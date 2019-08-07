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المجلس الانتقالي جنوب اليمن يدعو لاقتحام قصر الرئاسة

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م
اليمن
اليمن
أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك «النفير العام» ضد قوات قصر الرئاسة اليمنية في منطقة معاشيق بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد إصابة شخصين في مواجهات مسلحة بين قوات الحماية الرئاسية ومتظاهرين محتجين، حاولوا تنفيذ اعتصام قرب المنطقة الرئاسية، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن، جنوبي اليمن. وقال ابن بريك، في تغريدة عبر «تويتر»: «بعد الاعتداء على شعبنا الأعزل الذي أراد الاعتصام السلمي أمام قصر اليمامة -المعاشيق- تم استهدافه بالنيران الحية من ميليشيات حزب الإصلاح الإرهابي».
وأضاف: «وعليه بما التزمناه من الدفاع عن شعبنا فإننا نعلن النفير العام لكل قواتنا الجنوبية للتداعي إلى قصر معاشيق لإسقاط ميليشيات حزب الإرهاب». بعد الاعتداء على شعبنا الأعزل الذي أراد الاعتصام السلمي أمام قصر اليمامة -المعاشيق- تم استهدافه بالنيران الحية من ميليشيات حزب الإصلاح الإرهابي وعليه
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (2)

سنة سجنا و15 ألفا.. هل تكفي عقوبة السير عكس الاتجاه؟

عقب وقوع الحادث المأساوي بمحيط معهد الأورام، والذى أودى بحياة 22 شهيدا حتى الآن، وخلف 47 مصابا، بعدما اصطدمت سيارة مفخخة تسير في الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة بعدد من السيارات في الاتجاه المقابل، بدأ الحديث من قبل المواطنين في الشارع المصري وخبراء المرور عن ضرورة تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور الجديد، لأنها تمثل جريمة تودي بحياة العديد من الأبرياء يوميا، خاصة أن العقوبات الموجودة في قانون المرور الحالي يعدّها البعض غير رادعة لمن يقدمون على قتل المواطنين عمدا دون مبالاة.
دباغة جلود الأضاحي-4

كيف نذبح الأضحية وفق الشريعة؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء إن موضع الذبح يكون فى الحلق من الشاة والبقرة، وأما تذكية الإبل فتسمى بالنحر، ويكون فى اللبة. وحقيقة الذبح قطع الأوداج كلها أو بعضها فى الحلق على حسب اختلاف المذاهب. وأضافت الإفتاء، فى فتوى لها، أن الأوداج أربعة، وهي الحلقوم والمريء والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان الودجين، ولا بد من قطع اثنين على الأقل وهما الحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة، وهو المفتى به؛ لأن الذبح إزالة الحياة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا قطع أى ثلاثة من الأوداج أجزأ، وقال المالكية: "إذا قطع جميع الحلقوم والودجين حل".
شرطة-الاحتلال-فى-المسجد-الاقصى (2)

الأزهر: ألفا صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في يوليو

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال تقرير أجراه حديثا، عن أن 2048 صهيونيا، بينهم عدد كبير من الحاخامات وأعضاء منظمات «الهيكل» المزعوم، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال شهر يوليو الماضي، وسط حراسة أمنية مشددة من قبَل عصابات الاحتلال الصهيونية. وأضاف المرصد في التقرير أنه كان على رأس المقتحمين الذين أدوا طقوسا تلمودية، عدد من الحاخامات المتطرفين، أبرزهم الحاخام يهودا كرويزر، وباروخ كهانا، ويتسحاق برنارد، وأليشع وولفنسون، مؤلف كتاب «جبل الهيكل وفق الشريعة اليهودية»، ورؤساء مدرسة «هار عتسيون» المتطرفة.
محافظ-الإسكندرية-عبد-العزيز-قنصوة

محافظ الإسكندرية: عقوبة الذبح المخالف غلق وغرامة

حذر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، من ذبح الأضاحي خارج المجازر العمومية، سواء قبل أو أثناء عيد الأضحى المبارك، مؤكدا اتخاذ قرارات فورية ضد أي مخالف من أصحاب محال الجزارة، تبدأ بتوقيع غرامة مالية فورية قدرها 2000 جنيه لمن يقوم بالذبح خارج المجازر وتصل الغرامات إلى غلق أي منشأة مخالفة وذلك ليكون لها تأثير رادع على المخالفين وشدد على مسؤولي مديرية الطب البيطرى بضرورة القيام بحملات مستمرة فى شوارع المدينة وذلك لضبط عملية الذبح بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
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