونها في الترعة، وأسفر الحادث عن مصرعهما وإصابة زوجته وشقيقه بإصابات خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى الدولي لرعايتهما. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب ملاكي في ترعة بسنديلة.

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع "وائل علي فتوح"، 45 عاما، طبيب قلب بمستشفى نبروه المركزي، ونجله مروان، 5 سنوات، وإصابة "أميرة المغازي"، الزوجة، بجرح في المخ، وإصابة وليد علي فتوح، 40 عاما، مهندس، بكسور مختلفة، وتم تحويلهما إلى المستشفى الدولي. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار