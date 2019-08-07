الدواعي الأمنية تهدد خروج بريطانيا من أوروبا بلا اتفاق

بدت التحفظات الأمنية بشأن الخروج البريطاني بلا اتفاق خطيرة للغاية وخاصة أنها تتعلق بإمكانية الأجهزة الأمنية في الوصول إلى القوائم والأنظمة المعلوماتية لمنطقة اليورو

تحرير:محمود نبيل ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

على مدى السنوات القليلة الماضية، حاولت حكومة تيريزا ماي في بريطانيا الابتعاد عن أي اتجاه قد يقودها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الملف الذي يعرف عالميا بالبريكست، دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف المعنية، وعلى رأسها مجلس العموم البريطاني.. الخروج بلا اتفاق، وإن لم يكن خيارًا مطروحًا لدى الحكومة البريطانية السابقة، بات الآن شبحا يهدد العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية في بريطانيا، خاصة أن بوريس جونسون رئيس الحكومة الجديدة يُصر على الخروج في الموعد النهائي للبريكست بنهاية أكتوبر المقبل.

ويعي رئيس الحكومة البريطانية الجديد بوريس جونسون، مدى صعوبة ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، الذي كان السبب الرئيس في رحيل تيريزا ماي عن رئاسة حزب المحافظين خلال الأشهر الماضية. بوريس جونسون يصطدم بأولى أزمات البريكست في بريطانيا بوريس جونسون، وإن كان لم يكشف عن خطط واضحة للخروج

ويعي رئيس الحكومة البريطانية الجديد بوريس جونسون، مدى صعوبة ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، الذي كان السبب الرئيس في رحيل تيريزا ماي عن رئاسة حزب المحافظين خلال الأشهر الماضية.

بوريس جونسون يصطدم بأولى أزمات البريكست في بريطانيا

بوريس جونسون، وإن كان لم يكشف عن خطط واضحة للخروج بلا اتفاق في أكتوبر، بدا مقتنعًا بضرورة إتمام البريكست في موعده النهائي، بغض النظر عما قد ينتج عن ذلك من متاعب ضخمة لبلاده، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن العديد من المجالات بدت متخوفة من الإصرار الواضح لجونسون في الخروج خلال أكتوبر المقبل، وعلى رأسها الجهات الأمنية والمتخصصين في متابعة الإرهابيين والقوائم السوداء في المملكة المتحدة.

وقال رئيس مكافحة الإرهاب في بريطانيا إن سلامة وأمن المملكة المتحدة ستعاني من خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وخاصة إن غاب التخطيط الأمني والإعداد للمخاطر عن تلك القرارات التي قد تحد من قدرات بريطانيا الأمنية.

ومن جانبه، أكد نيل باسو مساعد المفوض "سكوتلاند يارد"، إن الأدوات الرئيسة لمكافحة الجريمة ستضيع بخروج بريطانيا بلا اتفاق، مشيرًا إلى أن بدائلها لن تكون على نفس المستوى من الجودة.

وقال في حديث واسع النطاق، حذر فيه أيضًا من أن زيادة عدد رجال الشرطة وأجهزة الأمن لم تعد كافية لمحاربة الإرهاب: "يمكننا أن نحد من الآثار الضارة، لكن ذلك سيكون بأنظمة أبطأ".

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وأضاف: "تم تطوير هذه الأنظمة والأدوات في الاتحاد الأوروبي لسبب وجيه للغاية، يتعلق بمشاركة كل الأجهزة الأمنية في الاتحاد به"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المحاور التي تحكم هذه الخطط الأوروبي".

وتتمثل التدابير الرئيسة في الوصول السريع إلى المعلومات والبيانات من خلال قاعدة نظام معلومات شنجن، بالإضافة إلى سجلات أسماء الركاب، والقدرة على استخدام أوامر الاعتقال الأوروبية، والتي بدورها تمثل أدوات فعالة لأجهزة الأمن في القارة.

وقال باسو: "لقد قمنا بالكثير من التخطيط للطوارئ لوضع الأمور في نصاب التنفيذ، ولكن هناك بعض الأشياء التي لا يمكنك وضعها في مكانها، لذلك ليس هناك تخطيط للطوارئ حال عدم منح سجلات أسماء الركاب للأجهزة الأمنية في بريطانيا".

وتابع: "من شأن ذلك أن يخلق خطرًا مباشرًا من الأشخاص الذين قد يصلون إلى بريطانيا، والذين كانوا من المجرمين الخطرين، سواء كانوا من الجناة المطلوبين أو الذين لا يزالون يخططون لارتكاب جرائم في هذا البلد ولا نستطيع التعرف على نواياهم".

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وعلى الرغم من أهمية التحذيرات الأمنية التي انطلقت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن البريكست، بدا من الواضح أن العديد من الجهات الصناعية والعلمية لديها تحفظات كبيرة على الخروج بلا اتفاق، لا سيما إذا كان لذلك تأثير على سير تلك المجالات في بريطانيا، والتي لها تأثير كبير على الاقتصاد.