المجلس الانتقالي جنوب اليمن يدعو لاقتحام قصر الرئاسة

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

اليمن

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك «النفير العام» ضد قوات قصر الرئاسة اليمنية في منطقة معاشيق بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد إصابة شخصين في مواجهات مسلحة بين قوات الحماية الرئاسية ومتظاهرين محتجين، حاولوا تنفيذ اعتصام قرب المنطقة الرئاسية، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن، جنوبي اليمن. وقال ابن بريك، في تغريدة عبر «تويتر»: «بعد الاعتداء على شعبنا الأعزل الذي أراد الاعتصام السلمي أمام قصر اليمامة -المعاشيق- تم استهدافه بالنيران الحية من ميليشيات حزب الإصلاح الإرهابي».

وأضاف: «وعليه بما التزمناه من الدفاع عن شعبنا فإننا نعلن النفير العام لكل قواتنا الجنوبية للتداعي إلى قصر معاشيق لإسقاط ميليشيات حزب الإرهاب». بعد الاعتداء على شعبنا الأعزل الذي أراد الاعتصام السلمي أمام قصر اليمامة -المعاشيق- تم استهدافه بالنيران الحية من ميليشيات حزب الإصلاح الإرهابي وعليه